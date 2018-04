Wenig Bewegung bei den Kraftstoffpreisen / Preis für Brent-Öl auf 70 Dollar je Barrel gestiegen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Die Kraftstoffpreise an den Tankstellen in Deutschland haben sichim Vergleich zur vergangenen Woche nur geringfügig verändert. Einenleichten Rückgang verzeichnet der ADAC in seiner wöchentlichenAuswertung beim Diesel: Ein Liter kostet im bundesweiten Durchschnitt1,195 Euro, das sind 0,5 Cent weniger als vor Wochenfrist.Der Benzinpreis ist um 0,2 Cent gestiegen. Für einen Liter SuperE10 müssen die Autofahrer derzeit im Tagesmittel 1,351 Euro bezahlenund damit 0,2 Cent mehr als in der Vorwoche. Der Preis für Rohöl derSorte Brent ist im selben Zeitraum gestiegen. Ein Barrel kostet gut70 Dollar.