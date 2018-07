Wendel: Muss man sich damit wirklich beschäftigen?

Der Kurs der Aktie Wendel steht am 24.07.2018, 15:14 Uhr an der heimatlichen Börse EN Paris bei 124,7 EUR. Der Titel wird der Branche "Multi-Sektor Holdings" zugerechnet.Wendel haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Dividende: Wendel schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Asset Management auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,14 % und somit 2,76 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 4,91 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

