Wencor Group und AmSafe Bridport vereinbaren neue Partnerschaft

Peachtree City, Georgia und Anaheim, Kalifornien (ots/PRNewswire)- AmSafe Bridport hat die Wencor Group zum offiziellen Partner fürLagerhaltung, Distribution und Bestandsmanagement bestimmt. DieWencor Group wird im Rahmen der neuen Partnerschaft, in Erweiterungihres bereits bestehenden Marktpotentials, ab dem 10. Dezember 2016Sauerstoff in Flaschen und für Notrutschen für den globalenLuftfahrtmarkt einschließlich Asien, Europa und ganz Amerikabereitstellen."Wir freuen uns, dass wir eine starke Vertriebspartnerschaft mitder Wencor Group für unsere Produkte eingehen konnten, und wir sindzuversichtlich, dass diese Partnerschaft zu einer deutlichenGeschäftsentwicklung beitragen wird", sagte Richard Lucas, BusinessDevelopment Manager bei AmSafe Bridport."Diese Vereinbarung steht für eine starke Allianz mit AmSafeBridport, die unseren Kunden erstklassige Lösungen, Vertriebs- undMarketing-Dienstleistungen sowie hervorragende Liefersicherheitbietet. Die Kombination von AmSafe Bridports Produktqualität undWencors Marktpotenzial bringt ein außerordentlichesLeistungsversprechen für die Luftfahrtindustrie", erklärte ChrisCurtis, CEO der Wencor Group.Die Wencor Group ist Anschlussmarkthändler für AmSafe-Produkte undinvestiert weiterhin kontinuierlich in zuverlässige Lösungen, dieVertrauen und Wert schaffen. Die Wencor Group und AmSafe Bridportarbeiten eng zusammen, um die Bereitstellung qualitativ hochwertigerProdukte zu gewährleisten, die die Performance- undVerfügbarkeitserwartungen des Marktes erfüllen.Informationen zur Wencor GroupDie Wencor Group ist global führend in der Luft- undRaumfahrtindustrie und bietet PMA-Gestaltung, CMM und DER-Reparaturensowie Vertriebslösungen für den Fluglinienbetrieb,Instandsetzungsstützpunkte, Hersteller und das Militär auf der ganzenWelt. Zu den Konzerngesellschaften zählen unter anderem: Wencor,Aerospace Coatings International, Soundair Aviation Services, FlightLine Products, Xtra Aerospace und Kitco Defense. Die Wencor Group hatihren Hauptsitz im Großraum Atlanta und verfügt über weitereNiederlassungen in Utah, Amsterdam, Singapur, Peking, Shanghai,Istanbul, Miami, Washington, Alabama und Südkalifornien. Für weitereInformationen besuchen Sie bitte www.wencorgroup.com.Informationen zu AmSafe BridportAmSafe Bridport ist der weltweite Marktführer in Design undHerstellung von technisch-textilen Lösungen, die den Anforderungender globalen Märkte für Luft- und Raumfahrt und Verteidigunghinsichtlich Sicherheit und Sicherung gerecht werden. AmSafe Bridportspezialisiert sich auf technische Qualität und innovative Produkte,die hohen dynamischen Belastungen standhalten, und bietetleichtgewichtige, sichere, effiziente Airframe-Fixierungs- undBarrierelösungen, Umschlag- und Bewegungssysteme undPanzerbüchsen-Schutzvorrichtungen für gepanzerte Fahrzeuge. DerHauptsitz von AmSafe Bridport befindet sich in Bridport,Großbritannien, mit weiteren Einrichtungen in Sri Lanka und Anaheim,Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unterwww.amsafebridport.com.