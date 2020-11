Wen unterstützt der weltgrößter Impfstoffhersteller? Unglaublich!

Das Serum Institute of India (SII), das für Versuche in Indien eine Partnerschaft mit Novavax, Inc (NASDAQ:NVAX) und AstraZeneca Plc (NYSE:AZN) eingegangen ist, hält dessen COVID-19-Impfstoff für “einen sehr guten Impfstoff”.

SII-Chef Adar Poonawalla lobte die Effizienz des Impfstoffs von AstraZeneca, genannt Covishield, während einer Online-Pressekonferenz am Samstag, berichtete Reuters.

“Was wir bei Covishield in seiner weltweiten Studie festgestellt haben, ist, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung