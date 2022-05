Wemade Connect veröffentlicht offiziell das mobile Play-and-Earn-Spiel „EVERY FARM"

Seoul, Korea (ots/PRNewswire) -„Every Farm" mit verschiedenen unterhaltsamen Elementen durch Farmmanagement und soziale Aktivitäten und ein unabhängiges Token-System für echte GewinneVermittlung von Freude an Play-and-Earn durch ein reales wirtschaftliches Umfeld und ein unabhängiges Token-System, das die Unternehmensführung mit Produktion, Verkaufsstrategie usw. simuliert.Wemade Connect (CEO Ho-dae Lee) hat das mobile Play-and-Earn-Spiel „EVERY FARM" am 26. Mai für den globalen Markt veröffentlicht.„EVERY FARM" ist ein mobiles SNG des Genres Wirtschaftssimulation, das mit Blockchain-Technologie entwickelt wurde. Dieses Spiel ist mit einem unabhängigen Token-System ausgestattet, das auf der Blockchain-Technologie basiert, und bietet über die weltweit erste und innovative Play-and-Earn-Plattform WEMIX stabile und vielfältige Dienstleistungen an.„EVERY FARM" ist ein mobiles Spiel, in dem die Benutzer auf ihren Farmen Pflanzen anbauen, geschäftlichen Aktivitäten nachgehen, wie z. B. in Restaurants kochen und verkaufen, und sich mit ihren Freunden im Spiel vernetzen, um Ingame-Token und Wemix-Token zu erhalten. Wemade Connect hat das Spiel entwickelt, um Nutzern, die sich mit solchen Anbau- und Finanztätigkeiten beschäftigen, die Möglichkeit zu geben, in einer Wirtschaftssimulation die Hauptrolle zu spielen. Nutzer können in Restaurants Zutaten konsumieren, die sie durch finanzielle Aktivitäten erhalten haben, um Herzen zu erhalten. Und diese Herzen können in Token (Flero-Tokens) umgetauscht werden, die frei gegen virtuelle Vermögenswerte (Wemix-Tokens) getauscht werden können. Außerdem können die Nutzer wertvolle Ernten, Lebensmittel und Getränke im Spiel verkaufen, um mit Freunden zu interagieren und ein natürliches wirtschaftliches Umfeld zu genießen, in dem sie mit anderen Nutzern konkurrieren, um schneller mehr Erträge und Gerichte zu produzieren.Ho-dae Lee, CEO von Wemade Connect, erklärt: „Der Erwerb des Flero-Tokens und der virtuellen Vermögenswerte in ‚EVERY FARM' ist einfach. Es genügt, Strategien zu entwickeln, um wertvolle Pflanzen, Lebensmittel und Getränke zu produzieren und zu verkaufen, und mit Ihren Freunden im Spiel zu interagieren, um die Wirtschaftssimulation zu genießen, um Token und virtuelle Vermögenswerte zu verdienen."In der Zwischenzeit veranstaltet Wemade Connect bis zum 16. Juni ein Level-Up-Event zur Feier der Veröffentlichung von „EVERY FARM". Nutzer können „[ALS] Vine House" erhalten, wenn sie Level 10 erreichen, und 50.000 Gold erhalten, wenn sie Level 20 und 30 erreichen, und 100.000 Gold erhalten, wenn sie Level 40 erreichen.Weitere Informationen zu „EVERY FARM" erhalten Sie über die folgenden Kanäle.Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wemadeconnect.etgnft.everytownApp Store: https://apps.apple.com/app/id1606660575Facebook: https://www.facebook.com/EVERYFARM-1461133294207479Twitter: https://twitter.com/everyfarmglobalDiscord: https://discord.com/invite/vJ5dRwWAtnTelegram: https://t.me/everyfarmTiktok: https://www.tiktok.com/@everyfarm_official