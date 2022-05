Wemade Connect's Blockchain MMORPG Dark Eden M auf WEMIX jetzt auf iOS und im Google Play Store verfügbar

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Nehmen Sie an einem Krieg zwischen Jägerinnen und Vampiren teil, in dem Reich gegen Reich kämpft.Der koreanische Spieleentwickler und -verleger Wemade Connect hat heute offiziell seinen mobilen MMORPG-Titel Dark Eden M on WEMIX sowohl im Google Play Store als auch im iOS App Store veröffentlicht. Das Spiel ist weltweit erhältlich, mit Ausnahme von Korea, China und Japan.Die Spieler nehmen am Krieg zwischen den rivalisierenden Fraktionen der Jägerinnen und Vampire teil, wobei das Spiel „Realm versus Realm" (RvR) ein wichtiger Aspekt von Dark Eden M auf WEMIX ist. Das Spiel wird sowohl mit fungiblen als auch mit nicht-fungiblen Token (NFT) innerhalb der WEMIX-Plattform betrieben und stellt sicher, dass die Benutzer auf dem neuesten Stand von Spiel und Technologie sind.Spieler, die zuvor an den Vorregistrierungs- und Social Media-Events teilgenommen haben, erhalten die folgenden Belohnungen, sobald sie ihr Abenteuer zum Start beginnen:- Tier-Medaille 1000 ea- Probeticket für seltene Transformationen (1 Tag)- Probeticket für seltene Haustiere (1 Tag)- Supportbox für Anfänger- Fahrzeug-Nivellierkapsel 30 ea- Transformationsschriftrolle 6 ea- Haustier-Beschwörungsschriftrolle 6 ea- 100.000 Gold/gebundene Upgrade-Steinbox- Ticket für die Erweiterung des Inventarplatzes- Ticket für die Erweiterung des Speicherplatzes- Tier 2 Seltenes Rüstungsdesign„Dark Eden M auf WEMIX ist ein Spiel, das den Benutzern ein P&E-Erlebnis (Play and Earn) mit einer einfachen und klaren Mission bieten kann. Das Spiel soll den positiven Kreislauf von Wettbewerb und Vergütung maximieren", sagte Hodae Lee, CEO von Wemade Connect. „Es wird ein Spiel sein, das den Spielern schöne Erinnerungen und ein unterhaltsames Gameplay von Moment zu Moment bietet."Interessierte Spieler können jetzt über den Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wemadeconnect.aos.darkedenglobal) und den iOS App Store (https://apps.apple.com/app/id1603811136) in Dark Eden M auf WEMIX eintauchen. Updates sind über die offizielle Webseite (http://darkedenm.wemadeconnect.com/) und die Social Media-Kanäle von Facebook (https://www.facebook.com/DarkEdenMonWEMIX), Twitter (https://twitter.com/darkedenm), Telegram (https://t.me/darkedenm), und Discord (https://discord.com/invite/pBHXeAq6hb) verfügbar.Informationen zu Wemade ConnectWemade Connect ist ein globales Spieleunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Veröffentlichung von Spielen spezialisiert hat und auch ein MCP (Master Contents Provider) ist, der wichtige Inhalte für die Blockchain-Plattform WEMIX bereitstellt. Zu den wichtigsten Spielen des Unternehmens, die sich auf dem Weltmarkt großer Beliebtheit erfreuen, gehören „Everytown", „Tap Tap Fish - Abyssrium" und „My Secret Bistro". Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Integration von Blockchain in seine wichtigsten Spiele sowie auf die Entdeckung neuer Blockchain-basierter Spiele.MedienkontaktSangheon Park, Wemade Connect Marketingpr@wemadeconnect.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1808654/Dark_MMORPG.jpgPressekontakt:+82-1670-1437Original-Content von: Wemade Connect, übermittelt durch news aktuell