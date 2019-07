Milpitas, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Quantela Inc., einDigitaltechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Silicon Valley, wurdedie 'Technology Pioneers'-Auszeichnung des Weltwirtschaftsforumsverliehen. Quantela hat eine führende Rolle bei der Automatisierungintelligenter urbaner Infrastrukturen inne und nutzt seine digitalePlattform, Atlantis, zur Automatisierung und Optimierung vonInformationen für Städte und Gemeinden.In diesem Jahr repräsentieren die Technology Pioneers aufstrebendeInnovatoren verschiedenster Industriebereiche. Diese Unternehmenbeteiligen sich mit sich ständig weiter entwickelnden Technologienwie AI, IoT, Robotik und Blockchain, um nur einige zu nennen, an derGestaltung der Zukunft. Die Technology Pioneers werden von einemAuswahlgremium ernannt, das aus über 59 Akademikern, Unternehmern,Risikokapitalgebern sowie Unternehmesführern besteht. Der Ausschussstützt sich auf Kriterien wie Innovation, Wirkpotential undFührungsvermögen. Bisherige Auszeichnungen gingen unter anderem anAirbnb, Google, Kickstarter, Mozilla, Palantir Technologies, Spotify,TransferWise, Twitter und Wikimedia.Infolge der Ernennung Quantelas zu einem Technology Pioneer wirdQuantelas CEO und Gründer, Sridhar Gadhi, auf dem jährlichen Treffender New Champions des Weltwirtschaftsforums anwesend sein. DasTreffen, das auch unter dem Namen 'Summer Davos' läuft, wird vom 1. -3. Juli in Dalian, China, stattfinden."Wir freuen uns sehr, Quantela in diesem Jahr in der innovativenGruppe der Technologiepioniere willkommen heißen zu dürfen", soFulvia Montresor, Head of Technology Pioneers auf demWeltwirtschaftsforum. "Quantela und seine Pionier-Kollegen gelten beider Nutzung innovative Technologien zur Transformation ihrerIndustrien als Branchenführer. Wir sprechen diesenNext-Gen-Unternehmen großes Potenzial für die Erarbeitung vonLösungen für globale Herausforderungen sowie für die Optimierung derGesellschaft in den kommenden Jahren zu.""Wir freuen uns sehr darüber, die renommierte 'Technology Pioneer2019'-Auszeichnung des Weltwirtschaftsforums erhalten zu haben.Innovation machte von jeher den zentralen Punkt unsererLösungskonzepte aus. Diese Anerkennung bestätigt nicht nur unserePosition als Branchenführer auf dem Smart City-Markt, sondernbekräftigt uns darüber hinaus in unserem Vorhaben, autonome, vonIntelligenz betriebene Städte Wirklichkeit werden zu lassen",erklärte Quantelas CEO Sridhar Gadhi. "Unsere bereichsübergreifenden,wirkungsvollen Erkenntnisse und intelligenten, innovativenBetriebsmodelle unterstützen uns bei proaktivenEntscheidungsfindungen und diese Auszeichnung bestärkt unszweifelsohne in unserem Wunsch, die Art und Weise, auf welche Städtebetrieben werden, zu revolutionieren."Quantela strebt danach, autonome Städte Wirklichkeit werden zulassen und beabsichtigt, die Art und Weise, auf welche ihreInfrastrukturen betrieben werden, zu revolutionieren.Informationen zu QuantelaQuantela, mit Hauptsitz in den USA und Niederlassungen in Europaund Asien, ist ein branchenführender Anbieter einer auf Intelligenzbasierenden Plattform für städtische Dienstleistungen: Atlantis. DiePlattform wird durch Modelle maschinellen Lernens optimiert, um denDigitalisierungszyklus voranzutreiben. Mit über 40 Einsätzen weltweitliegt Quantelas Hauptanliegen darin, urbane Infrastrukturen zudigitalisieren, städtische Betriebsmodi zu automatisieren und dieLebensqualität von Einwohnern durch die Realisierung einernachhaltigen Nutzung urbaner Infrastrukturen zu optimieren.(www.quantela.com)Informationen zum WeltwirtschaftsforumDas Weltwirtschaftsforum ist eine internationale Organisation füröffentlich-private Zusammenarbeit und hat sich die Aufgabe gestellt,den Zustand der Welt zu verbessern. Das Forum engagiert dieprominentesten Führungspersönlichkeiten aus Politik, Industrie undGesellschaft, um globale, regionale und branchenbezogene Themenmitzugestalten. (www.weforum.org).Für Presseanfragen: info@quantela.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/781731/Quantela_Logo.jpgPressekontakt:Shivani Singhshivani@quantela.com+91-8106828484Quantela IncOriginal-Content von: Quantela Inc., übermittelt durch news aktuell