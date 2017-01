Hallbergmoos (ots) -Eurofighter des Österreichischen Bundesheeres werden anlässlichdes Weltwirtschaftsforums 2017 in Davos den Luftraum sichern. DasWeltwirtschaftsforum wird vom 17. bis 20. Januar in demschweizerischen Ski-Ort stattfinden. Nach Angaben der Organisatorenwerden rund 3.000 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft undGesellschaft, unter ihnen zahlreiche Staats- und Regierungschefs,erwartet. Die Eurofighter sind ein wesentliches Element derdiesjährigen Luftraumsicherungs-Operation "Daedalus17" in Österreichund unterstützen damit die umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen für dieinternational renommierte Konferenz in der Schweiz.Der Chief Executive Officer (CEO) von Eurofighter, Volker Paltzo,betonte am Vortag der Veranstaltung: "Als bewährtes Rückgrat dereuropäischen Luftverteidigung sind die Eurofighter in der Lage, denLuftraum unserer Kunden zuverlässig und effizient zu schützen. Durchihre Manövrierfähigkeit, Agilität und enorme Leistungsstärke sind sieprädestiniert, diese Aufgabe schnell und wirksam zu übernehmen. Dieoperativen Fähigkeiten des Eurofighters spielen auch bei derSicherung einer so bedeutenden Konferenz wie dem Weltwirtschaftsforumeine äußerst wichtige Rolle."In den vergangenen Jahren sind alle in Zeltweg stationiertenEurofighter mit einer leistungsgesteigerten Hardware und Softwareausgerüstet worden und entsprechen heute dem neuestenFähigkeitsstandard für Tranche 1-Flugzeuge.Wie in Österreich, stehen die Eurofighter auch bei den Luftwaffenin Deutschland, Großbritannien, Italien, Spanien und Saudi-Arabienrund um die Uhr für Quick-Reaction-Alert-Einsätze (QRA) bereit.Darüber hinaus werden sie aktuell auch im Baltikum eingesetzt, um imRahmen der NATO-Mission "Baltic Air Policing" den Luftraum überEstland, Lettland und Litauen zu sichern. Seit Indienststellung imJahr 2003 wurden bereits mehr als 490 Flugzeuge ausgeliefert. Dieweltweite Eurofighter-Flotte hat inzwischen über 380.000 Flugstundenerfolgreich absolviert.Hintergrundinformationen:Eurofighter Typhoon ist das modernste und leistungsfähigsteMehrrollen-Kampfflugzeug der neuen Generation, das zurzeit auf demWeltmarkt verfügbar ist. Bislang haben schon acht Nationen(Deutschland, Großbritannien, Italien, Spanien, Österreich,Saudi-Arabien, Oman und Kuwait) Eurofighter in Auftrag gegeben. Mit599 bestellten Flugzeugen von 8 Kunden ist der Eurofighter das größtemilitärische Beschaffungsprogramm in Europa. Durch seineHochtechnologie stärkt der Eurofighter die Position der europäischenLuftfahrtindustrie im internationalen Wettbewerb. Das Programmsichert mehr als 100.000 Arbeitsplätze in 400 Unternehmen. DieEurofighter Jagdflugzeug GmbH leitet das Programm im Auftrag derEurofighter-Partnerfirmen Airbus Defence and Space in Deutschland undSpanien, BAE Systems in Großbritannien sowie Leonardo in Italien, diedie bedeutendsten Luft- und Raumfahrtunternehmen in Europa sind.Hochauflösende Bilder vom Eurofighter Typhoon können Sie aufunserer Website herunterladen:http://www.eurofighter.com/media/image-library.htmlUm aktuelle Informationen über den Eurofighter zu erhalten, könnenSie sich für folgende Medien anmelden:Twitter:http://twitter.com/Eurofighter_1Facebook:https://www.facebook.com/eurofighter.typhoon.official.pageFür weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an:Dr. Theodor BenienLeiter KommunikationEurofighter Jagdflugzeug GmbHTel.: 0811 - 80 - 1555Mobile:0160-93993840Mail: theodor.benien@eurofighter.comOriginal-Content von: Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, übermittelt durch news aktuell