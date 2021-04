Weltweites Verbrauchervertrauen erreicht Rekordniveau

New York (ots/PRNewswire) - Die weltweite Umfrage zum Verbrauchervertrauen von The Conference Board® zeigt zunehmenden Optimismus angesichts beschleunigter Impfungen und anhaltender steuerlicher AnreizeMit der Ausweitung der Impfkampagnen, der Lockerung der Reisebeschränkungen und vermehrten wirtschaftlichen Impulsen seitens Regierungen und Zentralbanken ist das weltweite Verbrauchervertrauen laut der weltweiten Umfrage zum Verbrauchervertrauen von The Conference Board® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3128001-1&h=3414316434&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3128001-1%26h%3D1898544198%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fconference-board.org%252Fdata%252Fbcicountry.cfm%253Fcid%253D15%26a%3DThe%2BConference%2BBoard%25C2%25AE%2BGlobal%2BConsumer%2BConfidence%2BSurvey&a=weltweiten+Umfrage+zum+Verbrauchervertrauen+von+The+Conference+Board%C2%AE) im ersten Quartal 2021 auf Rekordhöhe angestiegen.Die Umfrage hat ergeben, dass das weltweite Verbrauchervertrauen von 98 Punkten im vierten Quartal 2020 auf 108 Punkte im ersten Quartal 2021 angestiegen ist. Diese Zahl lag über dem Wert von 106, der im ersten Quartal 2020 vor der Pandemie registriert wurde (eine Zahl über 100 gilt als positiv) und ist die höchste Zahl seit Beginn der Umfrage im Jahr 2005. Auf 49 der 65 untersuchten Märkte stieg das Vertrauen, als die Wirtschaftstätigkeit wieder aufgenommen wurde, die COVID-19-Fälle in vielen Volkswirtschaften ihren Höhepunkt erreichten und die Entwicklung und Verteilung der Impfstoffe zunahm. Die Impfstoffe haben zu dieser Wiederbelebung beigetragen, was bedeutet, dass der Zugang der einzelnen Volkswirtschaften zu den Impfdosen den Zeitpunkt der jeweiligen Erholung des einzelnen Landes erheblich beeinflusst und das Vertrauen der Verbraucher gestärkt hat. (Für die Indizes des vierten Quartals 2020 schließen die Ergebnisse China aufgrund von Datenerfassungsbeschränkungen aus.)"Die weltweite Besserung der Stimmung bei den Verbrauchern ist ein gutes Zeichen für die Ausgaben im weiteren Jahresverlauf, in dem die Volkswirtschaften den durch die Pandemie verursachten wirtschaftlichen Abschwung im Jahr 2020 weiter hinter sich lassen und daran arbeiten, die Ausbreitung des Virus einzudämmen", erklärte Dana Peterson, Chefökonomin des Konferenzausschusses. "Trotzdem dürfte sich die weltweite Konjunkturerholung - und damit auch die Verbraucherstimmung - von Region zu Region weiterhin deutlich unterscheiden. Volkswirtschaften mit besserem Zugang zu den Impfstoffen werden wahrscheinlich eine Herdenimmunität erreichen und so früher zu einer gewissen Normalität zurückkehren."Weitere Ergebnisse:Das rekordverdächtige weltweite Vertrauen in die Wirtschaft wurde durch Zuwächse in den meisten, jedoch nicht in allen, Regionen angetrieben.- Das Vertrauen blieb je nach Region unterschiedlich: Lateinamerika (plus 13 Punkte von 86 auf 99) und Europa (plus 11 Punkte von 76 auf 87) verzeichneten den größten Zuwachs beim Verbrauchervertrauen. In beiden Regionen war der vorherige Wert jedoch sehr niedrig, und in Europa ist die Zuversicht nach wie vor am geringsten. Nordamerika hingegen rutschte sechs Punkte von 116 auf 110 ab, während die Werte in Afrika und im Nahen Osten von 101 auf 97 zurückgingen.- Insbesondere das wachsende Vertrauen in die persönlichen Finanzen waren für die verbesserte Stimmung weltweit maßgeblich: Die Verbraucher waren im ersten Quartal 2021 deutlich optimistischer in Bezug auf ihre Finanzen. Die Kluft zwischen positiven und negativen Antworten lag bei +29 Prozentpunkten, verglichen mit +15 Prozentpunkten im vierten Quartal 2020. Von den drei Haupttreibern des weltweiten Vertrauens hatten die persönlichen Finanzen den größten Einfluss, aber auch die beiden anderen Treiber verzeichneten einen Aufwärtstrend : Die Stimmung hinsichtlich der Beschäftigungsaussichten stieg weltweit und die Ausgabenvorstellungen stiegen vom Negativen (-7 Punkte) im vierten Quartal 2020 ins Positive (+6 Punkte) im ersten Quartal 2021.- Die Verbraucher rüsten sich für die Rückkehr zur Normalität: Die Verbraucher gaben mehr Geld für Unterhaltung außerhalb des Hauses, Kleidung und Urlaub aus. Zusammengenommen deuten diese Trends darauf hin, dass sich die Verbraucher vermehrt darauf freuen, irgendwann in diesem Jahr wieder normale Aktivitäten aufnehmen zu können. Angesichts der Tatsache, dass das Konsumniveau in vielen weiter entwickelten Volkswirtschaften erheblich zum Wachstum beiträgt, unterstützt eine solche Aktivität in Erwartung einer größeren Freiheit später die nach oben korrigierte Prognose des Conference Board (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3128001-1&h=1440721710&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3128001-1%26h%3D2890935398%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fconference-board.org%252Ftopics%252Fglobal-economic-outlook%26a%3DThe%2BConference%2BBoard%2527s%2Bupwardly%2Brevised%2Bprojection&a=nach+oben+korrigierte+Prognose+des+Conference+Board) von 5 Prozent realem BIP-Wachstum weltweit in diesem Jahr.- Allerdings haben die Verbraucher auf der ganzen Welt auch mehr gespart: 57 Prozent der weltweiten Verbraucher gaben an, dass sie Geld zur Seite legen. Das ist ein Anstieg von 9 Punkten gegenüber dem vorherigen Quartal. Ihre Bemühungen. Geld zu sparen, spiegelten sich in erster Linie in Einsparungen in den Bereichen Gastgewerbe und Unterhaltung wider. Die Verbraucher planten, den Jahresurlaub wegfallen zu lassen, technologische Aufrüstungen hinauszuzögern und Mahlzeiten außer Haus zu reduzieren. Zudem wechselten sie zu günstigeren Lebensmittelmarken und fuhren weniger Auto. Und sie gaben an, auch nach einer Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen weiterhin an Kleidung, Unterhaltung und Gebrauchsgegenständen sparen zu wollen.Die Auswirkungen der Rezession sind weiter spürbar, die Bedenken in den Bereichen Gesundheit und Wirtschaft sind weiter groß.- Eine große Mehrheit der Verbraucher (64 Prozent) gab im ersten Quartal 2021 an, ihr Markt befinde sich noch in der Rezession. Auch wenn diese Zahl ab Ende des Jahres 2020 stark sank (um 17 Prozentpunkte von 81 Prozent), bleiben starke Bedenken hinsichtlich der Rezession.- Weltweit erwarten nur 41 Prozent der Verbraucher, dass sich die Wirtschaft in ihrer Region innerhalb von 12 Monaten erholen wird, ein praktisch unveränderter Wert gegenüber dem Vorquartal.- Die Sorgen der Verbraucher um ihre eigene Gesundheit (22 Prozent) und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit (20 Prozent) dominierten ihre Bedenken. Dieser Trend wird wahrscheinlich angesichts der anhaltenden Krise bis Mitte 2021 anhalten und so lange nicht verschwinden, bis das Coronavirus eingedämmt und Herdenimmunität erreicht ist."Angesichts der Unsicherheit in Bezug auf Beschäftigung und Gesundheit, die die Verbraucher dazu veranlasst, weiter zu sparen, scheint es klar zu sein, dass die alleinige Rückkehr des BIP auf das Niveau vor der Pandemie an sich noch nicht die Rückkehr zur alten Normalität bedeuten wird", erklärte Dana Peterson, Chefökonomin des Conference Board. "Die Erholung der Arbeitsmärkte kann länger dauern, und in Branchen, die auf Automatisierung und digitale Transformation angewiesen sind, werden die Auswirkungen wahrscheinlich länger spürbar sein."Während sich die Verbraucherstimmung insgesamt weltweit verbessert hat, bestehen regionale Unterschiede.- Europa: Auch wenn sich die Zahlen im ersten Quartal 2021 in fast allen europäischen Ländern verbesserten, bleibt die Region die pessimistischste unter allen Befragten.- Die Aussichten auf Arbeitsplätze blieben die Hauptbremse fürVertrauen in die Region - trotz der Bemühungen in vielen einzelnenVolkswirtschaften, die negativen Auswirkungen der Pandemie auf denArbeitsmarkt einzudämmen. Die Absicht, mehr auszugeben, stieg inallen großen europäischen Volkswirtschaften, außer in Deutschland.Die im März und April angekündigten Einschränkungen aufgrund einerZunahme der COVID-19-Fälle schränkten jedoch die Kaufbereitschaftder Verbraucher wieder ein.- Asien-Pazifik: Das Verbrauchervertrauen auf 10 von 14 Märkten in der Asien-Pazifik-Region (ohne China) verbesserte sich weiter, da wirksame Eindämmungsmaßnahmen, Konjunkturpakete sowohl in fortgeschrittenen als auch in aufstrebenden Volkswirtschaften in der Region sowie ein komparativer Vorteil bei den Exporten von Waren und Technologie zur Verbesserung der Stimmung in der Region beitrugen.- Mit einem Wert von 118 war Asien-Pazifik die Region mit demhöchsten Verbrauchervertrauen. In der Umfrage zum vierten Quartal2020 war China zwar nicht enthalten, aber die dortige Stimmung imersten Quartal 2021 (121) stellte eine deutliche Verbesserunggegenüber dem zweiten Quartal 2020 (97) dar, bei dem das Landletztmals in die Umfrage mit aufgenommen worden war- Lateinamerika: Da die Region den größten Anstieg der positiven Verbraucherstimmung verzeichnete, wechselte der Vertrauenswert vom negativen in einen nahezu positiven Bereich. Jede Volkswirtschaft in der Region, in der die Umfrage durchgeführt wurde, verzeichnete einen beträchtlichen Anstieg des Vertrauens.- Der zunehmende Optimismus in Bezug auf die persönlichen Finanzenführte dazu, dass ein größerer Teil der Verbraucher etwas mehrGeld ausgab, aber die Pläne, weiter an Gebrauchsgegenständen undKleidung zu sparen, blieben bestehen. Während die Zahl derCOVID-19-Fälle in Brasilien und Chile weiter stieg, gingen dieInfektionszahlen in vielen anderen Volkswirtschaften weiter nachunten. Die allgemeine Sorge hinsichtlich der Wirtschaft ebbte ab,als die meisten Regierungen in der Region großzügigeSteuererleichterungen verabschiedeten.- Afrika und Naher Osten: Das Vertrauen der Verbraucher in die Region hat im ersten Quartal 2021 seit dem letzten Quartal 2020 leicht abgenommen. Sie ist damit neben Nordamerika eine von zwei Regionen, die insgesamt einen Rückgang der Zuversicht verzeichnen.- Innerhalb der Region war eine beträchtliche Spannweite bei derStimmung unter den einzelnen Ländern zu verzeichnen. So reichendie Werte von 70 in Marokko auf der einen bis 125 in Saudi-Arabienauf der anderen Seite. Diese große Kluft könnte sich auf dasVorhandensein nicht ölbezogener Wachstumsquellen beziehen, wobeiSaudi-Arabien und die VAE - die vergleichsweise weniger starkabhängig von den Öleinnahmen sind - ein höheres Vertrauen in daserste Quartal 2021 angaben. Der starke Rückgang des Konsumsaufgrund der Pandemie schien in der Golfregion nur von kurzerDauer zu sein. Mit dem - wenn auch eher langsamen Start derImpfkampagnen - erholte sich die Wirtschaft im Jahr 2021.- Nordamerika: Das Vertrauen der Verbraucher ging im ersten Quartal 2021 zurück, was auf einen Vertrauensverlust in den USA zurückzuführen ist - wahrscheinlich aufgrund der langsamen Einführung der Impfstoffe und der zunehmenden politischen Spannungen im Zusammenhang mit der Wahlsaison. In Kanada hingegen stieg das Vertrauen. Der Rückgang wird voraussichtlich vorübergehend sein.- In den USA waren große Sorgen um die Wirtschaft spürbar, diesenahmen aber leicht ab. Die Sorge um die Gesundheit ist leichtangestiegen. Insbesondere die Besorgnis über die politischeStabilität schien nach einem vorläufigen Anstieg im letztenQuartal 2020 wieder abzunehmen. In Kanada nahmen die Bedenkenhinsichtlich der Gesundheit und der Beschäftigungsaussichten zu,die Sorgen um die Wirtschaft hingegen nahmen ab.Informationen zum Conference BoardDas Conference Board ist eine von Mitgliedern getragene Denkfabrik, die verlässliche Einblicke in die Zukunft bietet. 