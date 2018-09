Weltweites Start-up-Programm: Circula und MotionTag gewinnen Visa's Everywhere Initiative D/A/CH (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Frankfurt am Main (ots) -Visa (NYSE:V) hat die beiden Berliner Unternehmen Circula undMotionTag als Gewinner des Start-up-Programms Visa's EverywhereInitiative ausgezeichnet, das zum ersten Mal mit Fokus auf diedeutschsprachigen Märkte ausgerichtet wurde. Die siegreichenStart-ups erhalten für ihre erfolgreichen Pitches in zweiverschiedenen Kategorien Preisgelder in Gesamthöhe von 50.000 Euro.Die Gewinner haben die Chance, Teil eines Förderprogramms zu werden,bei dem Visa sie dabei unterstützt, neue Lösungen zu pilotieren.Zudem können sie Zugang zu Mentoren aus Visa Führungsteams und zuTechnologien bekommen, darunter die Visa APIs.Die Initiative ist Teil des "Fintech-Fast-Track"-Programms vonVisa. Dieses vereinfacht und beschleunigt den Zugang europäischerFintechs zum weltweiten Netzwerk von Visa, damit sie ihr Geschäftausbauen und neue Kundenerlebnisse schaffen können. Visa hat eineuropäisches Investitionsprogramm über 100 Millionen US-Dollar insLeben gerufen. Damit investiert Visa stärker in Start-ups, um daswachsende Fintech-Ökosystem in Europa zu unterstützen.Zehn Start-ups aus fünf verschiedenen Ländern haben sich untermehr als 250 Einreichungen durchgesetzt und für das Finale imFrankfurter TechQuartier qualifiziert. Die Einreichungen für beideKategorien mussten explizit auf die Märkte des deutschsprachigenRaumes (D/A/CH-Region) ausgerichtet sein. Mit je 25.000 EuroPreisgeld wurden folgende Start-ups ausgezeichnet:Circula (Berlin) - Daily Customer Experience in PaymentsChallenge: Circula hat Deutschlands erste mobile und GoBD-konformeSpesenmanagement-App für KMUs entwickelt. Im vorgestellten Use-Casemöchte Circula gemeinsam mit Visa eine benutzerfreundliche, papier-und bargeldlose Lösung für die Reisekostenabrechnung entwickeln, dieVisa seinen Kunden und Partnern zur Verfügung stellen kann.MotionTag (Berlin) - Future Ecosystem for Payments Challenge:MotionTag bietet eine Smartphone-basierte Ticketing-Technologie fürBetreiber öffentlicher Verkehrsmittel. Im vorgestellten Use-Casewürden Fahrgäste mit nur einem Klick ein Ticket erhalten und mit Visagenau für den Abschnitt bezahlen, den sie fahren.Beide Gewinner wurden von einer vierköpfigen Jury bestimmt.Darüber hinaus konnten alle anwesenden Gäste für das Start-upabstimmen, dessen Pitch-Präsentation sie am überzeugendsten fanden.Der Publikumspreis ging ebenfalls an MotionTag."Wir wollen neue Wege gehen, um innovatives Bezahlen zuermöglichen. Deshalb arbeitet Visa weltweit und natürlich auch in dendeutschsprachigen Ländern mit der Start-up- und Fintech-Communityzusammen. Herzlichen Glückwunsch an die Sieger Circula und MotionTag.Die Gewinner haben beeindruckende Anwendungsfälle präsentiert, mitdenen die Kundenzufriedenheit beim Bezahlen im Alltag verbessert undneue Umfelder für das digitale Bezahlen erschlossen werden können.Wir freuen uns darauf, mit diesen spannenden Unternehmenzusammenzuarbeiten und ihnen dabei zu helfen, ihre Ideen weiterauszuarbeiten und auf die nächste Stufe zu heben", sagt AlbrechtKiel, Regional Managing Director Central Europe bei Visa.Das weltweite Start-up-Programm von Visa wurde 2015 zum ersten Malin den USA gestartet. Insgesamt haben seitdem mehr als 3,950Start-ups aus Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Asien und Afrikateilgenommen, die zusammen mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar anFinanzmitteln erhalten haben. 215 Finalisten und 65 Gewinner wurdenbisher gekürt. Weitere Information über Visa's Everywhere InitiativeD/A/CH finden Sie auf https://visa.de/VEI-DACH sowie untenstehendeine Liste aller Finalisten in beiden Kategorien.Challenge 1 - Daily Customer Experience in PaymentsCircula, Berlin (https://www.circula.com)Grover, Berlin (https://getgrover.com/de-de )Zuper, München (https://de.getzuper.com/)ClaimAir, Tschechien (https://www.claimair.com/en/)Bankify, Finnland (https://www.bankify.io/)Challenge 2 - Future Ecosystem for PaymentsMotionTag, Berlin (https://motion-tag.com/de/)RoomAR, Berlin (https://www.roomar.de/)Parkbob, Österreich (https://www.parkbob.com/)IDEE, München (https://getidee.com/)Quickwy, Israel (https://www.quickwy.com/)Über Visa Inc.Visa Inc. (NYSE:V) ist weltweit führend beim digitalen Bezahlen.Unser Ziel ist es, die Welt mithilfe des innovativsten,zuverlässigsten und sichersten Bezahlnetzwerks zu verbinden. Damitwollen wir Verbrauchern, Unternehmen und Volkswirtschaften Wachstumermöglichen. VisaNet, unser fortschrittliches globales Netzwerk fürTransaktionsabwicklung, bietet weltweit sicheres und zuverlässigesBezahlen. Es ermöglicht die Abwicklung von 65.000 Transaktionen proSekunde. Visa legt seinen Fokus auf Innovationen und treibt damit dasrasche Wachstum des vernetzten Handels auf jedem Gerät voran. Visawill es Verbrauchern ermöglichen, an jedem Ort und zu jeder Zeitbargeldlos zu bezahlen. Während sich die Welt von einer analogen hinzu einer digitalen bewegt, setzt Visa seine Marke, Produkte undMitarbeiter sowie sein Netzwerk ein, um die Zukunft des Handelsmitzugestalten.