Weltweites Ranking relevanter Marken: Starkes Comeback der deutschen Marken / Erfolgreiche Marken nehmen Datensicherheit und Nachhaltigkeit ernst

Berlin (ots) - Apple, Lego und Samsung sind die drei relevantestenMarken im Leben der Deutschen. Zwar ist damit im Spitzentrio derMarkenwelt erneut keine deutsche Marke vertreten, doch mit Free Now,Share Now, Stihl, Miele und BMW notieren in 2019 immerhin 5 deutscheUnternehmen in der Top Ten der relevantesten Marken des Landes, wasim vergangenen Jahr keines schaffte. Damit scheint auch der Siegeszugder US-Plattformwirtschaft wie Google, Facebook oder WhatsApp vorerstgebrochen, denn Unternehmen, die den Datenschutz nicht ernst nehmen,verlieren das Vertrauen der Kunden und damit Relevanz in ihremAlltag. Das sind zentrale Ergebnisse des Prophet Brand RelevanceIndex® der Marken- und Strategieberatung Prophet, die mehr als 50.000Konsumenten in Deutschland, Großbritannien, den USA und China befragthat, welche Marken für sie und ihr Leben am relevantesten sind. Fürdie Studie wurden in Deutschland 10.750 Konsumenten zu mehr als 200Marken in 26 Branchen befragt. Die Ergebnisse ermöglichen dasweltweit einzige Marken-Ranking, das ausschließlich auf dem Urteilder Verbraucher basiert.Erstaunlich ist das Comeback der in den letzten Jahren schlechterabschneidenden Autobranche. Insgesamt haben alle Automarken imRanking zugelegt, es geht offenbar thematisch wieder mehr um dieMobilität der Zukunft, als um die Dieselproblematik der vergangenenJahre. "BMW und Mercedes-Benz stellen sich für den digitalen undgesellschaftlichen Wandel auf, indem sie das Thema Mobilität über dasAuto stellen und mit den Gemeinschaftsfirmen Free Now (ehemalsmytaxi) und Share Now überaus relevante sowie beliebte Markenkreieren und so ein stimmiges Kundenerlebnis schaffen", sagt BernhardSchaar, Associate Partner im Berliner Prophet Büro.Ebenfalls gut schneiden Marken ab, die das Thema Nachhaltigkeitunterstützen und zum Kern ihres Unternehmenszwecks ("Purpose") machen- wie etwa Lego, Alnatura, DM oder Weleda. "Relevante Marken schaffenes also, über gute Produkte und Services hinaus erfolgreich einWertesystem zu kreieren und sich in den Köpfen der Konsumenten zumanifestieren", analysiert Markenexperte Schaar die innere Stärkerelevanter Marken. Zudem scheint es so, dass jene Marken, die sichklar zur Datensicherheit und dem Schutz der Privatsphäre bekennen undentsprechend handeln, von den Konsumenten belohnt werden. So hat etwader Drittplatzierte Samsung eine Produktserie rund um das ThemaDatenschutz positioniert.Die 10 relevantesten Marken Deutschlands sind:1. Apple2. Lego3. Samsung4. Free Now5. Share Now6. Netflix7. Stihl8. Miele9. BMW10. AndroidERKENNTNISSEDer diesjährige Index hat 5 Erkenntnisse dazu geliefert, was dierelevantesten Marken auszeichnet und vom Wettbewerb abgrenzt.Relevante Marken...... erfinden sich immer wieder neu. Sie hinterfragen sichkontinuierlich und finden immer wieder neue Wege, die Konsumenten zuüberraschen und von ihren Produkten zu überzeugen.... beweisen Glaubwürdigkeit und innere Stärke. Sie werden voninnen heraus mit Leidenschaft und einem starken Glauben angetriebenund folgen einem gesellschaftlich relevanten Unternehmenszweck("Purpose").... versprechen viel - und halten es ein. Dies gilt als einedeutsche Tugend und so wundert es kaum, dass etwa Marken wie Mieleund Stihl besonders gut abschneiden.... haben "das Datenthema" verstanden. Marken, die diePrivatsphäre ihrer Kunden beachten und diese nicht digitalausforschen, erhalten einen Vertrauensbonus und gelten als relevant.... sorgen für neuartige Erlebnisse und Emotionen.Markenerlebnisse sind entscheidend. Konsumenten möchten gerne inhyperpersonalisierte Themen- und Gefühlswelten eintauchen.Unter folgendem Link finden Sie die Ergebnisse des weltweitenMarkenrankings.https://www.prophet.com/relevantbrands-2019/