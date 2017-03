Weltweites Abwasserproblem Mikroplastik überfordert Kläranlagen / Lösungen sind weniger Plastikkonsum und umweltgerechte Textilproduktion

Berlin (ots) - Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland(BUND) hat anlässlich des morgigen Weltwassertages eine drastischeReduzierung der Mikroplastik-Einträge in die Abwässer gefordert. LautBUND-Meeresschutzexpertin Nadja Ziebarth gehören städtische Abwässerund synthetische Textilien zu den Hauptquellen derMikroplastik-Einträge in die Meere: "Jedes Jahr gelangen weltweitüber drei Millionen Tonnen Mikroplastik-Partikel ins Meer. Siestammen hauptsächlich aus synthetischen Textilien und dem Abrieb vonAutoreifen. Obwohl die Abwasserbehandlung in Deutschland auf einemhohen Stand ist, können Kläranlagen Mikroplastik nicht vollständigaus dem Wasser entfernen. Und jene Mengen, die im Klärwerkherausgefiltert werden, landen dann als Klärschlamm auf und in denBöden."Die schädigende Wirkung von Mikroplastik auf Meeresorganismenreiche von physiologischen Störungen bis zu Tumorbildungen underhöhten Sterberaten. "Besonders gefährlich ist, dass Mikroplastikauf Giftstoffe im Wasser wie ein Magnet wirkt. An Mikroplastik sindbis zu hundertfach höhere Schadstoffkonzentrationen gefunden wordenals im Umgebungswasser. Mit dem Mikroplastik nehmen Meereslebewesendie Schadstoffe auf und diese landen am Ende auch auf den Tellern derMenschen", sagte Ziebarth.Die BUND-Expertin fordert, den Eintrag von Mikroplastik undSynthetikfasern in die Abwässer drastisch zu reduzieren. Da Textilieneinen Großteil der Fasern bei der ersten Wäsche verlieren, könntenbeispielsweise verpflichtende Vorwäschen seitens der Herstellereingeführt werden. Grundsätzlich gehe es aber darum, weniger Produkteaus Plastik herzustellen und zu konsumieren."Auch Industriestaaten haben enorme Abwasserprobleme. Diese werdenhauptsächlich durch Mikroplastik, giftige Chemikalien undMedikamentenrückstände verursacht. Viele der Schadstoffe können garnicht oder nur mit großem Aufwand und hohen Kosten herausgefiltertwerden. Die EU-Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet Deutschland,Maßnahmen gegen Gewässserverschmutzungen zu ergreifen und alles zuunterlassen, was den Zustand der Gewässer verschlechtert. Je wenigergefährliche Stoffe produziert werden, desto weniger gelangt auch inden Wasserkreislauf", sagte Laura von Vittorelli, Gewässerexpertinbeim BUND.Weitere Informationen zu Mikroplastik unter:https://www.bund.net/meere/mikroplastik/Pressekontakt:Laura von Vittorelli, BUND-Gewässerexpertin:E-Mail: laura.vonVittorelli@bund.net bzw.Nadja Ziebarth, BUND-Meeresschutzbüro:E-Mail: nadja.ziebarth@bund.netTel. 0421-79002-32 oderRüdiger Rosenthal, BUND-Pressesprecher:Tel. 030-27586-425E-Mail: presse@bund.netOriginal-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell