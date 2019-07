Weltweiter Verkaufsstart der PicoBrew Z Series-Brauanlage

Anlässlich des Weltfreundschaftstags gibt es bis zum 4. Augusteinen Nachlass von 25 % und kostenlosen Versand auf Produkte mitWeitbereichsspannungSeattle (ots/PRNewswire) - PicoBrew (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2533841-1&h=3369122717&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2533841-2%26h%3D1983933393%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.picobrew.com%252F%26a%3DPicoBrew&a=PicoBrew), der führendeAnbieter von Craft Beverage-Brauanlagen, hat den weltweitenVerkaufsstart seiner Z Series-Brauanlage angekündigt. DieVorbestellungen des Produkts, das über eine Crowdfunding-Kampagnefinanziert wurde und sofort einschlug, überstiegen im vorigen Jahr 4Mio. $. Aufgrund hoher Kundennachfrage und nach einer einjährigenProduktions- und Testphase ist jetzt der weltweite Verkaufsstart vonPicoBrew-Produkten mit Weitbereichsspannung. Anlässlich desWeltfreundschaftstags am 4. August erhalten internationale Kundenbeim Kauf einer Z Series-Anlage bis einschließlich dieses Datumseinen Nachlass von 25 % und kostenlosen Versand. Mit dem AktionscodeFriendshipDay können Kunden dieses Angebot in Anspruch nehmen."Wir sind glücklich, dass wir endlich eine internationale Versionunseres Crowdfunding-Riesenhits, der PicoBrew Z Series, an unsereFreunde auf aller Welt ausliefern", sagte Dr. Bill Mitchell, CEO vonPicoBrew Inc. "Ausgestattet mit unserer Brautechnologie der 4.Generation, setzt unser neuester industrieller 'Braucomputer' beimBier- und Kaffeebrauen die Messlatte deutlich nach oben und bietetgewerblichen und Hobbybrauern ein ganz neues Brauerlebnis. Die ZSeries ist mit hochentwickelten Software-Tools ausgestattet undermöglicht präzise und konsistente Brauergebnisse bei Bier, kaltemund heißem Kaffee und Kombucha."PicoBrew ist schon immer ein Freund der Brau-Community, denn durchdie Leidenschaft für köstliches Craft Beer entstehen oft bleibendeErinnerungen und Freundschaften. Wie lassen sich also Freundschaftenbesser zelebrieren als mit einem perfekten heimgebrauten Getränk?Craft Beverage-Enthusiasten auf der ganzen Welt können jetzt mitihrem eigenen wohlschmeckenden Bier, Kaffee und Kombucha auf denWeltfreundschaftstag anstoßen. Mit der Z Series kann man die eigenenZutaten mit jeder Braumethode aus allen Regionen dieser Weltkombinieren. Der Recipe Crafter von PicoBrew umfasst eine wachsendeSammlung von über 1.000 Rezepten, die Hobbybrauer und Brauereien ausaller Welt eingereicht haben. Mit den PicoPaks kann man einfach undbequem vorverpackte Rezepte von über 200 bekannten Brauereienzubereiten.Z Series-Brauanlagen sind in industriellen Brauereien wie LuckyEnvelope und Ravenna Brewing in Seattle, Laboren wie White Labs,Kaffeehausketten wie Vashon Island Roasters undFünf-Sterne-Restaurants wie The Herbfarm in Woodinville (Washington)im Einsatz.Für weitere Informationen zur PicoBrew Z Series und internationaleBestellungen besuchen Sie www.picobrew.com/z. Benutzen Sie denAktionscode FriendshipDay für 25 % Nachlass auf eine ZSeries-Brauanlage und kostenlosen internationalen Versand biseinschließlich 4. August.Informationen zu PicoBrewPicoBrew wurde 2010 von den Brüdern Bill und Jim Mitchell,ehemaliger Manager bei Microsoft und Lebensmittelingenieur, und demIngenieur Avi Geiger gegründet. Sie brachten ihre Expertise inLebensmittelwissenschaft und Technologie und ihre Leidenschaft fürdas Bierbrauen zu Hause zusammen mit dem Ziel, den CraftBeer-Brauprozess für Kleinproduzenten und Heimbrauer zu verbessern.2013 präsentierte PicoBrew sein Vorzeigeprodukt, den preisgekröntenBierbrau-Automaten Zymatic® für professionelle und Heimbrauer. 2016folgte das Pico(TM) im Craft Beer-Verbrauchersegment. BeideProduktlinien sind darauf ausgelegt, die Präzision, Konsistenz undGesamtqualität des Brauvorgangs zu optimieren, damit immer köstlichesCraft Beer entsteht. Für weitere Informationen besuchen Sie www.picobrew.com oder folgen Sie PicoBrew auf Facebook, Twitter und Instagram.