Weltweiter Vergleich: Wo arbeiten Verbraucher am längsten für ein iPhone?

Bonn (ots) -- Nigrer arbeiten über 4 Jahre- iPhone-Koeffizient als Indikator für Kaufkraft- Deutschland nicht unter den Top 20Die Tarifexperten von handytarife.de haben in 98 Ländern diePreise für iPhones recherchiert und mit dem Bruttonationaleinkommen(BNE) in Relation gesetzt. Entstanden ist der iPhone-Koeffizient. Ergibt an, wie viele Monate die Bürger eines Landes durchschnittlicharbeiten müssen, um den Kaufpreis eines Top-Smartphones von Apple zuerwirtschaften.Monaco und Liechtenstein bleiben an der SpitzeDie Vereinten Nationen weisen für die beiden Fürstentümer mitdeutlich über 100.000 EUR pro Jahr die höchstenBruttonationaleinkommen pro Kopf aus, womit die dortigen Einwohnernur knapp 3 bzw. rund 4 Tage arbeiten müssen, um ein iPhone Xs zuerwirtschaften. In Mosambik sind es hingegen über 39 Monate und imNiger fast 49 Monate, die das BNE pro Kopf angespart werden müsste,um den im jeweiligen Land aufgerufenen Preis für ein iPhone zuerreichen.Internationale Konflikte ablesbarDer iPhone-Koeffizient wurde von der Redaktion von handytarife.dezum zweiten Mal erhoben, sodass die Werte mit denen aus dem Vorjahrverglichen werden konnten. "Wir können zum Beispiel Konflikte auf derarabischen Halbinsel oder das politische Chaos mit dem Brexit amiPhone-Koeffizienten ablesen", erläutert Jérôme Lefèvre vomunabhängigen Vergleichsportal handytarife.de.Deutschland im internationalen Vergleich im oberen ViertelDoch nicht nur das Bruttoeinkommen spielt eine Rolle. "Die Preisefür ein iPhone weichen weltweit stark voneinander ab und beeinflussendamit das Ranking", erklärt der Experte. So ist das iPhone Xs inKanada und den USA mit umgerechnet 1064,08 bzw. 1064,53 US-Dollar amgünstigsten. Deutschland - auf dem 21. Platz des Rankings liegend -kommt mit 1324,22 US-Dollar nah an den weltweiten Durchschnittspreisvon 1305,66 US-Dollar. Für Guinea-Bissau ermittelten dieTarifexperten mit 1644,39 US-Dollar den höchsten Preis für ein iPhoneXs.Deutsche müssen 10,6 Tage des Bruttoeinkommens sparen- Platz 1: Monaco (2,9 Tage)- Platz 2: Liechtenstein (3,7 Tage)- Platz 3: Schweiz (5,4 Tage)- Platz 4: Macau (6,1 Tage)- Platz 5: Norwegen (6,6 Tage)- Platz 6: USA (6,6 Tage)- Platz 7: Luxemburg (6,6 Tage)- Platz 8: Katar (6,9 Tage)- Platz 9: Singapur (7,9 Tage)- Platz 10: Australien (8,1 Tage)- [...]- Platz 14: Dänemark (8,9 Tage)- [...]- Platz 18: Niederlande (10,4 Tage)- Platz 19: Österreich (10,5 Tage)- [...]- Platz 21: Deutschland (10,6 Tage)- [...]- Platz 25: Belgien (11,5 Tage)- [...]- Platz 28: Frankreich (12,6 Tage)- Platz 29: Italien (15,9 Tage)- [...]- Platz 39: Tschechien (26,5 Tage)- [...]- Platz 49: Polen (37,6 Tage)- [...]- Platz 95: Guinea-Bissau (2,5 Jahre)- Platz 96: Madagaskar (2,6 Jahre)- Platz 97: Mosambik (3,3 Jahre)- Platz 98: Niger (4,1 Jahre)Zur MethodikIn 98 Ländern wurde der Kaufpreis für ein aktuelles iPhonerecherchiert. Die UN und die Weltbank ermitteln dasBruttonationaleinkommen pro Kopf für nahezu jedes Land. Auch dasStatistische Bundesamt und das Auswärtige Amt ziehen dasBruttonationaleinkommen pro Kopf für ihre Publikationen heran. DerKaufpreis eines iPhones, wobei hier zunächst eine Umrechnung inUS-Dollar (Kurs vom 8. Oktober 2018) erfolgen muss, dividiert durchdas BNE pro Kopf pro Monat des jeweiligen Landes ergibt deniPhone-Koeffizienten.Die Verwendung des Bruttonationaleinkommens pro Kopf ist einKompromiss. Während in Deutschland auf belastbare Statistiken überdas tatsächliche Einkommen zurückgegriffen werden kann, gilt diesnicht für jedes Land. Deswegen hat die Redaktion von handytarife.deden Datenstamm der Vereinten Nationen und der Weltbank herangezogen,um valide Werte mit dem Kaufpreis eines iPhones in dem jeweiligenLand in Relation zu setzen.Den ganzen Artikel finden Sie unter:https://www.handytarife.de/?der-iphone-koeffizient-2018