Weltweiter Rückgang der Insolvenzen neigt sich dem Ende zu

Köln (ots) - Atradius rechnet damit, dass der jahrelange Rückgangder weltweiten Insolvenzen in naher Zukunft zum Stillstand kommt. Ineiner aktuellen Analyse prognostiziert der internationaleKreditversicherer eine fast stagnierende Zahl der Firmenaufgaben (-1% gegenüber dem Vorjahr) für das kommende Jahr. Seit 2010 sind dieUnternehmenspleiten rund um den Globus kontinuierlich gesunken. Denwährend dieser Zeit deutlichsten Rückgang markierte das Jahr 2014 mitrund -10 %."Die Risiken für die globale Wirtschaft nehmen kontinuierlich zu",sagt Dr. Thomas Langen, Senior Regional Director für Deutschland,Mittel- und Osteuropa von Atradius. "Hauptgründe hierfür sind dieUnsicherheiten in der internationalen Handelspolitik vieler Ländersowie eine Straffung der Geldpolitik. Dies dürfte den Rückgang derweltweiten Insolvenzen vorerst stoppen. Für das kommende Jahr rechnenwir damit, dass die Zahl der Firmenpleiten stagniert und in etwa dasNiveau von 2007 erreicht."Insolvenzzahlen stagnieren oder steigen in vielen IndustrieländernanAtradius geht von steigenden oder zumindest stagnierendenInsolvenzzahlen in zahlreichen Industrieländern im nächsten Jahr aus,unter anderem in Großbritannien, den USA und den Niederlanden, dreider größten Exportmärkte Deutschlands.In Großbritannien erhöhen die schwache Konjunktur und diezunehmenden Unsicherheiten angesichts des immer noch unklarenAusgangs der Brexit-Verhandlungen das Forderungsrisiko beizahlreichen Unternehmen. Gemäß Atradius-Prognose steigen dieInsolvenzzahlen im Vereinigten Königreich in diesem Jahr um 6 %, 2019erhöhen sie sich voraussichtlich um weitere 3 %.In den USA hat die aktuelle Regierung der Wirtschaft mehr Dynamikverliehen, unter anderem durch die Steuerreform. In der Folge ist imvergangenen Jahr die Zahl der Firmenaufgaben in den Staaten um 4 %zurückgegangen. Auch 2018 rechnet Atradius mit einem starken Rückgangder Insolvenzen von 8 % in den USA. Die gute Entwicklung stellt ausSicht des Kreditversicherers aber nur eine Momentaufnahme dar. DerEffekt der Steueranreize dürfte 2019 nachlassen. Zudem ist davonauszugehen, dass weitere Handelsbarrieren und die Dollaraufwertungdas Geschäft der US-Exporteure stärker belasten.Auch der Binnenmarkt in den Vereinigten Staaten birgt Risiken,unter anderem aufgrund des sich verändernden Einkaufsverhaltens derUS-Amerikaner: Immer weniger von ihnen kaufen in Einkaufszentren ein,stattdessen bestellen sie ihre Waren im Internet. Vor diesemHintergrund hat das Land in jüngster Vergangenheit mehrereGroßinsolvenzen im Handelssektor erlebt. Insgesamt geht Atradius fürdas kommende Jahr davon aus, dass die Zahl der Firmenaufgaben in denUSA mit -2 % in etwa stagnieren wird.Nicht weiter zurückgehen werden die Insolvenzzahlen im kommendenJahr in den Niederlanden, dem viertgrößten Exportmarkt Deutschlands.Aktuell erlebt die niederländische Wirtschaft noch eine starkeVerringerung der Firmenaufgaben. Bis Ende des Jahres sollten dieInsolvenzen um voraussichtlich 12 % sinken, unter anderem aufgrundvon steigenden Gehältern und eines starken Privatkonsums. Imkommenden Jahr dürfte diese Entwicklung angesichts einesvoraussichtlich nur noch moderaten BIP-Wachstums von 1,5 % dann zumStillstand kommen.Die gesamte Atradius-Analyse "Insolvency forecast: approaching aturning point" mit Insolvenzprognosen zu insgesamt 21 Märkten kannauf www.atradius.de im Menüpunkt Publikationen kostenlosheruntergeladen werden.Über AtradiusAtradius ist ein globaler Anbieter von Kreditversicherungen,Bürgschaften und Inkassodienstleistungen mit einer strategischenPräsenz in mehr als 50 Ländern. Die von Atradius angebotenenKreditversicherungs-, Bürgschaften- und Inkasso-Produkte schützenUnternehmen weltweit vor den Ausfallrisiken beim Verkauf von Warenund Dienstleistungen auf Kredit. Atradius ist Mitglied der GrupoCatalana Occidente (GCO.MC), einer der größten Versicherer in Spanienund einer der größten Kreditversicherer der Welt. WeitereInformationen finden Sie online unter www.atradius.dePressekontakt:Atradius Kreditversicherung,Niederlassung der Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros yReasegurosAstrid GoldbergPressesprecherinTelefon: +49 (0) 221 2044 - 2210E-Mail: astrid.goldberg@atradius.comStefan DeimerPressereferentTelefon: +49 (0) 221 2044 - 2016E-Mail: stefan.deimer@atradius.comOriginal-Content von: Atradius, übermittelt durch news aktuell