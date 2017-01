Weltweiter Rekordabsatz bei Pkws für 2017 erwartet: Scotiabank

Toronto (ots/PRNewswire) -In den letzten Monaten des Jahres 2016 gab es einen starkenAnstieg bei den weltweiten Pkw-Verkäufen, wobei der Absatz von einemstärkeren globalen Wirtschaftswachstum angetrieben wurde. Es wird einweiterer Anstieg erwartet, obgleich im kommenden Jahr etwasabgeschwächt mit Rekordverkaufszahlen für das achte Jahr in Folge.Eine höhere Ersatznachfrage in den USA wird durch eine erneuteAbsatzbelebung in den meisten Schwellenmärkten verstärkt; einzigeAusnahme ist hier China, wo ein Rückgang erwartet wird."In den USA beobachten wir eine verstärkte Ersatznachfrage,steigendes Verbrauchervertrauen und attraktive Finanzierungsangebote,was einen Rekordabsatz für das dritte Jahr in Folge beschert", sagteCarlos Gomes, leitender Volkswirt und Experte für die Autobranche beiScotiabank. "Obgleich in China zum ersten Mal seit 2008 sinkendeVerkaufszahlen zu erwarten sind, werden die Absätze in den restlichenSchwellenmärkten 2017 zu steigenden Absätzen führen und vieraufeinanderfolgende Jahre des Rückgangs ablösen."Demgegenüber wird nach mehreren Jahren mit Rekordabsätzen bei Pkwsin Kanada und Mexiko auf diesen Märkten für 2017 eine Abschwächungerwartet. In Kanada werden aufgrund des jüngsten Preisanstiegs beineuen Pkws und Kleinlastern und einer schwächeren Ersatznachfrage alsin den USA rückgängige Verkaufszahlen erwartet. Derweil tragen inMexiko ein rückgängiges Wirtschaftswachstum in Kombination mitrestriktiver Finanzpolitik, steigenden Zinsen und einer schwachenWährung zu sinkenden Absatzzahlen bei. In Mexiko sind mehr als 40 %der verkauften Fahrzeuge Importe. Die Abschwächung des MexikanischenPeso gegenüber dem US-Dollar in der ersten Jahreshälfte 2016 um 26 %und die daraus resultierende Verteuerung von Fahrzeugimporten wirdvermutlich viele potenzielle Käufer abschrecken.In den Schwellenmärkten hinken die Verkaufszahlen seit mehrerenJahren hinterher. Für 2017 wird aber zum ersten Mal seit 2012 einAufschwung erwartet. Es wird eine flächendeckende Belebung mitWachstum in jeder Region zum ersten Mal seit fünf Jahren erwartet.Osteuropa wird voraussichtlich das Absatzwachstum in denSchwellenmärkten anführen, wobei auch in Asien trotz der rückläufigenZahlen in China ein Verkaufsplus erwartet wird. In Südamerika wird esangesichts des Einbruchs der letzten drei Jahre um nahezu 40 %ebenfalls zu einer Erholung kommen. In Brasilien ist ein Ende deszweistelligen Rückgangs in Sicht, und die Verkaufszahlen in denanderen regionalen Märkten werden anziehen. Peru hat sich in denvergangenen Jahren als der stabilste Fahrzeugmarkt in Südamerikagezeigt, was auf ein Polster aufgrund der Expansion desBergbausektors zurückgeht.Den vollständigen globalen Autobericht der Scotiabank finden Sieonline unter: http://www.scotiabank.com/ca/en/0,,3112,00.html.Die Scotiabank bietet ihren Kunden eine eingehende Untersuchungder Faktoren, die die Aussichten für Kanada und die Weltwirtschaftprägen, einschließlich makroökonomischer Entwicklungen, Währungs- undKapitalmarkttrends, Rohstoff- und Industrieperformance sowie Aspektender Geld-, Steuer- und öffentlichen Politik.Informationen zu ScotiabankScotiabank ist Kanadas internationale Bank und ein führenderFinanzdienstleister in Nordamerika, Lateinamerika, der Karibik undMittelamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Wir setzen unsdafür ein, unseren 23 Millionen Kunden Vorteile zu erwirtschaften,und bieten ihnen ein breites Spektrum an Beratung, Produkten undDienstleistungen, das sich auf die Bereiche Personal Banking undkommerzielles Bankgeschäft, Vermögensverwaltung undPrivatkundengeschäft, Unternehmens- und Investmentbanking undKapitalmärkte erstreckt. Scotiabank verfügt über ein Team von mehrals 88.000 Mitarbeitern und ein Vermögen 896 Mrd. US-Dollar (Standzum 31. Oktober 2016) und ist sowohl an der Torontoer Börse (TSX:BNS) als auch an der New York Exchange (NYSE: BNS) notiert. WeitereInformationen finden Sie unter http://www.scotiabank.com. Folgen Sieuns auch auf Twitter @ScotiabankViews(http://twitter.com/@ScotiabankViews).Carlos GomesScotiabank Economics(416) 866-4735carlos.gomes@scotiabank.comAnsprechpartner (ausschließlich für Medienanfragen):Sierra CatalfamoPublic, Corporate and Government Affairs, Scotiabank(416)-933-1171sierra.catalfamo@scotiabank.comOriginal-Content von: Scotiabank, übermittelt durch news aktuell