Weltweiter Innovator für Covid-19-Sicherheit erweitert sein Angebot

Boston (ots/PRNewswire) -"Klug in die Sicherheit der Mitarbeiter investieren."Jetzt einschließlich einer US OSHA Covid-konformen SaaS-Plattform-ErweiterungSafely2Prosperity LLC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3369709-1&h=2694566484&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3369709-1%26h%3D776939417%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.safely2prosperity.com%252F%26a%3DSafely2Prosperity%2BLLC&a=Safely2Prosperity+LLC) CEO John Norris (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3369709-1&h=2558532099&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3369709-1%26h%3D422720090%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.safely2prosperity.com%252Fjohn-norris%26a%3DJohn%2BNorris&a=John+Norris), JD, MBA, kündigt die neue Covid-19-Sicherheitsplattform und das Mitarbeiter-Dashboard von S2P zur schnellen Demonstration und zum sofortigen Einsatz an. Zusammen mit Add-Ons bieten sie Arbeitgebern das weltweit erste umfassende Covid-Sicherheitsprogramm.Das weiter verbesserte Covid-Sicherheitsprogramm verbessert die Sicherheit der Mitarbeiter durch folgende Maßnahmen:1. Strukturierte Vorbereitung, Beaufsichtigung und Verwaltung.2. 24/7-Überwachung und -Verfolgung, einschließlich benutzerdefinierter Berichte mit mehreren Übersichten.3. Wirksame Vorbeugungsmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen und andere Instrumente, einschließlich Alarme, Warnungen und Trends, die alle auf einer kontinuierlichen Risikoüberwachung und Risikobewertung basieren.4. Dokumentierter rechtlicher Nachweis der Bemühungen zum Schutz der Mitarbeiter und zur Einhaltung der gesetzlichen und behördlichen Normen.Gemeinsam bewerten und berichten sie über die Risiken und die ergriffenen Gegenmaßnahmen auf (1) Bezirks-, Einrichtungs- und Etagenebene, (2) Abteilungs-, Regional- und Einrichtungsleiterebene und (3) Team-, Schicht-, Datums-, Zeit- und Direktleiterebene - alles intuitiv und sicher.Um eine Vorführung zu vereinbaren, kontaktieren Sie S2P unter 617-680-3127 oder info@safely2prosperity.com. Oder besuchen Sie unsere Website unter safely2prosperity.com.Norris sagt:"Die fortschrittliche, OSHA-konforme SaaS-Plattform und das Mitarbeiter-Dashboard von S2P ermöglichen es dem gesamten Unternehmen - vom CEO über den CHRO bis hin zu den Mitarbeitern selbst -, ihre Covid-19-Verantwortlichkeiten und -Reaktionen effizienter, sicherer und effektiver zu verwalten."Das übergreifende Ziel: Mitarbeiter wieder an die Arbeit bringen. Sicher.S2Ps Covid-Sicherheitsprogramme entsprechen den anstehenden US OSHA Covid Regeln und ähnlichen Regeln in der ganzen Welt. Sie ähneln anderen OSHA- und OSHA-ähnlichen Arbeitsschutz- und Brandschutzprogrammen, die heute weltweit allgegenwärtig sind.Wenn auch nur ein Leben gerettet oder eine Klage verhindert wird, macht sich die Lösung von S2P mehr als bezahlt.John Norris und S2P haben eine kraftvolle Vision"Die beste Akzeptanz findet bei Covid-19-Initiativen von unten nach oben statt. Deshalb brauchen wir jetzt umfassende Bottom-up-Initiativen und unterstützende Instrumente für Unternehmen, Schulen und Behörden, um die aktuelle Pandemie und die nächste und die übernächste besser bekämpfen zu können."Fred Hassan,Ehemaliger Vorsitzender von PhRMA und Präsident von IFPMA, zwei der weltweit führenden Interessenverbände der Pharma- und Biotechnologiebranche.Informationen zu Safely2ProsperityS2P ist ein führender US-amerikanischer (in Boston ansässiger) Innovator und Anbieter von Lösungen für das Risikomanagement im Gesundheitswesen. CEO Norris ist weltweit als Vordenker auf dem Gebiet des Risikomanagements im Gesundheits- und Pflegesektor, als ehemaliger Leiter der US-FDA und Mitglied der Harvard-Fakultät sowie als erfolgreicher Unternehmer bekannt.__________© 2021 Safely2Prosperity LLC und John Norris, JD, MBA. Alle Rechte vorbehalten.Pressekontakt:info@safely2prosperity.com1-617-680-3127Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1659808/Safely2Prosperity_CEO_John_Norris.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1659807/Safely2Prosperity_Logo.jpgOriginal-Content von: Safely2Prosperity, übermittelt durch news aktuell