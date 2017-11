Weltweite Studie von EF Education First zeigt: Deutsche sprechen schlechter Englisch als ihre Nachbarn

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Die EPI Studie mit mehr als einer Million Teilnehmern vergleichtdie weltweiten Trends und Entwicklungen von 80 Ländern hinsichtlichdes Englischsprachniveaus. Der internationale WirtschaftsstandortDeutschland schafft es jedoch erneut nur knapp unter die besten zehn.Europäische Nachbarn wie die Niederlande und Dänemark schneiden imIndex hingegen deutlich besser ab - ein Grund zur Sorge?Der von EF Education First (http://www.ef.de/pg/sprachreisen/)jährlich erhobene EF Englisch Proficiency Index (EF EPI(http://www.ef.de/epi/)) ermittelt die nicht-muttersprachlichenLänder, die weltweit am besten Englisch sprechen. Auch in diesem Jahrnahmen tausende Schulen und Firmen sowie Regierungen aus 80 Ländernan dem standardisierten Englischtest teil. Die Ergebnisse des EF EPI2017 wurden heute im House of Commons in London vorgestellt.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150428/740528 )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/598880/EF_Education_First_EPI_Rankings_Infographic.jpg )EF EPI Ergebnisse: Deutschland nur auf Platz 9Auf den ersten zehn Positionen platzieren sich auch 2017 fastausschließlich europäische Länder. Die Spitzenposition belegt dabeiwie im Vorjahr erneut die Niederlande, dicht gefolgt von Schweden(Platz 2) und Dänemark (Platz 3). Neu unter den weltweit bestenLändern ist Südafrika (Platz 8), während sich Polen (Platz 11) undÖsterreich (Platz 10) im Vergleich zum Vorjahr jeweils verschlechterthaben. Deutschland weist ebenfalls keine Verbesserung derEnglischkenntnisse vor und erreicht wieder nur den neunten Platz inder EPI Studie - im Hinblick auf die enorme Bedeutung der englischenSprache in globaler Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft keinzufriedenstellendes Ergebnis. Für die Analyse, warum Deutschlandgegenüber seinen Nachbarländern und anderen europäischen Partnern soabgeschlagen ist, lohnt ein Blick auf die sprachliche Ausbildung derjeweiligen Länder:- Kommunikativer Ansatz im EnglischunterrichtViele der führenden Länder verfolgen im Gegensatz zu Deutschlandbereits in frühen Klassenstufen einen kommunikativen Ansatz derSprachvermittlung. Es steht weniger die grammatikalische Exaktheit imFokus als die praktische Anwendung und Übung der Sprache.- Integration der Sprache in den AlltagBesonders in den skandinavischen Ländern ist die englische Spracheschon bei Kleinkindern in den Alltag integriert. Viele Filme, Serienund Bücher werden nicht in die Landessprache übersetzt, sondern aufEnglisch ausgestrahlt und veröffentlicht.- Studium im Ausland und AuslandsaufenthalteDie führenden Länder der Erhebung zeigen im Vergleich zuDeutschland einen höheren Anteil an Studierenden, die über eineuropäisches Austauschprogramm im Ausland studiert haben. ImCurriculum deutscher Studiengänge sind Auslandsaufenthalte oft nichtvorgesehen."Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischenEnglischkenntnissen, wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit, sozialemFortschritt und Innovation", sagt Niklas Kukat, Geschäftsführer derEF Education (Deutschland) GmbH. "Länder mit besserenEnglischkenntnissen weisen tendenziell ein höheresDurchschnittseinkommen sowie eine höhere Lebensqualität auf undinvestieren mehr in Forschung und Entwicklung." Der EF EPI dienedaher als Denkanstoß und eine wertvolle Anregung zur Diskussion überdie effizientesten Wege, wie man das durchschnittliche Englischniveaueines Landes verbessern könne, erklärte Kukat in Düsseldorf.Berlin hinkt in Englischkenntnissen hinterherAuch innerhalb Deutschlands gibt die EPI Studie Aufschlüsse überregionale Unterschiede von Englischkenntnissen. Das beste Englischwird demnach wie auch in den Vorjahren in Hamburg gesprochen, dichtgefolgt von den Bundesländern Niedersachsen, NRW undBaden-Württemberg. Im direkten Städtevergleich belegt Hamburgebenfalls die Spitzenposition, gefolgt von Düsseldorf. Berlin schafftes nur auf den vorletzten Platz; Schlusslicht der Studie istFrankfurt.Schul-Englisch auf dem Prüfstand: EF EPI-sNeben dem EPI hat EF Education First in diesem Jahr zum zweitenMal auch den EF EPI-s (English Proficiency Index for Schools)veröffentlicht - eine Studie, die das Englischsprachniveau vonSchülern und Studierenden weltweit vergleicht. Für den EF EPI-swurden in diesem Jahr insgesamt 260.000 Schüler und Studenten inweltweit 26 Ländern getestet. Die Studie zeigt unter anderem, dasssich in fast allen 26 untersuchten Ländern das Hörverständnis beiSchülern aller Altersgruppen deutlich schneller entwickelt als dasLeseverständnis. Die Englischkenntnisse variieren zudem starkzwischen den Altersgruppen.Alle Ergebnisse der EF EPI und EF EPI-s Studie sowie spezifischeÜbersichten zu den teilnehmenden Ländern können hier eingesehen undheruntergeladen werden: http://www.ef.de/epi/. Eine Übersicht überdie Platzierungen des EF EPI 2017 und ein Infoblatt zu den deutschenErgebnissen ist angefügt.Über EF Education FirstEF Education First ist ein internationales Bildungsunternehmen,das sich auf die Bereiche Fremdsprachenerwerb, akademische Aus- undWeiterbildung sowie kulturelle Austauschprogramme spezialisiert hat.Seit der Gründung von EF im Jahr 1965 ist es die Mission desUnternehmens, Grenzen durch Bildung zu überwinden. EF verfügt übermehr als 500 Sprachschulen und Büros in weltweit 53 Ländern.EF English Proficiency Index 2017 Rankings:EnglischkenntnisseEnglischkenntnisseRanking Land laut EF EPI Skala Ranking Landlaut EF EPI Skala1 Niederlande Sehr gute 41 BrasilienGeringe2 Schweden Sehr gute 42 MacauGeringe3 Dänemark Sehr gute 43 UruguayGeringe4 Norwegen Sehr gute 44 MexikoGeringe5 Singapur Sehr gute 45 ChileGeringe6 Finnland Sehr gute 46 BangladeschGeringe7 Luxemburg Sehr gute 47 UkraineGeringe8 Südafrika Sehr gute 48 KubaGeringe9 Deutschland Gute 49 PanamaGeringe10 Österreich Gute 50 PeruGeringe11 Polen Gute 51 KolumbienGeringe12 Belgien Gute 52 PakistanGeringe13 Malaysia Gute 53 ThailandGeringe14 Schweiz Gute 54 GuatemalaGeringe15 Philippinen Gute 55 EcuadorGeringe16 Serbien Gute 56 TunesienGeringeVereinigte17 Rumänien Gute 57 ArabischeEmirate Geringe18 Portugal Gute 58 SyrienSehr geringe19 Ungarn Gute 59 KatarSehr geringe20 Tschechien Gute 60 MarokkoSehr geringe21 Slowakei Gute 61 Sri LankaSehr geringe22 Bulgarien Mittlere 62 TürkeiSehr geringe23 Griechenland Mittlere 63 JordanienSehr geringe24 Litauen Mittlere 64 AserbaidschanSehr geringe25 Argentinien Mittlere 65 IranSehr geringeDominikanische26 Republik Mittlere 66 ÄgyptenSehr geringe27 Indien Mittlere 67 KasachstanSehr geringe28 Spanien Mittlere 68 VenezuelaSehr geringe29 Hongkong Mittlere 69 El SalvadorSehr geringe30 Südkorea Mittlere 70 OmanSehr geringe31 Nigeria Mittlere 71 MongoleiSehr geringe32 Frankreich Mittlere 72 Saudi ArabienSehr geringe33 Italien Mittlere 73 AngolaSehr geringe34 Vietnam Mittlere 74 KuwaitSehr geringe35 Costa Rica Mittlere 75 KamerunSehr geringe36 China Geringe 76 AlgerienSehr geringe37 Japan Geringe 77 KambodschaSehr geringe38 Russland Geringe 78 LibyenSehr geringe39 Indonesien Geringe 79 IrakSehr geringe40 Taiwan Geringe 80 LaosSehr geringePressekontakt:Regula Knechtleregula.knechtle@ef.comTel: +41 43 430 41 15Deutschland: Niklas KukatNiklas.Kukat@ef.comTel: 0211 688 57 0Österreich: Lukas FaschingLukas.Fasching@ef.comTel: + 43 1 512 14 60Original-Content von: EF Education First, übermittelt durch news aktuell