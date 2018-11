Weltweite Studie: Ransomware ist die größte Cyber-Bedrohung für KMU (FOTO)

München (ots) -Datto präsentiert die Ergebnisse seines diesjährigen RansomwareReports. Die globale Studie wurde zum dritten Mal durchgeführt undbelegt, dass Ransomware vor Viren und Spyware weiterhin die größteCyber-Gefahr für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ist. BeiRansomware handelt es sich um eine bösartige Software, dieUnternehmensdaten verschlüsselt, bis ein Lösegeld gezahlt wird. Fürden Report wurden 2.400 Managed Service Provider (MSPs) befragt, dieweltweit knapp eine halbe Million Kunden aus dem KMU-Segmentbetreuen.Die Studie zeigt, wie groß die Auswirkungen sind, dieRansomware-Attacken auf Unternehmen haben:- Umsatzverlust durch Ausfallzeiten kann geschäftsbedrohend sein:Eine durchschnittliche Attacke kostet ein Unternehmen zehnmal soviel wie das Lösegeld. Ein Angriff kostet im Durchschnitt 40.500EUR und das durchschnittlich geforderte Lösegeld liegt bei 3.700EUR pro Angriff.- Angriffe passieren häufig und werden zunehmen: Über 55 Prozentder MSPs geben an, dass ihre Kunden im ersten Halbjahr 2018 eineRansomware-Attacke verzeichnet haben. 35 Prozent sagen, dassihre Kunden mehrfach an einem Tag angegriffen wurden. 92 Prozentder MSPs prognostizieren, dass die Zahl der Attacken gleich hochbleibt oder ansteigt.- Antiviren-Software allein reicht nicht aus: 85 Prozent der MSPsberichten, dass Ransomware-Opfer eine Antiviren-Lösunginstalliert hatten. 65 Prozent geben an, dass die OpfereMail/Spam-Filter eingesetzt haben. 29 Prozent sagen, dass dieOpfer Pop-up-Blocker hatten, die die Ransomware-Attacken abernicht abwehren konnten.- Unternehmen mit Apple-Betriebssystemen sind ebenfallsangreifbar: Im vergangenen Jahr ist die Anzahl der Attacken aufmacOS und iOS laut MSP-Angaben um das Fünffache gestiegen.In Europa ist die Zahl der Attacken besonders hoch: 84 Prozent derMSPs in Europa berichten für den Zeitraum April 2016 bis April 2018von Ransomware-Attacken gegen ihre KMU-Kunden. Das ist der höchsteWert im weltweiten Vergleich. Doch zahlreiche KMU unterschätzen dieGefahr, wie Dirk Hoffmann, Geschäftsführer von Cosy Systeme GmbH,einem Managed Service Provider aus Deutschland, bestätigt: "VieleUnternehmen denken nach wie vor, dass sie kein lohnendes Ziel füreinen Angriff wären. Entsprechend wenig beugen sie vor. Wenn dieFalle dann zuschnappt, realisieren sie, wie weitreichend dieKonsequenzen und wie kostspielig IT-Ausfälle sind."Darüber hinaus ist das Problem weit größer als angenommen, dazahlreiche Unternehmen die Angriffe gegen sie für sich behalten: LautStudie wird den Behörden nicht einmal jede vierte Attacke (24Prozent) gemeldet.Diese Zahl wird jedoch deutlich ansteigen, da viele Länder undRegionen Gesetze erlassen haben, die vorschreiben, dassDatenschutzverletzungen den Behörden und den Kunden gemeldet werdenmüssen. In der Europäischen Union ist das dieDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO)."Die Zahl der Ransomware-Attacken ist auf einem alarmierend hohenNiveau und die Gefahr wird auch nicht verschwinden. Es ist höchsteZeit, dass sich Unternehmen jeder Größe gegen Ransomware-Attackenwappnen und vorbereitet sind", sagt Markus Rex, Country Manager DACHbei Datto. "Mit einigen gezielten Maßnahmen können die Unternehmenviel tun, um ihre IT zu stärken und Risiken zu reduzieren. Dazugehören Anwender-Trainings, Schutz für die Endgeräte und intelligenteBackups." Wenn es um den Schutz von KMU geht, zeigt der Reportfolgende Ergebnisse:- Business Continuity & Disaster Recovery (BCDR)-Technologie istder effektivste Schutz vor Ransomware: 90 Prozent der MSPsberichten, dass sich die Kunden mit BCDR-Lösung innerhalb von 24Stunden von einer Attacke erholt haben. Zusätzlich zurBCDR-Technologie sollten Unternehmen mit ihren MSPs eineStrategie entwickeln, wie sie bei einer Ransomware-Attackevorgehen. Malware-Erkennung, Kommunikation,Ursachen-Feststellung, Wiederherstellung und Prävention solltenBestandteile davon sein.- Mitarbeiter benötigen Aufklärung und Training, damit sie dieerste Verteidigungslinie bilden können: VieleRansomware-Attacken sind erfolgreich durch Phishing, bösartigeWebsites, Web-Anzeigen und Clickbait, das auf kleine Unternehmenabzielt. Regelmäßiges Training, um Mitarbeiter für Ransomware zusensibilisieren, ist auch für kleinere Unternehmenempfehlenswert.Das vollständige eBook mit allen Details der Untersuchung stehtunter dem folgenden Link kostenlos zum Download bereit:https://www.datto.com/de/resources/der-ransomware-report-2018Über Datto:Das Ziel von Datto ist es, KMU auf der ganzen Welt mit der bestenTechnologie zu unterstützen. Das erreicht Datto, indem es seineeinzigartige Community von Managed Service Providern mit denrichtigen Produkten, Tools und Know-how ausstattet, sodass diese denmaximalen Kundennutzen bieten können. Mit diesem Ansatz wurde Dattozum weltweiten Marktführer für IT-Lösungen, die von Managed ServiceProvidern angeboten werden. Datto hat seinen Hauptsitz in Norwalk beiNew York, seinen deutschen Sitz in München und betreibt zahlreicheNiederlassungen weltweit. www.datto.com/de.Pressekontakt:PUBLIC RELATIONS PARTNERS GmbHHerr Prochnow, Herr WilischTel.: 0 6173 - 92 67 - 32Fax: 0 6173 - 92 67 - 67datto@prpkronberg.comwww.prpkronberg.comOriginal-Content von: Datto, übermittelt durch news aktuell