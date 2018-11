Weltweite Studie: Negatives Erlebnis bei Bewerbung vergrault Kunden und potenzielle Arbeitskräfte (FOTO)

Eschborn (ots) -Ein Bewerbungsverfahren, das als respektlos empfunden wird,beeinflusst das Konsumverhalten von 42 Prozent der deutschen Bewerber- 46 Prozent der Bundesbürger wollen eine Jobsuche, die so einfachist wie ein Online-Kauf, weltweit sind es 50 ProzentSchlechter Eindruck, schlechte Geschäfte: 42 Prozent der Bewerberin Deutschland geben an, dass ein negatives Erlebnis imBewerbungsverfahren ihr Kaufverhalten so verändert, dass sie nichtmehr die Produkte des entsprechenden Unternehmens kaufen oder derenDienstleistungen in Anspruch nehmen. Der weltweite Durchschnitt liegtsogar bei 54 Prozent. In den Vereinigten Staaten von Amerika und inGroßbritannien sagten jeweils 58 Prozent der Berufstätigen, dass sieeher auf Waren und Services von Firmen verzichten, von denen sie beider Jobsuche enttäuscht worden seien. Das sind einige der Ergebnisseder bevölkerungsrepräsentativen Studie "Global Candidate Preferences"der ManpowerGroup Solutions. Für diese Untersuchung wurden weltweitrund 18.000 Arbeitnehmer befragt."Die Unternehmen in Deutschland sollten daher ihrBewerbungsverfahren sehr genau unter die Lupe nehmen", sagt SilkeMeyer, Geschäftsführerin bei ManpowerGroup Solutions. "Denn einBewerber, der sich schlecht behandelt fühlt, wird bestimmt kein guterKunde." Doch ein zufriedener Kunde hat durchaus das Potenzial, eininteressierter Bewerber zu werden. So sagen 54 Prozent der deutschenArbeitnehmer auf Jobsuche, dass sie eher für Unternehmen arbeitenwollen, deren Produkte und Dienstleistungen sie schätzen. Rund um dieErde vertreten durchschnittlich 56 Prozent der Befragten dieseAnsicht. Weltweit am höchsten ist die Zustimmungsrate mit je 67Prozent in Malaysia und Indien sowie mit 65 Prozent in den USA.Negativer Ruf wie eine LawineEin schlechter Umgang mit einem Bewerber hat aber noch einenweiteren Effekt. "Spricht nur ein Bewerber aufgrund seinerErfahrungen schlecht über ein Unternehmen, kann das wie einlosgetretenes Schneebrett am Berggipfel sein", sagt Silke Meyer. "ImTal ist es eine Lawine, die viele potenzielle Kunden und Kandidatendavon abhält, die Produkte des Unternehmens zu kaufen oder sich dortzu bewerben."60 Prozent der Jobsuchenden in Deutschland bejahten die Frage, obsie Anderen davon erzählten, wenn sie sich zum Beispiel aufgrund derUnternehmensvertreter im Gespräch unwohl gefühlt oder keine Antwortauf ein Bewerbungsschreiben bekommen hätten. Damit liegt dieBundesrepublik lediglich einen Prozentpunkt unter dem globalenDurchschnitt. 41 Prozent der deutschen Befragten gaben zudem an, dasssie Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens meiden, mit demein Freund unschöne Erfahrungen gemacht hat.Das Schlimmste, das den Deutschen im Bewerbungsverfahren passierenkann und ihr Kaufverhalten beeinflusst, ist laut Studie einunangenehmes Gespräch mit den Vertretern des potenziellenArbeitgebers. 55 Prozent der Befragten hierzulande stimmen dieserAussage zu. "Der persönliche Kontakt ist den Bewerbern in Deutschlandam wichtigsten", sagt ManpowerGroup Solutions-GeschäftsführerinMeyer. "Empfindet ein Bewerber den Umgang mit ihm während einesJobinterviews als negativ, nimmt er letztlich das gesamte Unternehmennegativ wahr."Der weltweite Durchschnitt liegt bei 59 Prozent. Auf dem zweitenPlatz der größten Verfehlungen eines Unternehmens landet mangelndeTransparenz bei Gehalt und Jobbeschreibung. Dies empfinden 51 Prozentder Bundesbürger als negativ und im Schnitt 63 Prozent der Bewerberrund um die Erde. 49 Prozent der deutschen Arbeitsuchenden sind derAnsicht, dass es negativ auf den Ruf einer Firma abfärbt, wenn diesenicht auf ein Bewerbungsschreiben antwortet. Der Mittelwert liegtglobal bemessen bei 59 Prozent.Recht anspruchslos sind die Deutschen noch bei der Jobsuche.Lediglich 46 Prozent erwarten, dass diese sich so gestaltet wie einBuch- oder Schuhkauf online - sehr einfach und stark personalisiert.Ähnlich sehen es die Franzosen (45 Prozent), Briten (47 Prozent) undUS-Amerikaner (48 Prozent). Damit liegen sie jedoch alle unter demweltweiten Schnitt in Höhe von 50 Prozent. Ein unkompliziertes"Job-Kauf"-Erlebnis erwarten hingegen 60 Prozent der Peruaner undInder, 67 Prozent der Polen und gar 68 Prozent der Malaysier.Über die UmfrageFür die bevölkerungsrepräsentative Studie "Global CandidatePreferences" befragte ManpowerGroup Solutions 2018 weltweit 17.994Berufstätige im Alter von 18 bis 65 Jahren. In Deutschland nahmen 749Arbeitnehmer mit und ohne Führungsverantwortung an der Befragungteil. 