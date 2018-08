Weltweite Studie: Deutsche sind bei der Jobsuche App-Muffel

Eschborn (ots) -- Nur jeder Zehnte nutzt eine App für die Suche nach einem neuenJob- Vier von fünf Bundesbürgern verwenden ihren Laptop fürBewerbungen- Knapp zwei Drittel bevorzugen ein persönlichesVorstellungsgesprächStatt dem klassischen Zeitungsstellenmarkt nutzen viele Deutschebei der Jobsuche digitale Angebote. Im Gegensatz zu Bewerbern ausanderen Ländern verwenden sie dabei aber kaum ihr Smartphone, sondernlieber den Laptop. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie "GlobalCandidate Preferences", für die die ManpowerGroup Solutions knapp18.000 Arbeitnehmer in 24 Ländern weltweit befragen ließ.+++ Eine Infografik und detaillierte Studienergebnisse finden Sieüber diesen Link: http://ots.de/XoNEcq +++Die Deutschen sind im weltweiten Vergleich bei der Jobsucheweniger experimentierfreudig als Bewerber aus anderen Ländern.Während global 17 Prozent mithilfe von Smartphone-Apps nachArbeitsstellen suchen, sind es in Deutschland nur zehn Prozent. Zudemist die Nutzung sozialer Netzwerke für berufliche Zwecke wenigerverbreitet als in anderen Ländern. So haben weltweit 31 Prozent derBefragten schon auf eine jobbezogene Social-Media-Anzeige geklickt,aber nur 20 Prozent der Deutschen. Obwohl Instant-Messenger-Dienstewie WhatsApp hierzulande viele Nutzer haben, verwenden nur sechsProzent der deutschen Bewerber diese Apps, um mit Firmen Nachrichtenauszutauschen. Weltweit liegt die Zahl um fünf Prozentpunkte höher.Statt Neues auszuprobieren, halten die Deutschen gerne anbewährten Methoden fest. So verwenden 82 Prozent der Bundesbürgerihren Laptop oder Desktop-Computer, um sich online zu bewerben. DieseZahl liegt zwölf Prozentpunkte über dem globalen Durchschnitt.Smartphone-Apps spielen in Deutschland bei der Bewerbung eineuntergeordnete Rolle. Nur acht Prozent nutzen diese Methode. Weltweitbewirbt sich hingegen schon jeder Fünfte auf diese Art und Weise."Dass in Zeiten von WhatsApp und Facebook nur zehn Prozent diemodernen Möglichkeiten von Apps zur Jobsuche verwenden, wirft einSchlaglicht auf die nur schleppend verlaufende Digitalisierung undden mangelhaften Ausbau der Breitbandtechnologie", sagt HerwarthBrune, Vorsitzender der Geschäftsführung der Manpower GroupDeutschland.Persönlicher Kontakt ist Bewerbern wichtigGenerell legen Bewerber bei der Jobsuche viel Wert aufpersönlichen Kontakt. Beim Vorstellungsgespräch bevorzugen 63 Prozentder Bundesbürger eine persönliche Unterhaltung mit einemPersonalverantwortlichen. Global liegt dieser Wert bei 62 Prozent.Nur sieben Prozent der deutschen Bewerber können sich vorstellen,mithilfe eines Video-Chat-Programms ein Bewerbungsgespräch zu führen.Weltweit sind es acht Prozent.Um sich über einen potenziellen Arbeitgeber zu informieren nutzenBewerber weder klassische Medien noch Soziale Netzwerke besondersstark. So halten lediglich zwölf Prozentder Deutschen Soziale Netzwerke für die verlässlichsteInformationsquelle, sechs Prozent bevorzugen Pressemeldungen. Globalgesehen informieren sich elf Prozent bevorzugt überSocial-Media-Kanäle und sieben Prozent über klassische Medien.Am liebsten beziehen Bewerber ihre Informationen jedoch aus ersterHand. So sagen 26 Prozent der Befragten aus aller Welt, dass sie dieMitarbeiter eines Unternehmens für die zuverlässigsteInformationsquelle über deren Firma halten. In Deutschland sehen das24 Prozent der Befragten so. Für noch vertrauenswürdiger hält einViertel der Deutschen die Informationen von der Webseite einesUnternehmens. Das entspricht dem globalen Durchschnitt."Fake-News-Debatten und Datenmissbrauchsskandale schaden demAnsehen klassischer und sozialer Medien", so Brune. "Wenn es denMedien gelingt, Vertrauen zurückzugewinnen, werden sie künftig aucheine stärkere Rolle bei der Jobsuche spielen."Über die UmfrageFür die bevölkerungsrepräsentative Studie "Global CandidatePreferences" befragte ManpowerGroup Solutions 2018 weltweit 17.994Berufstätige im Alter von 18 bis 65 Jahren. In Deutschland nahmen 749Arbeitnehmer mit und ohne Führungsverantwortung an der Befragungteil. Weitere Informationen finden Sie über diesen Link:http://ots.de/0PApiHÜber ManpowerGroup SolutionsManpowerGroup Solutions stellt seinen KundenOutsourcing-Dienstleistungen im Bereich Human Resources zurVerfügung, vor allem für das Recruiting im großen Maßstab sowie fürInitiativen, die ein hohes Maß an Arbeitskräften erfordern. UnsereLösungen sind ergebnisorientiert - wir teilen also das Risiko undauch den Erfolg mit unseren Kunden. Unsere Angebote umfassenTAPFIN-Managed Solution Provider, Strategic Workforce Consulting,Borderless Talent Solutions, Talent Based Outsourcing and RecruitmentProcess Outsourcing. Wir sind einer der größten Anbieter fürPersonalbeschaffung und Zeitarbeitsmanagement. ManpowerGroupSolutions gehört zur Unternehmensfamilie der ManpowerGroup, ebensowie Manpower, Experis und Right Management. 