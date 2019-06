Weltweite Programme für herausragendes Unternehmertum in Chengdu High-tech Zone vereint

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Am 12. Juni wurde die GoldenPanda Innovation and Entrepreneurship Global Competition in derChengdu High-tech Zone in China abgehalten. Der Wettbewerb mitSchwerpunkt auf den Branchen Künstliche Intelligenz undPan-Entertainment hat über einhundert berühmte Risikokapitalgeber ausdem In- und Ausland, Vertreter weltberühmter Inkubatoren undBranchenkenner angezogen.Der Wettbewerb wurde von der Volksregierung der Stadt Chengduveranstaltet und von der Chengdu High-tech Zone organisiert. DieSponsoren des Wettbewerbs gaben an, dass dessen Zweck ist, mehrTalente und Programme dauerhaft nach Chengdu zu bringen und dieTransformation von Wissenschaft und technologischen Errungenschaftenzu beschleunigen.Durch extensive weltweite Rekrutierung erhielt der Wettbewerb dieEinsendungen von 356 Programmen der Branchen Künstliche Intelligenzund Pan-Entertainment. Nach Online- und Offline-Bewertungen imnordamerikanischen Wettbewerbsgebiet, im europäischenWettbewerbsgebiet und in China (Wettbewerbsgebiete Peking und Suzhou)innerhalb von einem Monat erreichten 30 herausragende Programme ausChina, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich,Deutschland, Finnland, Singapur und anderen Ländern das Finale.Die für die Chengdu High-tech Zone zuständige Person bekundete,dass die Chengdu High-tech Zone die Programme kontinuierlich betreuenund unterstützende Strategien und Dienstleistungen für Programmeanbieten wird.Die Golden Panda Innovation and Entrepreneurship GlobalCompetition ist eine der Hauptaktivitäten der dieses Jahr in Chengduabgehaltenen Global Innovation and Entrepreneurship Fair (GIEF).Durch das Angebot einer Reihe von Interaktionen wie charakteristischeAusstellungen, High-End-Foren, den Austausch von Faktoren undHerstellerwettbewerbe zog diese GIEF 576 Unternehmen aus aller Weltals Messeteilnehmer und etwa 60.000 Messebesucher an, und derGesamttransaktionswert von Kapital und Technologiefaktoren erreichte33,3 Milliarden RMB. Außerdem hat die Messe auch eine Liste vonCities of Opportunity, also chancenreichsten Städten, veröffentlicht,um die Ansiedlung von Angebot und Nachfrage von städtischenöffentlichen Ressourcen, Strategie-Leistungen und Innovationsbedarfzu fördern.Die Initiative "Neue Seidenstraße" gab der Öffnung Chinas eineneue Form, und Chengdu verwandelte sich in dieser Ära ebenfalls vom"chinesischen Hinterland" zu einer "sich öffnenden Grenze". Heutewidmet sich Chengdu dem Aufbau eines internationalenGeschäftsumfelds. Die für die Chengdu High-tech Zone zuständigePerson bekundete, dass eine internationale Plattform für dieAnsiedlung und Kooperation von Talenten, Technologie und Kapitalmarktaufgebaut werden wird, ein "Beschleuniger + Industriepark"-System fürdie Kultivierung von Innovation und Unternehmertum perfektioniertwerden wird und die Chengdu High-tech Zone so zu einer Träumeerfüllenden Bühne für Innovatoren und Unternehmer aus dem In- undAusland werden wird.Pressekontakt:Ying Xiuwan+86-130-9635-9612Original-Content von: Chengdu Hi-Tech Zone, übermittelt durch news aktuell