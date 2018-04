Weltweite Konkurrenz setzt Deutschland bei Industrie 4.0 unter Druck

Düsseldorf (ots) - McKinsey-Studie: Digitale Produktion hat für69% der Industrieunternehmen in Deutschland höchste Priorität - Chinaund Indien besonders interessiert - Talentmangel als WachstumshemmnisDer globale Wettlauf um die Innovationsführerschaft in derIndustrie 4.0 nimmt Fahrt auf: In 68% der Industrieunternehmenweltweit hat die Digitalisierung der Produktion höchste Priorität.Deutschland liegt mit 69% im globalen Durchschnitt - doch Unternehmenin China (87%) und Indien (94%) widmen dem Thema noch größereAufmerksamkeit. 28% der deutschen Unternehmen meinen, dass sie inihrer Branche Vorreiter bei Industrie 4.0 seien, 64% sehen sichgleichauf mit der Konkurrenz. Diese Selbsteinschätzung kann jedochtäuschen: Erst in 21% der deutschen Firmen werden die wichtigstenIndustrie-4.0-Anwendungen wie digitales Performancemanagement,KI-basierte Nachfrageprognose oder 3D-Druck schon umfassendangewendet. In China und Indien sind es mehr als 30%. Die rund 100befragten deutschen Unternehmen investieren im Schnitt knapp 50 Mio.Euro pro Jahr in Industrie 4.0; 13% investieren mehr als 100 Mio.Euro. Das ergab die jährliche Industrie-4.0-Studie von McKinsey &Company. Hierfür wurden bereits zum vierten Mal 700 Manager inDeutschland, den USA, China, Japan, Indien, Frankreich und Brasilienbefragt.Pilotprojekte ja, Alltagseinsatz nein"Die Industrie hat die Bedeutung einer digitalisierten Produktionlängst erkannt", sagt Andreas Behrendt, McKinsey-Partner in Köln."Die Herausforderung besteht nun darin, erfolgreiche Pilotprojekteüber die gesamte Organisation auszurollen. Das ist dieKönigsdisziplin der Transformation." Im Bereich "Konnektivität" mitAnwendungen wie Echtzeit-Lagerüberwachung oderAugmented-Reality-Lösungen haben 77% der Unternehmen schonPilotprojekte getestet, doch nur jedes vierte die Tests auf dengroßen Maßstab ausgeweitet. Ähnlich sieht es bei der flexiblenAutomatisierung (z.B. automatisierte Fertigung, 3D-Druck) und bei BigData (z.B. vorausschauende Wartung) aus. Deutsche Unternehmen sindmit im Durchschnitt 6,9 pilotierten Industrie-4.0-Anwendungen wenigerexperimentierfreudig als Wettbewerber wie China mit 10,2 Anwendungenoder Indien mit 10,6. Behrendt: "Deutschland muss aufpassen, nichtden Anschluss zu verlieren."Hiesige Industrieunternehmen nennen den Mangel an Fachkräften alsgrößte Hürde, Industrie 4.0 zügig einzuführen. "Mit Ausnahme vonJapan ist das Fachkräfteproblem in keinem Land so groß wie inDeutschland", sagt Behrendt. Datenanalysten und IT-Spezialistenwürden überall gesucht. Als zweitgrößtes Problem nennen deutscheFirmen ungeklärte Fragen der Datensicherheit - ein Thema, dasweltweit für die Unternehmen sogar an oberster Stelle steht.Fünf Fallstricke bei Industrie-4.0-Transformationen"Wir beobachten bei Unternehmen verschiedener Branchen oftähnliche Schwierigkeiten", sagt Behrendt. Die Studie nennt fünfFallstricke in der Umsetzung einer 4.0-Strategie:- Mangelnde Aufmerksamkeit des Topmanagements: Nur in einemDrittel der befragten Unternehmen ist die Geschäftsleitung fürdie Industrie-4.0-Strategie verantwortlich. "Dies ist ein klarerNachteil - eine solche fundamentale Transformation sollte vonder Spitze vorangetrieben werden", sagt McKinsey-ExperteBehrendt.- Fehlende strategische Vision: Nur 25% der Unternehmen nutzenPilotprojekte, um die Mitarbeiter zu inspirieren. Knapp 60% derBefragten geben an, dass es in ihren Unternehmen keine klareVision gebe - doch ist dies Voraussetzung für einenerfolgreichen Einsatz.- Fokus rein auf Technologie: 60% der Befragten schätzen, dassmehr als ein Drittel des Maschinenparks für die digitaleProduktion ersetzt werden muss - gleichzeitig nennen 61% derUnternehmen den fehlenden Return on Investment als große Hürde.Daher ist es besonders wichtig, Industrie-4.0-Anwendungen schonfrüh auf ihre Wirtschaftlichkeit zu prüfen - die Digitalisierungder Produktion muss und kann sich rechnen, so die Studie.- Keine Offenheit für Partnerschaften: Mehr als 40% derUnternehmen bevorzugen es, ihr IT-System selbst zu entwickelnoder auf Basis von Drittanbieter-Software individuellanzupassen. Jedes Unternehmen sollte definieren, welcheAnwendungen entscheidend sind, und nicht versuchen, alles alleinzu machen - dies ist bei der Komplexität und derEntwicklungsgeschwindigkeit nicht zu leisten.- Kulturwandel unterschätzen: 69% der Unternehmen weltweit nennenArbeitgeberattraktivität und Talentgewinnung als Hauptproblembei der Einführung von Industrie 4.0. Deshalb solltenEntscheider agile Prozesse und Strukturen in ihrem Unternehmeneinführen - und die Mitarbeiter für die Veränderungenbegeistern.Über McKinseyMcKinsey & Company ist die in Deutschland und weltweit führendeUnternehmensberatung für das Topmanagement. 27 der 30 DAX-Konzernezählen aktuell zu den Klienten. 