Weltweite FDI-Studie zeigt, dass Kinder nicht rechtzeitig genug Zahnuntersuchungen erhalten

Genf (ots) ---------------------------------------------------------------Multimedia News Releasehttp://ots.ch/HiQbLJ--------------------------------------------------------------Im Rahmen des weltweiten Mundhygienetags befragte die FDI WorldDental Federation Eltern in der ganzen Welt, wie sie sich um dieZahnhygiene ihrer Kinder kümmern und die Antworten verdeutlichen,dass sich noch manches besser machen ließe. Die Erhaltung derMundgesundheit ist ausschlaggebend für die korrekte Mundfunktion undAufrechterhaltung der allgemeinen Gesundheit und des Wohlergehens.Eine Umfrage in zehn Ländern fand heraus, dass nur 13 % allerEltern mit Kindern im Alter von 18 Jahren oder jünger ihr Kind vordem ersten Geburtstag zu einem Zahnarzt brachten. Dies ist derempfohlene Termin für den ersten Zahnarztbesuch. Die meisten Elternbrachten ihr Kind zum ersten Mal im Alter zwischen ein bis dreiJahren (24 %) oder im Alter zwischen vier und sechs Jahren (22 %) zumZahnarzt. 20 % der Eltern hingegen berichteten, dass sie ihr Kindnoch nie zur einer Zahnuntersuchung gebracht hätten."Es gibt Anlass zur Sorge, dass sie meisten Kinder keineZahnuntersuchung im empfohlenen Alter erhalten", sagt Dr. KathrynKell, FDI President. "Gute Mundhygiene-Gewohnheiten beginnen früh.Wenn der erste Zahn des Kindes durchgebrochen ist, sollten Elterneinen Zahnarztbesuch zur Vorsorgemaßnahme machen, um das Risikofrühkindlicher Karies zu vermeiden. Orale Krankheiten können alleAspekte des Lebens beeinträchtigen und werden mit zahlreichenallgemeinen Gesundheitsproblemen assoziiert. An diesem weltweitenMundhygienetag wünschen wir uns, dass Menschen die Verbindungzwischen oraler Gesundheit und allgemeiner Gesundheit erkennen undverstehen, dass eines das andere beeinflusst. Das Wissen, wie manseinen Mund und seinen Körper in jedem Lebensalter schützt, trägt zueiner besseren Lebensqualität bei".Die Hälfte (50 %) der Eltern, die ihr Kind zum Zahnarzt brachten,sahen den Grund darin, dass es sich hier um eine regelmäßigeZahnuntersuchung handele. Dies war die häufigste Antwort inGroßbritannien (82 %), Schweden (77 %), Argentinien (65 %),Frankreich (63 %), USA (63 %), Australien (56 %) und China (34 %);die häufigste Antwort für den Grund eines Zahnarztbesuchs in Ägypten,den Philippinen oder Marokko waren Schmerzen oder Beschwerden im Munddes Kindes (56 %, 43 % und 38 % respektive).Mehr als zwei Fünftel (43 %) der Eltern mit Kindern im Alter von18 Jahren und darunter gaben an, dass sie sich persönlich darumkümmerten, dass die Kinder vor dem Schlafengehen die Zähne putzten,um orale Krankheiten zu vermeiden - eine wichtige Botschaft, die vonder FDI gefördert wird. Die Umfrage zeigte auch, dass 40 % der Elterndas Zähneputzen ihrer Kinder zweimal pro Tag überwachten und 38 %sagten, dass sie zuckerhaltige Nahrungsmittel und Getränke bei derErnährung ihrer Kinder einschränkten, um orale Krankheiten zuvermeiden. Nur 26 % berichteten, dass sie selbst die Zähne ihrerKinder geputzt hätten, sobald der erste Zahn durchgebrochen sei undnur 8 % erwähnten, dass sie ihr Kind ermutigt hätten, einenMundschutz beim Sport zu tragen.FDI empfiehlt, gute Mundhygiene zu praktizieren, Risikofaktorenwie ungesunde Nahrungsmittel - insbesondere mit hohem Zuckergehalt -zu vermeiden und regelmäßig die Zähne untersuchen zu lassen, um dieorale Gesundheit sowie die allgemeine Lebensgesundheit in allenLebensaltern zu schützen. Eltern sollten beginnen, die Zähne ihresKindes vor der Schlafenszeit zu putzen, sobald der erste Zahndurchbricht, das Zähneputzen ihrer Kinder zweimal pro Tag mit einerkleinen Menge Fluorid-haltiger Zahnpaste zu überwachen undregelmäßige Zahnuntersuchungen nicht später als um den erstenGeburtstag zu organisieren.Über den weltweiten MundhygienetagDer weltweite Mundhygienetag (World Oral Health Day (WOHD)) wirdjährlich am 20. März gefeiert und wurde von der FDI World DentalFederation eingeführt, um das Bewusstsein für die Vorbeugung undKontrolle von oralen Krankheiten weltweit zu stärken.http://www.worldoralhealthday.org; #WOHD18 #SayAhhWOHD Global Partners: Henry Schein, Philips Sonicare, Unilever;und Förderer des Mundhygienetags (WOHD): Planmeca, WrigleyÜber die UmfrageAlle Zahlen, soweit nicht anderweitig angegeben, stammen vonYouGov Plc. Die Stichprobengröße umfasste 11.552 Erwachsene, vondenen 4.056 Eltern von Kindern im Alter von 18 Jahren und darunterwaren. Die Feldforschung wurde zwischen dem 30. Januar und dem 8.Februar 2018 durchgeführt. Die Umfrage wurde online durchgeführt. DieZahlen wurden gewichtet und sind repräsentativ für alle Erwachsenender einzelnen Länder über 18 Jahre. Die Aufschlüsselung der Elternmit Kindern im Alter von 18 Jahren und darunter stellt sich wie folgtdar: Großbritannien (468), Australien (311), Ägypten (463),Philippinen (506), Frankreich (357), USA (295), Marokko (386),Schweden (272), China (529) und Argentinien (469).