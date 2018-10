Weltweite Einführung der Bier-Produktlinie Old Boy Mary Jane in London - Nächste Einführung findet in Berlin statt

Montreal (ots/PRNewswire) -Höhepunkte:- Weltweite Einführung des "Old Boy Mary Jane"-Biers (OBMJ) von CLVin London bei der Boutique Bar Show.- Silber- und Bronzemedaillen für die OBMJ-Produktreihe auf derBaltic Beer Star 2018.- OBMJ jetzt für den Online-Verkauf über Beers of Europe unddrinkshop.com verfügbar.- Die ersten renommierten Bars in London nehmen OBMJ-Biere insSortiment auf.- Großhändler für das Vereinigte Königreich benannt.- Einführung auf dem europäischen Festland diese Woche auf der BarConvent Berlin.LGC Capital Ltd. (TSXV: LG) (OTC-PINK: LGGCF) ("LGC") freut sich,bekannt zu geben, dass CLV Frontier Brands Pty Ltd ("CLV"), ein JointVenture zwischen LGC, Creso Pharma und der im Vereinigten Königreichansässigen Baltic Beer Company, letzte Woche im VereinigtenKönigreich auf der Boutique Bar Show in London seine Bierevorgestellt und damit offiziell mit deren Einführung begonnen hat.GC freut sich, berichten zu können, dass sein Bier Old Boy MaryJane (OBMJ) Big Egg Mountain Baltic Porter Anfang des Monats beimWettbewerb "Baltic Beer Star 2018" in Riga eine Silbermedaillegewonnen hat. Die Biere Old Boy Mary Jane Improper Pils und Ghost BogHazy IPA wurden beide mit Bronzemedaillen ausgezeichnet.Offizielle weltweite Einführung der Bier-Produktreihe Old Boy MaryJane(http://www.obmj.beer)Mit der Einführung der Biermarke auf dem britischen Markt letzteWoche bei der Boutique Bar Show hat die weltweite Einführung derneuen Dachmarke von CLV OLD BOY MARY JANE (OBMJ), nun offiziellbegonnen.Die Einführung von OBMJ Ghost Bog Hazy IPA, OBMJ Improper Pils undOBMJ Big Egg Mountain Baltic Porter lief gut, es wurden Großhändlerfür das Vereinigte Königreich benannt, und zwei der Biere sindbereits im Online-Handel über drinkshop.com und Beers of Europeerhältlich.Online finden Sie diese Biere hier:https://www.beersofeurope.co.uk/catalogsearch/result/?cat=0&q=old+boy+mary+janehttps://www.thedrinkshop.com/search/?q=old+boy+mary+janeZigfrid Von Underbelly und Roadtrip & The Workshop sind die erstenbeiden renommierten Londoner Bars, die OBMJ-Biere in ihr Sortimentaufgenommen haben. http://www.pauldalyvenues.comDie Einführung auf dem europäischen Festland begann gestern, am 8.Oktober, auf der Bar Convent Berlin. Hier wurden erstmals dieTonic-Getränke und Adult Soft Drinks aus der Gypsy-Reihe vorgestellt.Fotos aus Berlin finden Sie unter dem folgenden Link.(https://www.barconvent.com/en/).John McMullen, CEO von LGC und Director von CLV, erklärte: "Dieweltweite Einführung der OBMJ-Biere in London war sehr erfolgreichund das Interesse an unseren einzigartigen Bieren hat dieursprünglichen Erwartungen von CLV übertroffen. Der internationaleGetränkemarkt hat im Bereich der Craft-Getränke stark expandiert.Hochgradig individualisierte und unabhängige junge Erwachsenewünschen sich eine erstklassige Auswahl an Getränken, weshalb CLVgenau diesen wachsenden Markt bedient und die Verbindung zwischenAromen und Erfahrungen herstellt, die den Geschmack der Konsumentenweltweit trifft."Cresos Mitbegründerin und CEO Dr. Miri Halperin Wernli, fügtehinzu: "Wir sind begeistert von der Einführung dieser einzigartigen,kreativen Produkte, die mit natürlichen Bio-Mischungen angereichertsind, welche unseren Bieren aufregende Geschmacksrichtungen undAromen verleihen. Wir sehen ein großes Wertpotenzial auf diesemwachsenden Markt und rechnen mit einer erfolgreichen Einführungunseres Portfolios in Europa. Dank der großen geographischenReichweite der drei Joint-Venture-Parteien können wir uns auf tolleMöglichkeiten für unsere innovative Getränkereihe freuen, dieweltweit hergestellt und verkauft werden soll."Paul Baxendale, Managing Director und Sales and Marketing Directorder Baltic Beer Company, erklärte: "Wir freuen uns über dieerfolgreiche OBMJ-Einführung in London. Die Getränke kamen sehr gutan und auch die Reaktionen auf die Marke an sich waren äußerstpositiv. Diese einzigartigen Biersorten haben deutlich mehr Zusprucherfahren als wir uns erhofft hatten, und wir gehen davon aus, dasssich OBMJ eine herausragende Position auf dem Markt sichern kann. AlsNächstes steht nun die Einführung der OBMJ-Marke in Deutschland an."Informationen zu LGC (http://www.lgc-capital.com)LGC Capital ist ein führendes Investmentunternehmen, das sich aufden internationalen Markt für legales Cannabis konzentriert. Mitseinem Portfolio von Investmentunternehmen baut LGC ein weltweitführendes, vertikal integriertes System verbundener Unternehmen fürlegales Cannabis auf, mit Anbau, Verarbeitung und Vertrieb inAustralien, Jamaika, der Schweiz, in Italien und Kanada, zurBedienung der Inlands- und Exportmärkte. Die LGC Capital Ltd. ist einin Kanada eingetragenes, börsennotiertes Unternehmen, das an der TSXVenture Exchange gelistet ist (TSXV: LG).Informationen zu Creso Pharma Ltd (http://www.cresopharma.com)Creso Pharma bietet Mensch und Tier das Beste aus Cannabis für einbesseres Leben. Das Unternehmen bereichert die Cannabisbranche mitseinem pharmazeutischen Fachwissen und seiner konsequenten Methodikund bemüht sich bei seinen Produkten um höchste Qualität. Außerdementwickelt das Unternehmen Therapeutika, Nutrazeutika undLifestyle-Produkte auf Cannabis- und Hanfbasis und erzielt mit seinenGesundheitsprodukten für Mensch und Tier eine große Reichweite beiPatienten und Konsumenten. Creso richtet sich bei der Entwicklung undHerstellung seiner Produkte nach der Guten Herstellungspraxis (GMP)als Bezugsgröße für hervorragende Qualität und kann ersteProduktregistrierungen in der Schweiz vorweisen. Das Unternehmenbesitzt die internationalen Rechte an einer Reihe einzigartiger undgeschützter innovativer Verabreichungstechnologien, welche dieBioverfügbarkeit und Absorption von Cannabinoiden verbessern.Informationen zur Baltic Beer Company Ltd(http://www.virubeer.com)Ein Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, das dieestnische Kultbiermarke "Viru Premium Estonian Beer" entwickelt hatund nun vermarktet. 