Weltweite Bahnhof-Vergleichsstudie: Deutschland mit Berliner HBF auf Platz 15 im Mittelfeld

Darmstadt (ots) - Bahnhöfe von Metropolen sind mehr als wichtigeVerkehrsknotenpunkte. Sie sind das Gesicht der Stadt für Touristenwie Einheimische, beliebt als Treffpunkt, Shoppingziel, Food Court.Auch die Bahnhofsvorplätze und umliegenden Gebäude haben einen großenEinfluss auf die Wahrnehmung des Bahnhofs und damit auch der Stadtselbst. Erstmals gibt es jetzt eine Vergeichsstudie, die ausgewählteGroßbahnhöfe dieser Welt in den vier wichtigsten Kriterien bewertet:den vom Planungs- und Beratungsunternehmen Arcadis entwickeltenMobility Oriented Development Index (MODex). Darin erreicht der NewYork Grand Central Terminal in punkto Konnektivität,Stadtentwicklung, sozialer Kontext und wirtschaftliche Entwicklungmit 676 Punkten insgesamt die beste Bewertung. Der BerlinerHauptbahnhof schafft es mit 490 Punkten auf Platz 15 immerhin insMittelfeld. Für die Untersuchung wurden 27 internationale Bahnhöfeund deren Umfeld untersucht.+++ Über diesen Link finden Sie die Detailergebnisse inklusiveeiner interaktiven Grafik: http://ots.de/PGyOVp +++Der Grand Central Terminal in New York ist bei Touristen aufgrundseiner imposanten Deckengemälde und Wandbilder bekannt und beliebt.Den ersten Platz in der Vergleichsstudie verdankt er aber vor allemseinem für einen Zentrumsbahnhof in dichter Bebauung sehr gutausgebauten Netz an Bahnverbindungen. Auch in den drei weiterenKategorien erhält der Grand Central Terminal, oft auch Grand CentralStation genannt, überdurchschnittlich hohe Werte. Die Umgebung um denBahnhof herum ist aus Stadtentwicklungsperspektive optimal: Der GrandCentral fügt sich quasi nahtlos in eine attraktive, lebendigeStadtarchitektur ein. Die Bedürfnisse von Reisenden und Angestelltenerfüllt der New Yorker Bahnhof in der Kategorie "sozialer Kontext"ebenfalls mustergültig, indem er ein sehr gutes Sicherheitskonzept,ausreichend Sanitäranlagen, Gastronomie sowie attraktive Plätze zurErholung und Unterhaltung bietet. Auch die wirtschaftlicheEntwicklung erweist sich beim New Yorker Bahnhof durch einen hohenImmobilienwert, eine gute Auslastung und eine erfolgreicheFlächenvermarktung als positiv."Der Grand Central Terminal in New York erweist sich in allen vierKriterien als Vorbild für die Entwicklung von Bahnhöfen in allerWelt", sagt Marcus Herrmann, CEO von Arcadis Europe Central."Natürlich finden sich nicht in jeder Metropole gleich guteVoraussetzungen. Unsere Untersuchung gibt aber Hinweise, in welchenBereichen ein lokaler Bahnhof planerisch die größtenVerbesserungspotenziale hat."Berliner Bahnhof schneidet schlecht bei Wirtschaftlichkeit abWie die Analyse des Berliner Hauptbahnhofs zeigt, ist es inDeutschlands viertgrößtem Bahnhof um die Wirtschaftlichkeit besondersschlecht bestellt. In dieser Kategorie erreicht der Knotenpunkt derHauptstadt nur etwa über 40 Punkte. Der Durchschnitt ist doppelt sohoch, Spitzenreiter Washington erreicht hier 190 Punkte. "Dievergleichsweise schlechte wirtschaftliche Entwicklung ist es, die demBerliner die Gesamtbewertung verhagelt", sagt Michael Hanita,Director Infrastructure Europe Central. "Auch Quantität und Qualitätder Verbindungen sind nicht optimal. Bei Stadtentwicklung undSoziales kann Berlin dagegen punkten und könnte diese Stärken weiterausbauen." Die für den MODex entwickelte Analysemethodik kann auchauf Bahnhöfe anderer Metropolen angewendet werden, die nicht imRahmen des aktuellen Vergleichs untersucht wurden.Der Mobility Oriented Development Index (MODex) im Detail:Platz Bahnhof Land Prozentpunkte*1 New York Central Terminal USA 1002 Washington Union Station USA 993 Hong Kong HKU Station China 944 Paris Gare du Nord Train Station Frankreich 905 Rotterdam Central Station Niederlande 886 London Kings Cross/St Pancras Großbritannien 867 Madrid Principe Pio Spanien 838 Denver Union Station USA 829 Beijing Wangjing Station China 8110 São Paulo Pinheiros Metro Station Brasilien 8011 São Paulo Luz Station Brasilien 7912 Amsterdam Zuid Station Niederlande 7713 Sydney Martin Place Station Australien 7514 Amsterdam Bijlmer Arena Niederlande 7515 Berlin Hauptbahnhof Deutschland 7416 Amsterdam Central Station Niederlande 7217 Lyon Part Dieu Frankreich 7118 Shanghai Longyang Road Station China 7119 Dallas Mockingbird Station USA 6920 Brussels Midi/Zuid Belgien 6921 Melbourne Southern Cross Station Australien 6822 London Wimbledon Station Großbritannien 6723 London Euston Station Großbritannien 6624 Los Angeles Union Station USA 6625 Sydney Chatswood Station Australien 6326 Sydney Central Station Australien 6227 Santiago La Cisterna Chile 54* 100% = Höchste BewertungDie für den Mobility Oriented Development Index (MODex) bewertetenBahnhöfe wurden auf Basis von Informationszugang und Projekterfahrungder weltweiten Infrastruktur-Experten von Arcadis ausgewählt.Download des vollständigen Reports (engl.)Über ARCADISArcadis ist das führende globale Planungs- undBeratungsunternehmen für "Natural and Built Assets". In Zusammenarbeit mit unseren Kunden erzielen wir durch die Anwendung unserer profunden Marktkenntnisse sowie kollektiver Planungs-, Beratungs-, Ingenieur-, Projekt- und Managementleistungen herausragende und nachhaltige Ergebnisse während des gesamten Lebenszyklus natürlicher Schutzgüter und baulicher Vermögenswerte unserer Kunden. Mit unseren 27.000 Mitarbeitern in mehr als 70 Ländern erwirtschaften wir einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro. Wir unterstützen UN-Habitat, das Zentrum der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen, mit Wissen und Know-how, um die Lebensqualität in schnell wachsenden Städten auf der ganzen Welt zu verbessern.