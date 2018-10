Weltweite Aktionen zum Thema Finanzplanung / Die Checkliste Ruhestandsplanung hilft Versorgungslücken aufzudecken (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -Die "Checkliste Ruhestandsplanung" soll Verbraucher dabeiunterstützen, sich rechtzeitig finanziell auf den Lebensabendvorzubereiten.Wenn einmal im Jahr die Deutsche Rentenversicherung Briefe an alleVersicherten versendet, die mindestens 28 Jahre alt sind und fünfJahre Beitragszeit vorweisen können, ist das Erstaunen groß. Dennschwarz auf weiß ist da zu lesen, wie hoch die gesetzliche Rente fürden Einzelnen ausfällt. "Große Sprünge im Alter sind in denseltensten Fällen möglich", sagt Professor Dr. Rolf Tilmes,Vorstandsvorsitzender des Financial Planning Standards BoardDeutschland (FPSB Deutschland). Um weiterhin den gewohntenLebensstandard genießen zu können, ist also Eigeninitiative gefragt.Die "Checkliste Ruhestandsplanung" gibt Verbrauchern einen wichtigenRatgeber an die Hand, was man beachten sollte, um den Lebensabendfinanziell unbeschwert genießen zu können."Das Hauptproblem der Ruhestandsplanung ist, dass die meistenMenschen nicht wissen, welche Ausgaben sie als Rentner tatsächlichhaben werden", berichtet Prof. Tilmes aus der Beratungspraxis. Undweil die Verbraucher diesen Bedarf unterschätzen, sorgen sie schlechtvor. Die Global-Investor-Studie der Investmentgesellschaft Schrodersbrachte dazu bemerkenswerte Ergebnisse zutage. Demnach schätzen diehierzulande Befragten, dass sie 38 Prozent ihrer Alterseinkünfte fürLebenshaltungskosten wie Wohnen, Essen und Kleidung ausgeben werden.Tatsächlich liegt dieser Wert aber höher, nämlich bei fast der Hälfteder Ruhestandsbezüge."Ein professionell erstellter Finanzplan kann dem verunsichertenVerbraucher helfen, entsprechende Defizite in der Ruhestandsplanungaufzudecken", empfiehlt Prof. Tilmes, der neben seinerVorstandstätigkeit auch wissenschaftlicher Leiter des PFI PrivateFinance Institute/EBS Finanzakademie der EBS Business School,Oestrich-Winkel, ist. Nur solch ein genauer Fahrplan mit einerumfassenden Vermögens- und Rentenübersicht schafft die Voraussetzung,seinen lang ersehnten Ruhestand zufrieden und in finanziellerFreiheit genießen zu können."Je komplexer das Vermögen und je unsicherer dieEinkommenssituation, desto schneller ist eine Aktualisierung derFinanzplanung sinnvoll", sagt der FPSB-Vorstand. Besonders dann, wennsich Veränderungen im privaten Bereich, wie eine neueFamiliensituation, ergeben, sollte die Planung zügig angepasstwerden."Checkliste Ruhestandsplanung" gibt wichtige OrientierungFolgende Punkte sollten der Reihe nach abgearbeitet werden. Ambesten mit Unterstützung eines professionellen Finanzplaners:1. An erster Stelle steht der Kassensturz. Welche monatlichenEinkünfte stehen nach heutigem Stand im Alter bereits zurVerfügung? Wie hoch ist der Rentenanspruch? Was kommt aus derbetrieblichen Altersvorsorge dazu?2. Anschließend sollten die Einnahmen mit den voraussichtlichenAusgaben im Alter verglichen werden. Was fällt an Kosten fürWohnen, Lebenshaltung, Mobilität, Konsum, Hobbys etc. an? Giltes weitere Ausgaben wie Unterhalt oder laufende Verpflichtungenzu berücksichtigen? Inwieweit soll das Thema Pflegerisikoberücksichtigt werden?3. Ergibt sich aus diesem Abgleich eine Versorgungslücke, sosollte man anhand der im Folgenden erläuterten Schritte prüfen,welche Zusatzvorsorge in Frage kommt.4. Zunächst erfolgt eine Berechnung, welches individuellnotwendige Ruhestandsvermögen aufgebaut werden muss, um bis inshohe Alter inflationsbereinigt ausreichend versorgt zu sein,und welche individuell notwendige Rendite nach Steuern folglicherzielt werden sollte.5. Anschließend sollte berechnet werden, mit welcher individuellnotwendigen Sparrate kalkuliert werden muss und welche Produktein Frage kommen. Außerdem interessant: Welche staatlichenFörderungen können Sie für Ihre Ruhestandsplanung erhalten? Undwelche möglichen Steuervorteile gibt es?6. Nicht vergessen werden darf der Schutz gegen biometrischeRisiken wie Berufsunfähigkeit und Pflegebedürftigkeit.7. Zu guter Letzt muss der erarbeitete Finanzplan regelmäßig aufden Prüfstand. Was hat sich verändert, welche Verträge sindeventuell ausgelaufen, was muss angepasst werden?Professionelle Finanzplaner helfen weiterWie groß auch immer die Versorgungslücke sein mag, alle wichtigenFragen und Herausforderungen rund um das Thema Ruhestandsplanungkönnen mit Hilfe professioneller Finanzplaner, wie die vom FPSBDeutschland zertifizierten CERTIFIED FINANCIALPLANNER®-Professionals, frühzeitig erkannt und gelöst werden. Anhandeiner umfassenden Analyse der derzeitigen Vermögenssituation undeiner Liquiditätsrechnung überprüfen die Finanzplaner die einzelnenVermögensbestandteile auf ihre Sinnhaftigkeit und decken eventuelleVersorgungslücken auf.Hoher Mehrwert einer guten FinanzplanungUm darauf hinzuweisen, wie wichtig Finanzbildung als Instrumenteines wirksamen Verbraucherschutzes ist und dass Finanzplanung auchgleichzeitig Lebensplanung bedeutet, fand am 3. Oktober der WorldFinancial Planning Day statt. Der Aktionstag wurde im Vorjahr vominternationalen FPSB, dem internationalen Dachverband derCFP®-Professionals, erstmals ins Leben gerufen und stieß auf großeResonanz. Auch der FPSB Deutschland hat sich beteiligt. Aus gutemGrund: "Denn nur mündige Konsumenten mit einem Mindestmaß anFinanzwissen haben die Chance zu verstehen, in welcheFinanzinstrumente sie investieren und welche Vorsorgelösungen sieabschließen", sagt Tilmes.Neuer Verbraucher-Blog rund um die FinanzplanungDer FPSB nutzt den Weltfinanzplanungstag außerdem, um seinen neuenVerbraucher-Blog rund um das Thema Finanzplanung zu lancieren. Unterwww.frueher-planen.de werden ab sofort regelmäßig Beiträge rund umrelevante Finanzplanungsthemen für Verbraucher aufgearbeitet undpubliziert. Die Idee dahinter: Wer früher plant, kann länger genießen- denn Finanzplanung ist Lebensplanung! Im Vordergrund des neuenAngebots steht die Verbesserung der finanziellen Allgemeinbildung.Der Blog ist deshalb anbieterunabhängig, neutral, und gibt keinekonkreten Produktempfehlungen. Verbraucher können sich auch für einenNewsletter registrieren, um neue Blogeinträge automatisch zuerhalten.Über den FPSB Deutschland e.V.Das Financial Planning Standards Board Ltd. - FPSB ist einglobales Netzwerk mit derzeit 26 Mitgliedsländern und mehr als175.000 Zertifikatsträgern. Das Financial Planning Standards BoardDeutschland e.V. (FPSB Deutschland) mit Sitz in Frankfurt/Main gehörtseit 1997 als Vollmitglied dieser Organisation an. Ziel ist es, denweltweiten Berufsstandard für Financial Planning zu verbreiten unddas öffentliche Vertrauen in Financial Planner zu fördern.Aufgabe des FPSB Deutschland ist die Zertifizierung von Finanz-und Nachfolgeplanern nach international einheitlich definiertenRegeln zu Ausbildung, unabhängigen Prüfungen, Erfahrungsnachweisenund Ethik. Für die Verbraucher ist die Zertifizierung zum CERTIFIEDFINANCIAL PLANNER®-Professional, zum CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATEPLANNER-Professional und zum EFA European Financial Advisor® einwichtiges Gütesiegel. Als Prüf- und Begutachtungsstelle für DINCERTCO und Austrian Standards Plus hat der Verband zusätzlich 1.458Personen seiner 2.000 Mitglieder nach DIN ISO 22222 (PrivaterFinanzplaner) zertifiziert.Der FPSB Deutschland hat den Anspruch, Standards zur Methodik derganzheitlichen Finanzberatung zu setzen. Die Definitionen undStandards der Methodik sind Grundlage für deren Weiterentwicklung,Ausbildung und Regulierung. 