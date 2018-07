Weltweit wichtigster Robotik-Award geht an IFR-Generalsekretärin Litzenberger (FOTO)

Frankfurt (ots) -Die Generalsekretärin der International Federation of Robotics,Gudrun Litzenberger, ist mit dem "Joseph F. Engelberger RoboticsAward" ausgezeichnet worden. Mit dem weltweit wichtigstenBranchenpreis ehrte die Jury in der Kategorie "Leadership" ihreVerdienste für die Robotik. Litzenberger hat als Leiterin desIFR-Statistik-Departments die World Robotics Statisticsweiterentwickelt und setzt sich seit mehr als eineinhalb Jahrzehntenunermüdlich für ein besseres Verständnis des globalen Robotik-Marktesein."Das herausragende Engagement von Gudrun Litzenberger hat dieInternational Federation of Robotics als wichtigste Quelle derglobalen Roboterstatistik in einer Zeit etabliert, in der dasInteresse an Robotik exponentiell wächst", sagt Jeff Burnstein,Präsident der RIA. "Darüber hinaus hat sich Gudrun Litzenberger alsunermüdliche Botschafterin unserer Branche rund um den Globusverdient gemacht."Botschafterin der Robotik"Der Engelberger Robotics Award ist ein Erfolg für mein gesamtesTeam", sagt Gudrun Litzenberger, Generalsekretärin der InternationalFederation of Robotics. "Wir alle teilen eine große Leidenschaft fürdie Robotik. Zu wissen, dass Organisationen rund um den Globus undauch Regierungen unsere Statistiken nutzen, macht uns sehr stolz. Dievaliden Daten der IFR sind sehr wichtig, denn sie liefern klareErkenntnisse zum Robotereinsatz in aller Welt und den Auswirkungenfür die Wirtschaft.""IFR World Robotics Report" als weltweit wichtigste QuelleetabliertGudrun Litzenberger arbeitet seit 1986 für den Verband DeutscherMaschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA). Im Jahr 2002 wechselte sie inden VDMA Fachverband Robotik und Automation und war dort für denBereich "Statistik" zuständig. Anschließend übernahm Litzenberger2003 die Verantwortung für die World Robotics Statistics und erstelltseit 2005 den jährlichen"IFR World Robotics Report". Diese Studie gilt heute alswichtigste Quelle für globale Roboterstatistiken und deckt allemarktrelevanten Aktivitäten von Industrie- und Service-Robotern ab.Seit 2008 ist Gudrun Litzenberger als Generalsekretärin beim IFRtätig. Die International Federation of Robotics vertritt mehr als 50Hersteller von Industrierobotern sowie nationale Roboterverbände ausüber zwanzig Ländern und wurde 1987 als non-profit Organisationgegründet.Engelberger Robotics Award nach Joseph F. EngelbergerJoseph F. Engelberger, der als "Vater der Robotik" gilt, warGründer und Präsident von Unimation - dem weltweit ersten Herstellervon Industrierobotern. Der nach ihm benannte Award wird für den"Beitrag zur Förderung der Robotik im Dienste der Menschheit"verliehen. Der Preis ist mit 5.000 Dollar dotiert und umfasst dieKategorien: Technologieentwicklung, Anwendung, Ausbildung undLeadership.Foto zum Download https://tinyurl.com/yasvhn24Über die IFRThe International Federation of Robotics: www.ifr.orgDas IFR Statistical Department veröffentlicht jedes Jahr zweiStudien zur Robotik:World Robotics - Industrieroboter: Dieser einzigartige Berichtliefert weltweite Statistiken über Industrieroboter in einheitlichenTabellen und ermöglicht aussagefähige Ländervergleiche. Er enthältstatistische Daten aus circa 40 Ländern, aufgeschlüsselt nachAnwendungsbereichen, Industriesektoren, Roboterarten und anderentechnischen und wirtschaftlichen Aspekten. Für ausgewählte Ländersind Produktions-, Export- und Importdaten aufgeführt. Trends beiRoboterdichte, z.B. die Anzahl von Robotern auf je 10.000Beschäftigte in relevanten Sektoren, werden ebenfalls dargestellt.World Robotics - Serviceroboter: Dieser einzigartige Berichtliefert weltweite Statistiken über Serviceroboter, Marktanalysen,Fallstudien und internationale Forschungsstrategien zuServicerobotern. Die Studie wird in Zusammenarbeit mit unseremPartner Fraunhofer IPA, Stuttgart erarbeitet.Pressekontakt:econNEWSnetworkCarsten HeerTel. +49 (0) 40 822 44 284E-Mail: press@ifr.orgOriginal-Content von: The International Federation of Robotics, übermittelt durch news aktuell