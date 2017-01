Die perfekte Absicherung nach einem Verkehrsunfall - Hilfewird per eingebautem GSM geholt - Exklusivkooperation mitTelekom Austria A1Graz (ots) - Das Grazer Start-up "IWARN®" (www.iwarn.at) hat einevollkommen neue Warnleuchte zur Absicherung von Unfallstellenunmittelbar nach einem Verkehrsunfall entwickelt.Thomas Stelzl, Erfinder und Geschäftsführer von IWARN®, zu denGründen für seine Entwicklung: "Nicht nur als geschäftlicherVielfahrer, sondern auch im Rahmen meiner langen ehrenamtlichenTätigkeit als Rettungssanitäter, habe ich bei unzähligenVerkehrsunfällen erste Hilfe geleistet. Dabei war ich immerverwundert, dass zwar die Fahrzeuge mit ihren aktiven und passivenSicherheitssystemen im Laufe der Jahre immer moderner wurden undwerden; - wenn man aber auch mit einem Premiumfahrzeug einen Unfallhat, so muss man zur Absicherung der Unfallstelle auf ein mehr als 50Jahre altes Sicherheitssystem, nämlich dem Pannendreieck,zurückgreifen. Wer sich hier auf seine Warnblinkanlage verlässt, derist oft verlassen. Tatsächlich funktioniert diese - je nachAufprallgeschehen - in den meisten Fällen schlichtweg deshalb nichtmehr, weil die Blinker selbst mechanisch zerstört sind. Darüberhinausstehen die Unfallfahrzeuge in mehr als 70 % quer zur Fahrtrichtung,sodass selbst eine funktionierende Warnblinkanlage für dennachfolgenden Verkehr so gut wie nicht mehr sichtbar ist. Weiterszeigt die Erfahrung, dass Warndreiecke - insbesondere auf derAutobahn - innerhalb kürzester Zeit durch Überfahren von anderenVerkehrsteilnehmern zerstört werden und aufgrund ihrer Positionierungam Boden der Fahrbahn auch schlecht sichtbar sind. SchrecklicheUnfallmeldungen der letzten Monate belegen aber, dass es immer wiederzu schweren Folgeunfällen kommt, in deren Rahmen oftUnfallbeteiligte, die zuerst unverletzt waren, wegen einer nichtdeutlich erkennbaren Unfallstelle von nachfolgendenVerkehrsteilnehmern tödlich verletzt werden. Hier können Minuten -insbesondere auf der Autobahn - über Leben und Tod entscheiden" undStelzl weiter: "Mein Ziel war daher, eine neue, einfach zu bedienendeWarnleuchte für jedermann zu erfinden, die dem Stand der heutigenTechnik entspricht, sozusagen eine 'Warnleuchte 4.0'. Tatsächlich istIWARN® nicht nur die stärkste und modernste mobile Warnleuchte derWelt, sondern ein komplettes Rettungssystem, da wir auch einhochmodernes GPS und GSM mitintegriert haben".Zwtl.: Extreme Sichtbarkeit, GPS und GSM NotrufDank der Verwendung von 21 Hochleistungs-Leds, verbunden mitjeweils speziellen Vorsatzoptiken, ist IWARN® kilometerweit sichtbar.Der Anwender kann dabei je nach Situation zwischen verschiedenenBlinksignalen (alpines Notsignal, SOS, Flash-Blinken) und Dauerlichtwählen. Darüberhinaus ist es durch die einzigartige Kreuzform(ähnlich einem Andreaskreuz von Bahnübergängen) auch möglichRichtungspfeile (links/rechts blinken) zu erzeugen und damit dennachfolgenden Verkehr umzuleiten.Neben der zuverlässigen optischen Warnung zur Verhinderung vonFolgeunfällen geht es auch darum für eine möglichst schnelle Hilfe zusorgen. Schockierte Unfallteilnehmer sind oft nicht in der Lage denRettungskräften ihren Standort exakt zu beschreiben. IWARN® hilft indiesen Fällen zuverlässig. Mit einem einzigen Knopfdruck löst hierder Konsument eine ganze Rettungskette aus.In jedem IWARN® ist ein hochempflindlicher GPS Empfänger mit einerPositionsgenauigkeit von rund 2 Metern eingebaut. Dieses GPS Modulwird durch ein extra starkes GSM Modul ergänzt, das für sämtlicheNetze im In- und Ausland geeignet ist und sich jeweils in jenem Netzeinbucht, das den gerade stärksten Empfang hat. Dadurch ist dasRisiko, dass der Hilfesuchende sich in einem Funkloch befindet undkein Anruf glückt, fast ausgeschlossen. Man die Wahl zwischen 2verschiedenen Notrufen:Pannennotruf: Damit wird eine Autopanne (kein Unfall, keineVerletzten) - beispielsweise steht das Fahrzeug auf der Pannenspurauf der Autobahn - an die IWARN®-Alarmzentrale gemeldet. Diese leitetdie Meldung beispielsweise an die Zentrale der ASFINAG weiter, damitdiese davon Kenntnis hat.Unfallnotruf: Damit wird ein Unfall signalisiert. DieIWARN®-Alarmzentrale leitet diesen an die dafür zuständigenBlaulichtorganisationen weiter und schickt sofort Hilfe. IWARN®stellt dabei jegliche Verbindung automatisch her, damit entfällt dasein vielleicht geschockter Unfallteilnehmer in der ersten Aufregungnicht die richtige Nummer findet.Die IWARN®-Alarmzentrale ist rund um die Uhr an 7 Tagen die Wochebesetzt. Für einen Pannen- oder Alarmnotruf entstehen dem Konsumentenkeinerlei Kosten.Zwtl.: Typisches EinsatzprofilUnmittelbar nach einem Unfall wird IWARN® auf dem Dach desverunfallten Fahrzeuges oder eines Ersthelfers mittels Magnetfuss inFahrtrichtung angebracht. Ein Druck auf den Hauptknopf bewirkt sofortmaximale Lichtleistung mittels Doppelflash-Signal. Damit ist dieUnfallstelle einmal im ersten Schritt deutlich kilometerweit sichtbarabgesichert, - in den darauffolgenden Minuten kann der Konsumentnunmehr entscheiden, ob er das Blinksignal wechselt und ob er einender möglichen Notrufe über das eingebaute GSM von IWARN® tätigt. Wenner einen Notruf getätigt hat, meldet ihm ein eigenesQuittierungs-Lichtsignal im IWARN®, dass der Notruf auch angekommenund registriert wurde. Dies ist deshalb notwendig, weil IWARN® -anders wie beim E-Call-System - keine Voice Verbindung zu derZentrale hat.Zwtl.: Anwendung auch beim Bergwandern und SchifahrenWenn jemand Wanderungen oder Skitouren unternimmt, ist es nichtsinnvoll, dass IWARN® in der Zwischenzeit im Kofferraum desFahrzeuges verbleibt. Aus diesem Grund hat IWARN® eine spezielleAufhängeöse für einen in der Verpackung bereits beiliegendenKarabiner. Damit kann man IWARN® auf jeden Rucksack hängen. Im Falleeines Unfalles im alpinen Gelände kann man mittels dem eingebautenGPS / GSM verlässlich Hilfe holen und ist in weiterer Folge - vorallem für den Rettungshubschrauber - kilometerweit auch beischlechter Sicht (Nebel, Schneefall) mit dem Lichtsignal sichtbar.Die beiden wiederaufladbaren eingebauten Hochleistungsakkus vonIWARN® garantieren in diesem Fall dafür, dass IWARN® rund 2 Tage imDauerbetrieb leuchtet.Zwtl.: Weitere mögliche AnwendungenNeben dem Einsatz als Warnleuchte bei Verkehrsunfällen, bietensich zukünftig für IWARN® eine Reihe von anderenAnwendungsmöglichkeiten. So können beispielsweiseBlaulichtorganisationen (Polizei, Feuerwehr) IWARN® bei derVerkehrsumleitung einsetzen. War bisher der Aufbau einer Strecke vonBlitzleuchten (ähnlich wie bei Baustellen) notwendig, um denVerkehrsfluss in eine bestimmte Richtung zu kanalisieren, so reichtjetzt eine einzige IWARN®-Leuchte die mittels Adapter beispielsweiseauf einen Warnkegel aufgesetzt wird und links oder rechts blinkt.Polizeikräfte können damit in der Kombination mitDemonstrantengittern Strassensperren errichten, Einsatzkräfte desZolls oder der Finanzpolizei haben die Möglichkeit ein zukontrollierendes Gebiet während der Amtshandlung abzusperren. MittelsAdapter kann IWARN® auch auf Sauerstoffflaschen von der Feuerwehrbefestigt werden und so für deutliche Sichtbarkeit jedes einzelnenFeuerwehrmannes bei einem Einsatz im dichten Rauch sorgen. Wenn eineKreuzung durch die Polizei per Hand geregelt werden muss, so kannIWARN® mittels eines Adaptergeschirres über der Uniform getragenwerden und schützt so nicht nur den/ die Polizisten/in, sondernsignalisiert auch dem Autofahrer von weitem, dass die Kreuzung ebenmanuell geregelt wird. Auch im Falle von Verkehrskontrollen oderFahrzeuganhaltungen durch die Polizei sorgt IWARN® am Körper getragenfür maximale Sicherheit des/der handelnden Beamten/in.Eine andere Anwendung sieht vor, dass man zur Schulwegsicherungauf jenen Zebrastreifen wo ein Schülerlotse ist, mittelsSchnellhalterung jeweils in eine Fahrtrichtung ein IWARN® auf denStangen der Verkehrsschilder montiert und damit den Autofahrern schonvon weitem die Gefahr durch querende Kinder am Schulweg signalisiert.Dieser Einsatz ist jeweils temporär, der Schülerlotse nimmt dieIWARN®-Leuchten danach wieder mit und montiert sie am nächsten Taginnerhalb weniger Minuten wieder.Auch der Tierschutz liegt dem Team von IWARN® besonders am Herzen.Dazu Thomas Stelzl: "Wir lieben Tiere. Die Beleuchtung vonPferdekutschen, insbesondere der Wiener Fiaker ist erbärmlich. Immerwieder passieren Unfälle, weil viele Autofahrer diese Pferdefuhrwerkezu spät - vor allem in der Hektik und abendlichen Witterung derVorweihnachtszeit - wahrnehmen. Wir werden jedem Fiaker zwei IWARN®Leuchten in einer Sondervariante (ohne Funkverbindung) kostenlos, fürden Einsatz bei schlechten Wetter (damit tagsüber das"Traditionsbild" nicht gestört wird), zur Verfügung stellen".Zwtl.: Akkuwarnung / DiebstahlschutzIWARN® überwacht seinen jeweiligen Akkustand automatisch selbst.Wenn dieser unter einen bestimmten Wert sinkt, dann wird der Besitzerdurch eine SMS verständigt, mit dem Hinweis, dass er sein IWARN®aufladen muss.Sollte das Fahrzeug in dem sich IWARN® befindet, gestohlen werden,so hat der Besitzer die Möglichkeit dieses mittels Anruf zuaktivieren und von dort die Rückmeldung über den jeweiligen Standortdes gestohlenen Fahrzeuges zu erhalten. Damit hat er ein inkludiertes"Tracking-Sytem" an Bord. Aus Datenschutzgründen kann diese Funktionnur durch den Eigentümer ausgelöst werden.Zwtl.: Made in StyriaIWARN® wird zur Gänze in der Steiermark gebaut und von hier auseuropaweit exportiert. Zu diesem Zweck wurde ein Minicluster vonmehreren steirischen Zulieferern gegründet. So kommen beispielsweisedie Spritzgussteile aus Stainz, die hochwertige Verpackung aus Grazund die gesamte Elektronik und das Assembling des fertigen Produkteswird von der Firma SVI-Austria (ehemalig Seidel Electronic) inDeutschlandsberg durchgeführt. Sitz der IWARN Ltd & CoKG ist Graz.Dazu Thomas Stelzl: "Wir sind Steirer und wir sind stolz darauf.Angesichts der hohen Automatisierung der Produktion gibt es keinenGrund hier irgendwelche Schritte nach China auszulagern, zumal Grazja mit Top Firmen wie Magna und AVL und dem bekannten steirischenAutomobilcluster, ein idealer Standort für ein derartiges Produktist".Zwtl.: Patentierte TechnologieAnders als bei vielen Start-up's üblich, ist nicht nur IWARN® alseinzige kreuzförmige Warnleuchte der Welt, sondern auch seinewichtigsten Anwendungen bereits rechtskräftig patentiert. DasProdukt selbst ist bereits fertigentwickelt und getestet, derzeitwird an der Überleitung in die serielle Produktion gearbeitet.Zwtl.: Exklusivpartnerschaft mit A1Exklusiver Partner für die gesamte GSM-Technologie ist die TelekomAustria mit A1. Die notwendige SIM-Karte ist bereits in jedem IWARN®fix in der Elektronik integriert. Für den Käufer von IWARN® entstehenkeinerlei Kosten, diese sind bereits alle im Kaufpreis inkludiert.Aus Sicherheitsgründen muss sich jedoch der Käufer von IWARN® aufeiner eigenen Plattform im Internet anmelden. Dazu findet er in derVerpackung eine Information über jene Nummer, die in seinem IWARN®verbaut ist. Diese wird erst dann - ebenfalls kostenlos -freigeschalten, wenn er die Internetanmeldung durchgeführt hat.Hintergrund davon ist, dass man damit eine missbräuchlicheAlarmauslösung verindern will. Dazu IWARN® Erfinder Thomas Stelzl:"Wenn der Notruf ausgelöst wird, dann schicken wir sofortEinsatzkräfte zu den GPS Koordinaten. Vor diesem Hintergrund müssenwir gewährleisten, dass der Alarm nicht von spielenden Kindernausgelöst wurde, bzw. haftet in so einem Fall der Besitzer derWarnleuchte".Die Funkverbindung von IWARN® funktioniert in folgenden Ländern:Österreich, Bulgarien, Slowenien, Liechtenstein, Kroatien, Belarus,Serbien, Mazedonien, Belgien, Großbritannien, Tschechische Republik,Dänemark, Estonien, Finland,Frankreich, Deutschland, Griechenland,Ungarn, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen,Polen, Portugal, Rumänien, Slowakische Republik, Spanien, Schweden,Schweiz, Zypern, Litauen und Lettland.Zwtl.: Preis & KickstarterkampagneIWARN® wird ab Mai 2017 zu einem Preis von rund ? 170,- erhältlichsein. Darin inkludiert sind nicht nur eine uneingeschränkte 5 jährigeGarantie, sondern auch sämtliche Netzgebühren, sodass für den Käuferweder irgendwelche Kosten für Roaming (auch wenn man IWARN® imUrlaubsausland verwendet), noch für allfällige Notrufe, noch für dieBetreuung durch die Alarmzentrale anfallen.Wer an einer schnelleren Lieferung interessiert ist, kann sichaber auch im Rahmen einer Crowdfunding Kampagne auf Kickstarter (www.kickstarter.com ), die am 1. Februar 2017 starten wird, IWARN® zueinem besonders günstigen "Early Bird" Preis sichern.Rückfragehinweis:Thomas StelzlMail: press@iwarn.atMobil: +43 (0)677 - 624 234 66Website: www.iwarn.at