Weltweit handeln für den Klimaschutz / Geschäftsvolumen der GIZ steigt 2018 um 17 Prozent

Berlin (ots) - Der Klimawandel bedroht bereits heute dieLebensgrundlage vieler Menschen. Er trifft insbesondere Entwicklungs-und Schwellenländer. Daher engagiert sich die Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH im Auftrag derBundesregierung weltweit für Klima und Energie. "InternationaleZusammenarbeit ist Voraussetzung, damit die globale Klimawendegelingt", sagte GIZ-Vorstandssprecherin Tanja Gönner bei derJahrespressekonferenz. Dafür brauche es eine starke Verbindung vonPolitik, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft undEntwicklungszusammenarbeit.Klimaschutz und Energie ist deshalb ein wichtiger Schwerpunkt derArbeit der GIZ: Ein Drittel der Arbeit im gemeinnützigenGeschäftsbereich dreht sich ums Klima. "Die Folgen des Klimawandelssind immer schwieriger zu beherrschen: Verlust von Ernten undLebensgrundlagen, Hunger und Krankheiten bedrohen Entwicklungsländerin besonderer Weise", sagte Martin Jäger,GIZ-Aufsichtsratsvorsitzender und Staatssekretär imBundesentwicklungsministerium (BMZ). "Um die globale Klimawendevoranzubringen und Lebensperspektiven langfristig zu verbessern,müssen wir in Zukunft noch stärker in Entwicklung investieren."Gemeinsam mit ihren Auftraggebern und Partnern hat die GIZweltweit bereits viel bewirkt: Mit ihrer Unterstützung wurde zwischen2015 und 2017 der Ausstoß von Treibhausgasen um umgerechnet 36Millionen Tonnen CO2 verringert. 14 Millionen Menschen hat die GIZ indiesem Zeitraum unterstützt, mit dem Klimawandel umzugehen - zumBeispiel durch besseren Schutz vor Hochwasser oder mit Versicherungengegen Schäden.Maßgeschneiderte regionale Lösungen, die zu den Lebensumständenvor Ort passen, sind ein Schlüssel für den Erfolg. In Südostasienunterstützt die GIZ beispielsweise für das BMZ den Reisanbau: MitHilfe von Satelliten wurden mehr als 15 Millionen Hektar Anbauflächenbeobachtet, um Ernteausfälle besser vorauszusagen. Betroffene Bauernerhalten im Schadensfall dann schneller Hilfe. Mit Chile arbeitet dieGIZ im Auftrag des Bundesumweltministeriums (BMU) zusammen am Umstiegauf erneuerbare Energien. Mit ihrer Unterstützung konnte dieinstallierte Leistung bei Solaranlagen auf mehr als 2.400 Megawattund bei Windparks auf mehr als 1.700 Megawatt gesteigert werden. DenInselstaat Grenada wiederum unterstützt die GIZ dabei, dieTrinkwasserversorgung für mehr als 100.000 Menschenwiderstandsfähiger gegen Auswirkungen des Klimawandels zu machen. Mitdiesem Projekt ist die GIZ erstmals für den Green Climate Fund tätig.Auch als Unternehmen übernimmt die GIZ Verantwortung für denKlimaschutz: "Vermeiden, reduzieren und kompensieren vonTreibhausgasen - das ist unser Grundsatz", sagte VorstandssprecherinGönner. Zwischen 2015 und 2017 hat die GIZ die CO2-Emissionen proInlandsmitarbeiter um 4,6 Prozent reduziert. "Im Jahr 2020 soll dieGIZ klimaneutral sein."Neben Klima und Energie prägten die Themen Sicherheit undStabilisierung sowie Flucht und Migration die Arbeit der GIZ imGeschäftsjahr 2018. Zunehmend an Bedeutung gewinnen auch Projekte zuWirtschaft und Investitionen in Afrika. Das Geschäftsvolumen betrugknapp drei Milliarden Euro und stieg damit um 17 Prozent im Vergleichzum Vorjahr. Die Aufträge stammen von der Bundesregierung, derEuropäischen Union (EU), aber auch von nationalen Regierungen,Stiftungen oder Unternehmen. Knapp die Hälfte der Einnahmen imgemeinnützigen Geschäftsbereich erzielte die GIZ im Wettbewerb.Hauptauftraggeber war weiterhin das Bundesentwicklungsministerium(BMZ). Die Einnahmen aus dem BMZ Geschäft stiegen um 16 Prozent aufknapp 2,5 Milliarden Euro. Darin enthalten sind auch Mittel vonDritten wie der EU, ausländischen Regierungen oder Stiftungen, die2018 als Kofinanziers zusätzliche Gelder bereitstellen. Diesebeliefen sich auf rund 380 Millionen Euro.Die Einnahmen weiterer deutscher öffentlicher Auftraggeber stiegenebenfalls deutlich um knapp 14 Prozent auf 375 Millionen Euro.Zweitgrößter Geldgeber mit rund 358 Millionen Euro und einem Zuwachsvon rund 23 Prozent ist die EU, die Mittel bei Kofinanzierungen unddirekten Beauftragungen zusammengenommen. Die steigende Nachfragenach den Leistungen der GIZ zeigt sich in den Mitarbeiterzahlen: Fürdas Unternehmen arbeiteten zum Jahresende 2018 insgesamt 20.726Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 1.220 mehr als im Vorjahr. Fast 70Prozent der Beschäftigten gehörten zum einheimischen Personal in denEinsatzländern.Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)GmbH ist ein weltweit tätiges Bundesunternehmen. Sie unterstützt dieBundesregierung in der internationalen Zusammenarbeit für nachhaltigeEntwicklung und in der internationalen Bildungsarbeit. Die GIZ trägtdazu bei, dass Menschen und Gesellschaften eigene Perspektivenentwickeln und ihre Lebensbedingungen verbessern.Den Integrierten Unternehmensbericht mit diesen undweiterführenden Zahlen und Inhalten finden Sie unterhttps://berichterstattung.giz.de