Weltweit größter Röntgenlaser European XFEL eröffnet in Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) -In der Metropolregion Hamburg startet am 1.September 2017 mit demEuropean XFEL der weltweit größte Röntgenlaser den regulärenBetrieb. An der 1.22 Milliarden Euro teuren Forschungsanlage sindelf europäische Länder beteiligt.Der European XFEL ist eine Großforschungsanlage der Superlative:27.000 Röntgenlaserblitze pro Sekunde und eine Leuchtstärke, diemilliardenfach höher ist als die besten Röntgenstrahlungsquellenherkömmlicher Art, erschließen völlig neue Forschungsmöglichkeitenund helfen die bisherigen Grenzen wissenschaftlicher Erkenntnis zuüberschreiten. Forschergruppen aus aller Welt können mit dem Laseratomare Details von Viren und Zellen entschlüsseln, dreidimensionaleAufnahmen im Nanokosmos machen, chemische Reaktionen filmen undVorgänge wie die im Inneren von Planeten untersuchen. Dank derForschungsergebnisse könnten zum Beispiel neue Medikamente undWerkstoffe entstehen.Bundesforschungsministerin Johanna Wanka, Hamburgs ErsterBürgermeister Olaf Scholz, Schleswig-HolsteinsWissenschaftsministerin Karin Prien, der russischePräsidenten-Berater Andrei Fursenko, die FranzösischeForschungsministerin Frédérique Vidal sowie weitere hochrangigeVertreter der Partnerländer eröffnen am Freitag die Anlage undbegrüßen die ersten externen Forscher, die sich schon intensiv aufdie ersten Experimente ab Mitte September vorbereiten.European XFEL ist eine gemeinnützige Forschungsorganisation, dieeng mit dem Hamburger Forschungszentrum DESY und weitereninternationalen Institutionen zusammenarbeitet. Sie beschäftigt rund300 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter. Mit Kosten von 1,22 Milliarden Eurofür Bau und Inbetriebnahme und der - über die Stadtgrenzen Hamburgsbis ins benachbarte Bundesland Schleswig-Holstein reichenden - 3,4Kilometern langen Tunnelanlage ist European XFEL eines der größtenund ambitioniertesten europäischen Forschungsprojekte. Derzeitbeteiligen sich mit Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien,Polen, Russland, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien und Ungarn elfLänder am Projekt. Großbritannien befindet sich im Beitrittsprozess.Für den Forschungsstandort und die Wirtschaftsmetropole Hamburg istdie Eröffnung ein weiterer Schritt, sich als Innovationsstandortinternational zu etablieren. Mehr zu XFEL unter www.xfel.eu.