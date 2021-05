Weltweit größter Elektronik-Auftragshersteller wählt PureSoftware arttha5G Radio Unit SW Suite zur Beschleunigung der 5G-Produktbereitstellung

New York (ots/PRNewswire) - PureSoftware (https://puresoftware.com/) gab heute bekannt, dass sich der weltweit größte Elektronik-Auftragshersteller für seine arttha5G (https://puresoftware.com/product/arttha-5g-solution) Radio Unit (RU) Software-Suite entschieden hat, um seine 5G RU-Produkte zu betreiben.Dies wird die Verfügbarkeit von 5G New Radio (NR)-Produkten des Herstellers beschleunigen und ihn bei der Einführung von 5G NR-Produkten an der Spitze der Entwicklung halten. Es wird auch von arttha5G next-gen massive MIMO RU Software profitieren, die eine hohe Anzahl von Antennen mit Multi-Gigabit-Hochleistungsdurchsatz bei erstklassiger Stromeffizienz unterstützt.Die steigende Anzahl von Endnutzerdaten in Verbindung mit der Nachfrage nach niedrigen Latenzzeiten treibt den Einsatz von mmWave- und Sub-6-GHz-Funkgeräten mit hoher Kapazität, präziser digitaler Strahlformung und effizienter Übertragung mit hoher Kapazität voran. Die arttha5G Software-Produktsuite ermöglicht es Kunden, 5G-Netzwerke mit großer Flexibilität, hoher Leistung und geringem Stromverbrauch einzuführen und gleichzeitig die Herausforderungen hinsichtlich Größe und Gewicht von Funkkonfigurationen hoher Ordnung wie 64T64R zu bewältigen.Die arttha5G-Produktsuite und -Services von PureSoftware adressieren auch die Interoperabilitätsherausforderungen eines komplexen 5G-Netzwerks mit mehreren Technologien und Produkten."5G-Implementierungen sind mehr als ein Geschwindigkeits-Upgrade bestehender Netzwerke. Es ist ein Gesamterlebnis, das die Konnektivitätsbedürfnisse von morgen erfüllt und 'überall' verfügbar macht, indem es Milliarden von vernetzten Geräten ermöglicht", sagt Anil Baid (https://www.linkedin.com/in/anilbaid/), Gründer und Chief Strategy Officer bei PureSoftware. "Es ist ein Privileg, mit dem weltgrößten Elektronik-Auftragshersteller verbunden zu sein und bei der Entwicklung innovativer 5G-Produkte für eine vollständig vernetzte Welt mit 5G NR-Technologie und O-RAN-Standards zusammenzuarbeiten. Durch die Nutzung der arttha5G-Produktsuite werden sie in der Lage sein, RU-Produkte mit einem Zeitvorteil auf den Markt zu bringen, den Betrieb zu optimieren und eine größere Lastkapazität zu erreichen, um immer höhere Geschwindigkeiten bei niedriger Latenz zu unterstützen.""Ich freue mich über einen weiteren prestigeträchtigen Neuzugang in unserer arttha5G-Kundenliste. Diese Partnerschaft wird hochmoderne 5G-Lösungen auf die globalen Märkte bringen, verbesserte Konnektivität liefern und die Produktivität und das Wachstum von Unternehmen transformieren", sagt Sameer Jain (https://www.linkedin.com/in/sameer-jain-b6b9271/), Chief Business Officer bei PureSoftware.Informationen zu PureSoftware und Arttha5G:PureSoftware ist eine IP-geführte Produkt- und Dienstleistungsorganisation mit umfassender Erfahrung im Aufbau innovativer Produkte und der Bereitstellung von Dienstleistungen für Hi-Tech-, Fintech-, Gesundheits-, Einzelhandels- und Unterhaltungsbereiche. Sein arttha5G Produkt wurde entwickelt, um Unternehmen darauf vorzubereiten, die Vorteile von 5G-Anwendungsfällen zu nutzen. Das hoch skalierbare und flexible Produkt ist so aufgeteilt, dass es sich leicht an die sich entwickelnden Übertragungsanforderungen anpassen lässt. Es bietet Lösungen, die Leistung, Qualität, Markteinführungszeit, schnelle Anpassung und Support erfüllen.Pressekontakt:Gyaneshwari Tiwarigyaneshwari.tiwari@puresoftware.com+91-8376932369Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1450649/PureSoftware_Logo.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1516998/Arttha_5G_Logo.jpgOriginal-Content von: PureSoftware, übermittelt durch news aktuell