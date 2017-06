Weltweit größte Online-Meditation live in Frankfurt am Main

Hammersbach (ots) - Die gemeinnützige Samarpan MeditationDeutschland Stiftung und das Samarpan Meditations-Zentrum inFrankfurt am Main laden im Rahmen des Weltrekordversuches in derweltweit größten Online-Meditation am 21. Juni 2017 um 17:15 Uhrunter dem Motto "Frieden in unserer Welt als Voraussetzung fürWeltfrieden" begleitend zu einer gemeinschaftlichen Live-Meditationim Ostpark in Frankfurt am Main ein (Ostpark, Ratsweg, 60386Frankfurt am Main). Treffpunkt ist um 17:15 Uhr, da bereits um 17:30Uhr das Login für den Weltrekordversuch erfolgt sein muss. DieKontakt-Nummer für alle Interessierten vor Ort ist 01577-278 2252.Mit der Aktion wird der Weltrekordversuch der weltweit größtenOnline-Meditation unterstützt. Da es gemäß den Richtlinien vonGuiness World Records auf die Anzahl der einzelnen IP-Adressenankommt, bittet die Samarpan Meditation Deutschland Stiftung alleInteressentInnen darum, internettaugliche Mobilgeräte wie Smartphonesoder Laptops mit zu bringen und bereits vorab das Login auf derInternet-Plattform www.journey2innerpeace.com vorzubereiten, ambesten auch mit einer Vorab-Registrierung.Mit der weltweiten Online-Meditation möchte die Stiftung über daskostbare Wissen der Meditation aufmerksam machen. Meditation istBestandteil von vielen verschiedenen Glaubensrichtungen undReligionen; welche Methode man praktiziert, ist hierbei nicht wichtig- der Wunsch der Stiftung sei es, dass so viele Menschen wie möglichüber die positive Wirkung von Meditation erfahren. Des Weiteren sollmit dieser Aktion auch über das Projekt ´Ort der Meditation beiFrankfurt´ aufmerksam gemacht werden, der als kostenfreierRückzugsort der Meditation und des Friedens allen interessiertenMenschen dienen soll. Der Weltyogatag wurde als Datum ausgewählt, daMeditation ein wichtiger Bestandteil von Yoga ist.Die Samarpan Meditation Deutschland Stiftung und ihr Trägerverein,der ebenfalls gemeinnützige Samarpan Meditation Deutschland e.V.organisiert in deutschlandweiten Meditations-Zentren (u.a. inFrankfurt am Main, Berlin sowie in Sachsen und im Rhein-Main-Gebiet)regelmäßig und kostenfrei Meditationen in der Gruppe, Retreats undInformationsveranstaltungen. In Indien selbst praktizieren etwa 3,5Millionen Menschen Samarpan-Meditation. Darüber hinaus gibt esSamarpan-Meditations-Zentren unter anderem in Kanada, USA, Peru,Brasilien, Großbritannien, Südafrika und weiteren afrikanischenLändern sowie in Singapur, Malaysien, Sri Lanka, Nepal, Australienund Neuseeland. Samarpan Meditation ist offen für Menschen allerReligionen und wird vollkommen kostenfrei angeboten.Pressekontakt:Samarpan Meditation Deutschland StiftungProjekt-Team "weltweit größte Online-Meditation"Ansprechpartner: Johannes WeißMobil: 0174 - 1957 992E-Mail: Worldrecord@samarpan-meditation.deOriginal-Content von: Samarpan Meditation Deutschland Stiftung, übermittelt durch news aktuell