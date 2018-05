Weltweit führender Personaldienstleister Adecco Group schafft mit Marke Modis den smarten Partner für die Industrie 4.0 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Adecco Group":

Düsseldorf/Berlin (ots) -- Modis vereint Zukunftstechnologien Engineering, IT und LifeSciences- Bisherige euro engineering AG, Personality IT und DIS Interimsowie Geschäftsbereiche IT und Life Science der DIS AG gehen inneuer Marke auf- Weltweit Marktführer mit 2,4 Milliarden Euro Umsatz- Internationales Netzwerk durch Präsenz in 20 Ländern und großeKundennähe durch 55 Niederlassungen in DeutschlandDer weltgrößte Personaldienstleister Adecco Group schafft einensmarten Partner für die Industrie 4.0. Unter dem Dach der Marke Modisbündelt das Unternehmen seine Kompetenzen auf den FeldernEngineering, IT und Life Sciences. Dazu gehen zum 1. Juni 2018 diebisherigen Tochterunternehmen euro engineering AG, Personality IT undDIS Interim sowie die Geschäftsbereiche IT und Life Science der DISAG in Modis auf. Weltweit ist Modis in 20 Ländern vertreten underwirtschaftet einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro."'Connect Smarter' heißt für uns, dass wir über Grenzen undBranchen hinweg für unsere Kunden die besten Lösungen für diedigitale Zukunft liefern", sagt Peter Blersch, Country Head derAdecco Group Deutschland. "Als Teil des globalen Modis-Netzwerksbieten wir die Sicherheit eines Großkonzerns gepaart mit derFlexibilität eines Mittelständlers. Wir denken global und handelnlokal."In Deutschland wird Modis mit 3.500 Mitarbeitern an 55 Standortenvertreten sein. Sitz der Modis GmbH ist Düsseldorf. Mit über 260Millionen Euro Umsatz zählt Modis von Tag eins an zu den führendenPersonaldienstleistern auf den Feldern Engineering, IT und LifeSciences in Deutschland.Modis verbindet Zukunftstechnologien mit dem Ziel ganzheitlicherLösungen für die Kunden -ob durch Vermittlung und Überlassung vonExperten, Bereitstellung kompletter Projektteams, Managed Servicesbis Outsourcing, maßgeschneiderte Lösungen und Dienstleistungen oderBeratungsprojekte. Arbeitnehmern und Arbeitgebern bietet Modis eineinzigartiges, vernetztes und ganzheitliches Spektrum an Wissen fürdie Herausforderungen der digitalen Zukunft."Mit Kompetenzen etwa in den Bereichen Elektromobilität, autonomesFahren oder Künstliche Intelligenz haben wir beste Voraussetzungen,auf dem Feld der Zukunftstechnologien an der Spitze mitzuspielen",sagt Sebastiaan Krol, Leiter des Bereichs Modis Engineering. "Wirkönnen Kunden mit Hilfe unseres weltweiten Netzwerks jetzt nochbesser unterstützen."Der Leiter des Bereichs Modis IT, Christof Seiler, sagt: "AlsModis sind wir nun in der Lage, große interdisziplinäre Projekteumzusetzen. Hierbei wird besonders die Rolle derInformationstechnologie immer wichtiger."Beatrice Machon, Leiterin des Bereichs Modis Life Sciences,ergänzt: "Unseren Mitarbeitern können wir nun noch bessereEntwicklungsmöglichkeiten bieten, auch fachübergreifend zwischen denBereichen Engineering, IT und Life Sciences."Weitere Informationen: www.modis.deÜber die Adecco GroupDie Adecco Group ist der weltweit führende Partner fürPersonallösungen. Wir bieten täglich über 700.000 Menschen dauerhafteund flexible Beschäftigungen. Mit mehr als 34.000 internenMitarbeitern in 60 Ländern verwandeln wir die Welt der Arbeit mitjedem vermittelten Job. Unsere Kollegen versorgen mehr als 100.000Unternehmen mit dem Talent, den HR-Services und derSpitzentechnologie, die sie brauchen, um in einer sich wandelndenWeltwirtschaft erfolgreich bestehen zu können. Als Fortune Global500-Unternehmen gehen wir mit gutem Beispiel voran und schaffengemeinsame Werte, die sozialen Bedürfnissen gerecht werden undgleichzeitig geschäftliche Innovationen vorantreiben. Unsere vonInklusivität, Fairness und Teamwork geprägte Kultur befähigtEinzelpersonen und Unternehmen, stärkt Volkswirtschaften und sorgtfür die Schaffung besserer Gesellschaften. Diese Werte finden auchbei unseren Beschäftigten Anklang, die uns in der Liste derweltbesten Arbeitsplätze 2017 zur Nummer zwei gewählt haben. Wirschaffen Arbeit und Zukunft für alle.Die Adecco Group ist in Zürich (Schweiz) ansässig. Die AdeccoGroup AG ist in der Schweiz registriert (ISIN: CH0012138605) und ander SIX Swiss Exchange (ADEN) notiert. Die Gruppe stützt sich aufacht Leitmarken: Adecco, Modis, Badenoch & Clark, SpringProfessional, Lee Hecht Harrison, Pontoon, Adia und YOSS.Über ModisAls weltweit führender Anbieter von professionellen Lösungen fürIT, Engineering und Life Sciences bietet Modis agile Komplettlösungenfür seine Kunden, einschließlich professioneller Personal- undBeratung, Projektleistungen, Managed Services, kundenspezifischenLösungen und Outsourcing. Als Teil des weltweit führendenPersonaldienstleisters The Adecco Group ermöglicht Modis seinenMitarbeitern, Beratern, Kunden und Kandidaten, sich durchTechnologie, Innovation und internationales Fachwissen smarter ineiner sich schnell verändernden Arbeitswelt zu vernetzen. Modis istdie einzige globale Marke dieser Art und beschäftigt rund 35.000Mitarbeiter und Berater und ist für mehr als 6.000 Kunden in 18Ländern weltweit tätig. 