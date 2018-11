"Weltweit freies Siedlungsrecht": Baden-württembergische AfD-Landtagsfraktion weist "Globalen Migrationspakt" mit Nachdruck zurück

Stuttgart (ots) - Entschieden weist die Fraktion der AfD imLandtag von Baden-Württemberg den "Globalen Migrationspakt" zurück,den die Regierung der Bundesrepublik Deutschland wider besseresWissen unterzeichnen will und der nach Auffassung der Alternative fürDeutschland der illegalen Zuwanderung von Wirtschaftsflüchtlingen undScheinasylanten nach Mitteleuropa Tür und Tor öffnet. Diesunterstrich Bernd Gögel, Vorsitzender der Fraktion der AfD, beiseiner heutigen Rede im baden-württembergischen Landtag. Zwarsprächen die Vereinten Nationen bei der angestrebten internationalenVereinbarung "von einem 'Meilenstein auf dem Gebiet der Migration'und sogar von einem 'historischen Schritt'", so Gögel. "Aber es istein historischer Schritt in die vollkommen falsche Richtung! Wenndieser Migrationspakt umgesetzt wird, dann werden sich am EndeMigranten in alle Unterzeichnerstaaten begeben können, die sich nichtnur dazu verpflichten, eine 'sichere, geordnete und reguläreMigration zum Wohle aller zu erleichtern und zu gewährleisten',sondern auch, 'Optionen und Wege für eine reguläre Migration in einerWeise anzupassen, die den Bedürfnissen von Migranten in einerprekären Situation gerecht wird, mit dem Ziel, die Verfügbarkeit vonWegen für eine sichere, geordnete und reguläre Migration zuverbessern und zu diversifizieren'." Mit dem diesem Vertraginnewohnenden Eindruck der Verbindlichkeit wird beiMigrationswilligen eine Erwartungshaltung erzeugt, die weder dieBundesrepublik noch das Land Baden-Württemberg auch nur annähernderfüllen können und dürfen, so der AfD-Fraktionsvorsitzende. "DieUnterschrift unter diesen Pakt muss vermieden werden - der Schadenwäre noch größer als alles, was Angela Merkel bislang angerichtethat, und das war schon viel zu viel!"Anspruch auf Einwanderung in unser SozialsystemDie grotesken Forderungen des Migrationspaktes, auf eine"umfassende Teilhabe von Arbeitsmigranten in der formellen Wirtschafthinzuarbeiten" und "Arbeitsmigranten aller Qualifikationsniveausdabei zu helfen, in den Zielländern Zugang zu Sozialschutz zuerhalten", stoßen bei der AfD geschlossen auf Widerstand. "AlsBeispiel werden Menschen aufgeführt, die aufgrund von 'Wüstenbildung'- wie sie sich unter anderem durch die Ausbreitung der Sahara inNordafrika ergibt - aus ihrer Heimat wegwollen und demzufolge einfachwoanders hingehen sollen", erläutert der AfD-Politiker. "Das bedeutetschlussendlich, dass sich jeder als Arbeitsmigrant bezeichnen darf,selbst wenn er nur das allerunterste Qualifikationsniveau hat -nämlich gar keins. Er hat dann trotzdem Anspruch auf Einwanderung -und zwar auf Einwanderung direkt in unser Sozialsystem, wenn sich fürihn hier keine Arbeit findet!", so Gögel. "Erwiesenermaßen gehenMigranten gerne dorthin, wo schon andere Menschen ihres Kulturkreisesangekommen sind und wo es hohe Sozialleistungen gibt. Beides ist beiuns in Baden-Württemberg der Fall, und deshalb werden wir von diesemPakt besonders betroffen sein. Wir haben hier bei uns im Land schonjetzt einen reinen Ausländeranteil von über 15 Prozent. Fast 1,7Millionen Ausländer waren Ende 2017 bereits in Baden-Württemberg! Daswird auf Migranten aus aller Welt wie ein Magnet wirken! Jeder kannsich ausmalen, was das für die Stimmung in unserem Land bedeuten wird- und zwar auch gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund, dieschon lange gut integriert bei uns und mit uns leben."Migrationspakt ist alles andere als unverbindlicheWillenserklärung!Auch die Argumentation der Migrationspakt-Befürworter aus demDunstkreis von Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass der Pakt eineunverbindliche Willenserklärung sei und demzufolge nicht alsnationales Recht gelten würde, verweist die AfD mit Nachdruck in dasReich der Lügen und Unwahrheiten. "Warum sonst handelt man einen Paktaus, in dem 87mal das Wort 'verpflichten' oder 'Verpflichtung'gegenüber Migranten verwendet wird, wenn am Ende nichts davon geltensoll für die 250 Millionen Migranten weltweit?", fragt Bernd Gögel."Diese Migrationswilligen werden sich ihr vermeintliches Recht vorinternationalen Gerichten einklagen. In Europa wird das der EuGHsein. Und sie werden das nicht alleine tun, sondern mit Hilfe von'Nichtregierungsorganisationen'. Ich bin mir sicher: George Sorossteht hier mit seinen Stiftungen schon in den Startlöchern!" Es stehedaher zu befürchten, dass alsbald Millionen Migranten mit einemEuGH-Urteil in der Hand wedeln und in Baden-Württemberg Einlassbegehren, betont der Fraktionsvorsitzende der AfD abschließend: "ImErgebnis läuft das also auf ein weltweit freies Siedlungsrecht inBaden-Württemberg hinaus!"Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell