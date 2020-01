Weltweit erstmalig | GoMore enthüllt revolutionären KI-Coach zur Gewichtskontrolle zusammen mit XTERRA, Dyaco

München (ots/PRNewswire) - GoMore wird sein KI-Coach-System der allerneuestenTechnik zusammen mit XTERRA der Dyaco-Gruppe auf der ISPO 2020 Munich vom 26.bis 29. Januar 2020 auf dem Gelände der Messe München, Deutschland, vorstellen.Das KI-Coach-System von GoMore stellt das Rückgrat von XTERRAs Smarts dar, umVerbrauchern maßgeschneiderte Trainingsroutinen anzubieten. Mithilfe derKombination von physiologischen Daten und auf Diättraining basierender Methodikzur Erstellung personalisierter Ausdauermodelle, die auf jeden Einzelnenzugeschnitten sind, stellt der GoMore KI-Coach seinen Nutzern eine Anleitungbereit, die sich an den von ihnen selbst gesetzten Gewichtsverlustzielenorientiert. Als privater Coach, der immer zur Stelle ist, stellt der KI-Coacheinen personalisierten Zeitplan bei der Berechnung von Trainingsvariablen wieTrainingsintensität, Dauer, Häufigkeit und Ruhezeit bereit, was wiederum dieLeistung und Kalorienverbrennungsrate des Trainierenden optimiert, um zu einemhöheren Gewichtsverlust zu führen.Durch die in den KI-Coach von GoMore integrierten XTERRA-Fitnessgeräte könnenBenutzer ihre physiologischen Daten nun in Echtzeit überwachen, einschließlichder verbleibenden Ausdauer und der aeroben/anaeroben Trainingseffekte, umsicherzustellen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Zudem kann dasKI-Coach-System die Neigung und die Geschwindigkeit der XTERRA-Laufbänderautomatisch auf der Grundlage der vorgeschlagenen Trainingseinheiten ändern.Darüber hinaus können die Benutzer alle Trainingskalender per Fernzugriffeinrichten und überprüfen, um jederzeit einen ganzheitlichen Überblick überihren Trainingsfortschritt zu erhalten, und das mit ihren Mobilgeräten."Der KI-Coach von GoMore denkt wie ein echter Trainer. Anstelle dertraditionellen physiologischen Schätzung haben wir ein einzigartigesAusdauermodell entwickelt, um die Fähigkeiten des Benutzers zu klassifizierenund jede einzelne Trainingseinheit durch die Kontrolle der Langzeitermüdung zuoptimieren", so Hsin-Fu Kuo, CEO von GoMore.Die Kerntechnologie des Ausdauermodells ist ein patentierterAusdauer-Algorithmus aus einem experimentellen Projekt, mit dem GoMore und einerstklassiges Forschungsteam an der East Tennessee State Universityzusammengearbeitet haben. Nach dreijähriger Laufzeit des Projekts erhielt GoMoreseine Bestätigung durch die Präsentation zweier von Experten begutachteterPoster auf der Konferenz des American College of Sports Medicine. DasAusdauermodell misst die physiologische Reaktion während des Trainings aufsportwissenschaftlicher Basis und generiert dann ein personalisiertesAusdauermodell, mit dem der GoMore KI-Coach die Ausdauerreserven der Benutzer inEchtzeit berechnen kann.Erleben Sie die bahnbrechende Technologie von XTERRA am Dyaco-Stand Halle A6 aufder ISPO Munich. Die umfassende KI-Lösung von GoMore wird in dieser neuen Ärades Trainings präsentiert.GoMore-Video: https://youtu.be/TiNRCn5zVL0Pressekontakt:Jun TsengJun.tseng@bomdic.com+886-926-119-255Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1081137/GoMore_AI_Coach_system.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140782/4502250OTS: GoMoreOriginal-Content von: GoMore, übermittelt durch news aktuell