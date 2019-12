Weltweit erstes In-Vivo befruchtetes Baby mit zwei Müttern zur Welt gekommen

Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) - Die Londoner Woman's Clinic ist Pionierinbei der Anwendung der innovativen In-Vivo Natural Befruchtungstechnologie vonAnecova - AneVivo.Anecova ist stolz bekannt zu geben, dass das weltweit erste durchIn-Vivo-Technologie befruchtete Baby zweier Mütter nach der Behandlung in derLondoner Frauenklinik im Rahmen des Shared Motherhood Programms geboren wordenist. Hinter der neuen In-Vivo-Befruchtungstechnologie AneVivo steht dasSchweizer Unternehmen Anecova.Mit dem neuen von Anecova entwickelten AneVivo-Ansatz wird künstlicheBefruchtung natürlicher. Die AneVivo-Technologie beinhaltet eine intrauterineKapsel, die den beidseitigen Austausch von Flüssigkeiten, Nährstoffen undanderen nicht-zellulären Komponenten während der Befruchtung und der frühenEmbryonenentwicklung ermöglicht. Dabei werden Eizellen der Spenderin mit Hilfeder AneVivo Miniaturkapsel in die Gebärmutter der austragenden Mutter gepflanzt.Dieser Prozess gestattet eine möglichst frühe Interaktion zwischen dem Embryound der austragenden Mutter. Ein grosser Vorteil ist, dass die Befruchtung inmütterlicher Umgebung - also "In-Vivo" - und nicht in der künstlichen Umgebungeines In-Vitro-Fertilisations (IVF)-Labors mit den damit verbundenen Risikenstattfindet.Das Behandlungsverfahren der Londoner Woman's Clinic (LWC), das als SharedMotherhood (gemeinsame Mutterschaft) bezeichnet wird, ermöglicht es einerPartnerin, der biologischen Mutter, ihre Eizellen zu spenden, während die zweitePartnerin, die austragende Mutter, das Kind austrägt. In diesem Zusammenhangbietet AneVivo einen ganz besonderen Mehrwert, der es der genetischen und derbiologischen Mutter ermöglicht, sich bereits in einem sehr frühenEntwicklungsstadium des Embryos an dessen Ernährung und Entwicklung zubeteiligen."Die London Women's Clinic ist seit 1985 führend in der Fertilitätsbehandlung.Es freut uns sehr, dass bei uns das erste Baby der Welt mit Shared Motherhoodunter Verwendung der bahnbrechenden Technologie von Anecova für die natürlicheIn-Vivo-Fertilisation geboren wurde", sagt Dr. Kamal Ahuja, Managing andScientific Director der London Women's Clinic.Letzten Monat nahmen die Eltern Donna und Jasmin Francis-Smith ihr Baby Otisdurch gemeinsame Mutterschaft mit Hilfe von AneVivo in der Londoner Woman'sClinic in die Arme. Schwangerschaft und Geburt begleitete die Gynäkologin undIVF-Spezialistin Dr. Giuseppina Lamanna."Das Anecova-Verfahren hat mich und Donna wirklich gleichberechtigt in dengesamten Prozess eingebunden und uns emotional nähergebracht. Wir sind eineechte Familie. Wenn wir noch einmal von vorne beginnen müssten, gäbe es nichts,was wir ändern würden." An andere Paare gerichtet, welche die LondonerFrauenklinik besuchen, sagt Jasmine: "Wir empfehlen die Anecova-Methode anderenFamilien, die Kinder wollen, sehr. Der gesamte Prozess war eine tolle Erfahrungund wir denken, dass Anecova in Zukunft zahlreichen Familien helfen kann.""Wir freuen uns sehr über die Nachricht der Londoner Frauenklinik, dass dasweltweit erste Baby zweier Mütter mit Anecova´s In-Vivo-Befruchtung und SharedMotherhood geboren wurde. Die natürliche Befruchtungstechnologie AneVivo istweltweit einzigartig. Wir glauben, dass sie das Potenzial hat, das bereitsetablierte gemeinsame Mutterschaftsprogramm von LWC erheblich zu bereichern,zumal sie den emotionalen Wert für das Paar und möglicherweise auch denbiologischen Nutzen für das Baby erhöht. Die Mission von Anecova ist es,Embryonen aus der künstlichen Umgebung im IVF-Labor in ihre natürliche Umgebungin der Gebärmutter zurückzubringen. AneVivo bietet einen wirklich neuen Ansatzfür die IVF, der die Art und Weise, wie die IVF in Zukunft durchgeführt werdensoll, möglicherweise verändern könnte", sagt Martin Velasco, Gründer und CEO vonAnecova.Das AneVivo-Verfahren wird für heterosexuelle Paare, gleichgeschlechtliche Paareund alleinstehende Frauen an der Londoner Frauenklinik angeboten.Über AnecovaAnecova ist ein Schweizer Life Science Unternehmen mit Sitz im Innovation Parkder ETH Lausanne. Anecova arbeitet mit weltweit führenden Wissenschaftlern undKlinikern auf dem Gebiet der assistierten Reproduktionstechnologie (ART)zusammen, mit dem Ziel, natürlichere Ansätze für assistierteReproduktionstechniken (ART) zu entwickeln. Das Unternehmen ist nach ISOzertifiziert (9001 und 13485). Anecova´s AneVivo-Gerät ist europäischzertifiziert (CE-Zeichen) und hat auch die Zulassung mehrerer Aufsichtsbehördenin Europa erhalten, darunter die HFEA in Grossbritannien. Anecova hat in denletzten Jahren an der Entwicklung eines Gerätes gearbeitet, das die Befruchtungund frühe Embryonenentwicklung in der mütterlichen Umgebung statt im Laborermöglicht. AneVivo, das erste kommerzialisierte Gerät von Anecova, ermöglichtes Kliniken, ihren Patienten natürliche Befruchtung anzubieten.Weitere Informationen finden Sie unter www.anecova.comÜber LWCDie 1985 in der Harley Street gegründete London Women's Clinic hat seitdem vieleder Routinetechniken entwickelt, die heute zur Behandlung der Fruchtbarkeiteingesetzt werden. Unter der Leitung von Dr. Kamal Ahuja und Professor NickMacklon ist die Klinik eine der führenden Adressen für Frauen und Paare, dieeine Fruchtbarkeitsbehandlung in Grossbritannien suchen. 