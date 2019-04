Weltweit erster und einziger Shotgun-Lipidomics Anbieter mit staatlichem GMP-Zertifikat

Dresden (ots) - Good Manufacturing Practices (GMP) garantieren dieQualität und Sicherheit pharmazeutischer Produkte. Lipotype ist derweltweit erste und einzige Anbieter von Shotgun-LipidomicsAnalysedienstleistungen mit staatlichem GMP-Zertifikat fürpharmazeutische Anwendungen.Qualitätsabweichungen können eine Gefahr für die Gesundheitdarstellen - vor allem in der Pharmaindustrie. Deshalb wird derQualitätssicherung eine zentrale Rolle in der Produktion undEntwicklung pharmazeutischer Produkte beigemessen. Um dieProduktqualität und Einhaltung verpflichtender Gesundheitsrichtlinienzu gewährleisten stellen staatliche Behörden GMP-Zertifikate aus.Als weltweit erster und einziger Shotgun-Lipidomics Anbieter mitstaatlichem GMP-Zertifikat bietet Lipotype umfassende und absolutquantitative Lipidomics Analysen gemäß der GMP-Regulationfestgehalten in Direktive 2003/94/EC an.Pharmaforscher, die neue pharmazeutische Produkte zur Behandlungvon Krankheiten entwickeln, können ab sofort auf die LipotypeShotgun-Lipidomics Analysedienstleistungen zurückgreifen, die überdie Analyse von Inhalt, Reinheit und Stabilität hinausgehen. DieEntwicklung GMP-konformer analytischer Tests und Freigabeanalysen fürklinischen Studien bis hin zur Marktfreigabe komplettieren Lipotype'sPortfolio GMP-zertifizierter Lipidanalyse-Analysedienstleistungen.In Deutschland werden GMP-Zertifikate von den entsprechendenBehörden ausgestellt. Die Vergabe basiert auf der Evaluierung zurEinhaltung verpflichtender und/oder nicht-verpflichtendergesetzlicher Vorgaben. Dies dient zur Gewährleistung derProduktqualität und -Sicherheit. Die Lipidermittlung mittelsMassenspektrometrie wurde am 26. Februar 2019 von der LandesdirektionSachsen bei der Lipotype GmbH zertifiziert.Langversion:http://datas.weichertmehner.com/Lipotype_ist_GMP_zertifiziert.pdfAbout LipotypeLipotype ist ein weltweit führender Lipidomics-Anbieter und bietetumfassende, quantitative Lipidanalysen für klinische und biologischeProben im Hochdurchsatz. Einsatzgebiete für Kunden sind zum BeispielBiomarker-Identifikation für klinische Forscher, Pharma- undBiotechunternehmen, Entwicklung funktionaler Lebensmittel für dieLebensmittelindustrie, Claim-Support der Kosmetikindustrie oder auchLipidanalysen verschiedener Modellorganismen für akademischeForscher. Lipotype ist eine Ausgründung aus dem weltweit renommiertenMax-Planck-Institut für Molekulare Zellbiologie und Genetik inDresden (Labore von Prof. Kai Simons und Dr. Andrej Shevchenko).Pressekontakt:Henri Deda, T: +49 (0) 351 79653-45,deda@lipotype.comOriginal-Content von: Lipotype, übermittelt durch news aktuell