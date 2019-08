Weltweit erster drahtloser, direkt im Herz positionierter Mikrocomputer in Hamburg und Berlin implantiert

Tel Aviv - Berlin/Hamburg (ots) -- Die zukunftsweisende Technologie wurde entwickelt, damitMenschen mit Herzinsuffizienz ein langes und erfülltes Lebenführen können.- Der batterielose Mikrocomputer ermöglicht erstmals einetägliche, direkte und hochpräzise Überwachung des Herzens.- In Deutschland erkranken jährlich mehr als eine halbe MillionMenschen an Herzinsuffizienz - Millionen Betroffene könntenvon dieser neuen Technologie profitieren.Der weltweit erste drahtlose und direkt im Herz eingesetzteMikrocomputer wird in einer klinischen Studie in Hamburg und Berlingetestet. Die Ärzte hoffen, dass die bahnbrechende Technologie dieLebensqualität von Patienten mit Herzinsuffizienz drastischverbessern wird und entscheidend dabei hilft, die Erkrankung besserzu kontrollieren. Ein weiterer Vorteil dieser neuen Methode ist, dassdie Notwendigkeit von Krankenhausaufenthalten besser beurteilt werdenkann.V-LAP erstes Gerät seiner ArtV-LAP wird im linken Vorhof des Herzens implantiert, wo es genaueDaten über die Leistung des Herzens liefert und frühzeitig aufProbleme hinweist. Da das Implantat keine Batterie besitzt, sondernvon außen gesteuert und aufgeladen wird, kann es ein Leben lang dortverbleiben - ohne weitere Eingriffe.Vor kurzem fanden im Rahmen der Studie am Marienkrankenhaus inHamburg sowie am Vivantes Klinikum Am Urban in Berlin zwei weitereEingriffe statt. Der V-LAP wurde seit Beginn der Studie bereitssieben Patienten erfolgreich eingesetzt, wobei vier Implantationen inDeutschland stattfanden und drei in Großbritannien sowie Italien. Diebeiden ersten Eingriffe hierzulande wurden im FrankfurterHerz-Kreislauf-Zentrum von Professor Horst Sievert erfolgreichdurchgeführt. Bis Ende 2019 soll sich die Zahl der behandeltenPatienten verdoppeln.Der Hersteller des drahtlosen Herzmonitors V-LAP, das UnternehmenVectorious, hat es sich zum Ziel gesetzt, Ärzten durch dieregelmäßige Erfassung und Bereitstellung von Daten dabei zu helfen,Beschwerden aktiv zu behandeln, Probleme frühzeitig zu erkennen undeine Notwendigkeit von Krankenhausaufhalten genauer einschätzen zukönnen. Bislang konnte dies nur auf Basis der regelmäßigenUntersuchungen vor Ort geschehen.Damit wird nicht nur die Lebensqualität der Patienten deutlichverbessert, sondern auch die Anzahl stationärerKrankenhausaufenthalte stark reduziert. Das Potential und dieNotwendigkeit einer solchen Lösung wird besonders anhand derStatistiken deutlich: Herzinsuffizienz ist der häufigste Grund fürdie stationäre Aufnahme von Personen über 65 Jahren. Dies verursachtein Deutschland ca. 1,1 % der direkten Krankenhauskosten (2006: 2,9Mrd. EUR), die vorwiegend aus stationären Aufenthalten resultieren.Chefarzt Prof. Dr. med. Ulrich Schäfer, der die Implantation desV-LAP in Hamburg am Kath. Marienkrankenhaus leitete, sagt dazu: "Dasneue Implantat hat das Potenzial, die drei größten Probleme fürPatienten mit Herzinsuffizienz zu adressieren: eingeschränkteLebensqualität, häufige Untersuchungen im Krankenhaus und hohe Kostenfür das Gesundheitssystem.Heute stützen Ärzte die Behandlung von Herzinsuffizienz auf äußereAnzeichen und Symptome wie Kurzatmigkeit und Gewichtszunahme. Dadiese jedoch im Verlauf der Krankheit erst sehr spät auftreten,erhält der Patient das Medikament, das er braucht um seinen Zustandzu stabilisieren, nicht frühzeitig genug.44% der Patienten werden innerhalb eines Jahres nach dem erstenVorfall wieder in ein Krankenhaus eingeliefert, sodass dieses Gerätein echtes Potenzial zur Reduzierung der Wiederaufnahmen und derdamit verbundenen Kosten bietet."Oren Goldshtein, CEO und Co-Founder von Vectorious kommentiert wiefolgt: "Wir sind der Meinung, dass der V-LAP-Monitor den MillionenMenschen, die in Deutschland unter Herzerkrankungen leiden, dieKontrolle über ihre Krankheit und damit über ihr Leben zurückgebenkann.Denn Patienten mit Herzinsuffizienz verdienen die beste Behandlungund Lebensqualität. V-LAP liefert frühzeitig genaueste Werte aus demInneren des Herzens des Patienten, sodass Ärzte die Medikamenterechtzeitig anpassen können und somit einer Verschlechterung desZustands und unnötigen Krankenhausaufenthalten vorbeugen können.Indem sie individuelle und langfristige Daten für jeden Patientenhaben, können Ärzte auf jeden Einzelnen reagieren, anstatt auf diederzeit üblichen Schätzungen zurückzugreifen.Das V-LAP wurde bereits bei 7 Patienten erfolgreich implantiert.Die genauen Druckmessungen aus dem Herzen ermöglichen so eineBehandlung, die exakt auf die Druckverhältnisse und den Zustand desPatienten abgestimmt ist.Wir freuen uns sehr über den bisherigen erfolgreichen Verlauf derStudie an den neuen Standorten Berlin und Hamburg. Wir hoffen, dassnoch weitere Patienten prüfen, ob sie in die laufende Studie mitaufgenommen werden können.Der minimal-invasive Eingriff zur Implantation des Gerätes erfolgtmit sehr geringem Risiko und ist in weniger als einer Stundeabgeschlossen. Bei normalem Verlauf des Eingriffs können diePatienten noch am selben Tag das Krankenhaus verlassen.Die vom Gerät gelieferten Daten werden mittels künstlicherIntelligenz analysiert und ausgewertet, um so den Ärzten dieInformationen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen. Das Zielist, frühzeitig zu intervenieren, wichtige Ereignisse zu erkennen undden Patienten zu helfen, medikamentös korrekt eingestellt zubleiben."Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie unter:https://vectoriousmedtech.com/HintergrundinformationenWas ist Herzinsuffizienz?Herzinsuffizienz bedeutet, dass das Herz nicht mehr so effizientBlut durch den Körper pumpt, wie es sollte. Es handelt sich hier umeine chronische Erkrankung, die sich mit der Zeit häufigverschlimmert.Sie gilt als unheilbar. Mit der entsprechenden Behandlung undeinigen Änderungen des Lebensstils können Betroffene jedoch eine sehrgute Lebensqualität beibehalten. Die Störung kann in jedem Alterauftreten, ist aber vor allem bei älteren Menschen verbreitet.Herzinsuffizienz bedeutet einen geschwächten Blutfluss aufgrund dereingeschränkten Fähigkeit des Herzens, Blut zu pumpen.Das kann zu Staudruck in der Lunge führen, was in einerverringerten Sauerstoffversorgung des Gewebes resultiert.Atembeschwerden und Müdigkeit sind häufig die Folge.In schwerwiegenden Fällen kann es zu Lungenödemen kommen, beiwelchen sich die Lunge mit Flüssigkeit füllt. Eine kontinuierlicheÜberwachung der Druckverhältnisse ermöglicht es Ärzten, frühzeitigund minimal-invasiv einzugreifen und einer Verschlechterungentgegenzuwirken.Daten zum deutschen Markt:Quelle: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5655572/"Herzschwäche ist die häufigste Ursache für die Aufnahme in einKrankenhaus und die dritthäufigste Todesursache in Deutschland [9];zwischen 2000 und 2013 stieg die Zahl der Einweisungen von 239.694auf 396.380 Fälle [10]. Herzschwäche ist auch mit einer erheblichenfinanziellen Belastung verbunden. Die Krankheit verursacht ~1-2% derdirekten Gesundheitskosten in den westlichen Industrieländern und~1,1% der direkten Gesundheitskosten in Deutschland. Hierzulandewerden die direkten Krankenhauskosten (2006: 2,9 Mrd. EUR)hauptsächlich durch die Kosten für stationäre Aufenthalte verursacht[9]. Eine kürzlich durchgeführte systematische Überprüfung ergab,dass die direkten medizinischen Kosten für Patienten mit chronischerHerzschwäche bei 3.417-5.576 EUR pro Patienten und Jahr lagen.Darüber hinaus stiegen die Behandlungskosten nachweislich mitzunehmendem Krankheitsverlauf [11]. Dies bestätigt die hohenfinanziellen Auswirkungen von HF auf das deutsche Gesundheitssystem".Aus der Studie"Wir fanden eine Gesamtinzidenz von 655 neuen Fällen pro 100.000gefährdeten Personen und, hochgerechnet auf die deutscheSHI-Population, von 524.000 neuen Fällen pro Jahr. 55,1% wurden überden 2-jährigen Follow-up-Zeitraum in ein Krankenhaus eingeliefert,und 11.761 dieser Patienten (17,2%) wurden im gleichen Zeitraumre-hospitalisiert. Insgesamt 22,7% der Patienten (n = 5.983) mit neudiagnostizierter Herzschwäche starben innerhalb der 2-jährigenNachbeobachtungszeit (Abb. 4). Die Hälfte der verstorbenenStudienpopulation tat dies innerhalb von 9 Monaten nach ihrer erstenDiagnose".Hintergrund zu dem V-LAP-GerätDer V-LAP ist technologisch überlegen, weil er ein Mikrocomputerist, der in das Herz Der National Health Service (NHS) inGroßbritannien und Nordirland greift derzeit üblicherweise aufHerzschrittmacher und die Verabreichung von Medikamenten als Reaktionauf klinische Anzeichen und Symptome zurück. Diese Praktiken sindbegrenzt und nicht zuverlässig genug.Möchte der Arzt den Druck im Herzen messen, muss der Patientstationär aufgenommen werden und sich einem Verfahren unterziehen,bei dem nur eine einzige Messung durchgeführt wird. Einekontinuierliche Überwachung des Patienten ist also nicht wirklichmöglich. 