Weltweit erste Präsentation einer Modularisierung in der dynamischen Bandbreitenzuweisung, eine entscheidende Funktion für die QoS in optischen Zugangssystemen

- Zum schnellen Erreichen zukünftiger optischer Zugangssysteme fürein vielfältiges Serviceangebot in der 5G-Ära -Tokio (ots/PRNewswire) - Die Nippon Telegraph and TelephoneCorporation (nachfolgend "NTT") mit Hauptsitz in Tokio hat einenPrototypen für ein Optical Line Terminal (OLT) mit einersoftwaregestützten und modularisierte dynamischeBandbreitenzuweisungsfunktion (DBA (*1)) entwickelt, was bedeutendeAuswirkungen auf die Servicequalität (QoS) optischer Zugangssysteme(z. B.: FTTH, Fiber to the Home) hat. Der Prototyp unterstützterstmalig erfolgreich die Ersetzung des DBA-Softwaremoduls, umVeränderungen der Serviceanforderungen erfüllen. Dieser Fortschrittermöglicht es den Betreibern, ein gemeinsames Zugangssystem für eineVielzahl von Diensten zu nutzen, einschließlich der Unterbringung vonBasisstationen für mobile Systeme der fünften Generation (5G) undüber 5G hinaus.(Foto: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103662/201811190492/_prw_PI1lg_i6nNZLN1.png)NTT führte bereits das Konzept FASA (*2) (Flexible Access SystemArchitecture) ein und versuchte, die Funktionen, die für den Zugangzum Systembetrieb notwendig sind, zu modularisieren. Obwohl man weiß,dass die DBA aufgrund ihrer zeitkritischen Eigenschaft eine der amschwierigsten zu modularisierenden Funktionen ist, war NTT bei derModularisierung erfolgreich: Sie trennte die DBA in einenSoftware-Teil, der den Serviceanforderungen entsprechend ersetztwurde, und einen Hardware-Teil, der von den Anforderungen unabhängigist. Darüber hinaus wird eine API (*3) (Application ProgrammingInterface) eingeführt, die die Zusammenarbeit und Kontrolle derbeiden Teile erleichtert. Die Kombination dieses Ansatzes mit deroptischen Zugangstechnologie mit niedriger Latenz (*4), die eineKoordination mit mobilen 5G-Systemen bietet, wird zu optischenZugangssystemen führen, die schnell geändert werden können, umverschiedene neue Dienste in der 5G-Ära zu realisieren. ErheblicheInvestitionen für die grundlegend neue Entwicklung von Geräten aufHardware-Ebene werden außerdem vermieden, indem zusätzlich zurDBA-Funktion auch verschiedene andere Funktionen fortlaufendmodularisiert und die Software-Komponenten ersetzt werden. Soentstehen kostengünstige Zugangssysteme, die sich schnell denunterschiedlichsten Anforderungen anpassen können.Um die API als offene Spezifikationen für die Nutzung durchverschiedene Partner zu etablieren, arbeitet NTT im Broadband Forumderzeit daran, Standardisierungsmaßnahmen voranzutreiben. NTT wirdseine F&E-Aktivitäten fördern, die bereits jetzt zur Erweiterung desAnwendungsbereichs der optischen Zugangssysteme in Zusammenarbeit mitanderen Betreibern, Systemanbietern, Standardisierungsorganisationenund Open-Source-Softwareentwicklungsorganisationen beitragen.Die erfolgreichen Ergebnisse werden auf dem NTT R&D Forum 2018(Herbst) (*5) sowie einer internationalen Ausstellung fürNetzwerksvirtualisierungstechnologien, der ONF CONNECT (*6),präsentiert werden.Für weitere Informationen:http://www.ntt.co.jp/news2018/1811e/181120a.htmlTerminologie(*1) DBADynamic Bandwidth Assignment, deutsch: dynamischeBandbreitenzuweisung. Dies ist eine dynamischeBandbreitenkontrollfunktion für optischePunkt-zu-Mehrpunkt-Zugangsnetze. Um die Kollision von Upstream-Datenaus mehreren ONUs zu vermeiden, weist die DBA-Funktion in einem OLTjeder ONU Zeiten für den Upstream-Übertragungsstart und dieÜbertragungsdauer zu.(*2) FASAFlexible Access System Architecture, deutsch: FlexibleZugriffssystemarchitektur "Introducing the New FASA Concept forFuture Access Systems", Präsentation des neuen Fasa-Konzepts fürzukünftige Zugriffssysteme -- Pressemitteilung NTT, 8. Februar 2016FASA Homepage: http://www.ansl.ntt.co.jp/e/global/FASA/index.html(*3) APIApplication Programming Interface, deutsch:Programmierschnittstelle. Dies ist eine Schnittstelle, die angibt,wie Komponenten interagieren sollen.(*4) Low-latency optical access technology, deutsch: OptischeZugangstechnologie mit niedriger Latenzzeit"Development and trial of low-latency optical access technologythat operates in coordination with a 5G mobile system", Entwicklungund Erprobung einer optischen Zugangstechnologie mit niedrigerLatenz, die in Abstimmung mit einem mobilen 5G-System arbeitet -Pressemitteilung NTT, 14. Februar 2018(*5) NTT R&D Forum 2018 (Herbst)29.-30. November 2018 im NTT Musashino R&D Center (Musashino,Tokio)(*6) ONF CONNECT4.-6. Dezember 2018 (Santa Clara, Vereinigte Staaten von Amerika)FASA ist eine eingetragene Marke von NTT.