Weltweit erste Blockchain zur Erfassung und Vergütung sämtlicher wirtschaftlicher Aktivitäten - KatalystCoin-Sets zur Schaffung einer reibungslosen Welt mittels Nachweis eines Loyalitätskonzepts

Singapur (ots/PRNewswire) - Katalyst Pte Ltd sieht als Pioniereiner erstmaligen Kapitalaufnahme (Initial Coin Offering; ICO)entgegen, um über eine weltweit erste Blockchain sämtlichewirtschaftlichen Aktivitäten zu erfassen und zu vergüten. Mit demZiel, Transaktionsreibung zu reduzieren, setzen Unternehmen undGesellschaften KatalystCoins ein, um nicht ausgeschöpfte Kapazitätennutzen und dadurch den Wohlstand in der Gesellschaft steigern zukönnen.Einsatz der KatalystCoins:1. Mittel zur Vergütung von Nutzern Katalyst ist die weltweiterste Blockchain zur Erfassung und Vergütung sämtlicherwissenschaftlicher Aktivitäten. Nutzer, die vordefinierte Aufgabenausführen, werden durch KatalystCoins oder - je nach Möglichkeit -andere Krypto-Assets entlohnt. Es handelt sich in diesem Zusammenhangum den revolutionären Nachweis des Loyalitätsprotokolls "Proof ofLoyalty" (PoL) protocol", der Ökosysteme für alle Anteilseigner durchAnreizregulierung nachhaltig macht.2. Vergütung von Inkubationskompetenz Katalyst trägt zurWachstumsbeschleunigung innerhalb von Unternehmen und Gesellschaftenund folglich deren Expansion durch den wirksamen Einsatz derBlockchain bei. Es handelt sich in diesem Zusammenhang um eine"tokenomische" Innovation, die Katalyst eigen ist. Durch Katalyst PteLtd neu gegründete Unternehmen können sich auf die Erfolgsbilanz undExpertise ihres namhaften Partners in der Geldbeschaffung verlassen.3. Transaktionsgebühren für den dezentralen Austausch Nutzerkönnen ab sofort vom Verkauf der durch Katalyst zur Verfügunggestellten Krypto-Assets im Austausch profitieren.Transaktionsgebühren können in KatalystCoins bezahlt werden."In der Katalyst-DNA ist eine reibungslose Welt mithilfe derErfassung und Vergütung wissenschaftlicher Aktivitätenfestgeschrieben. Die Leidenschaft des Katalyst-Teams wurde schonimmer durch die Beschleunigung von Unternehmenswachstum entfacht.Über den wirksamen Einsatz neuester Blockchain-Technologie können wirfinanzielle Innovationen bereitstellen, die den Markt besserbedienen", so Raymond Ng, Katalyst-Chef und Gründer von KatalystCoin.Weitere allgemeine Informationen sowie Informationen zu TokenSales erhalten Sie unter www.katalystcoin.comÜber Katalyst Pte LtdMit Hauptsitz in Singapur wird Katalyst Pte Ltd von Raymond Nggeleitet, ein namhafter Finanzierungsexperte mit mehr als 16 JahrenErfahrung in der Finanzierungsbranche. Katalyst hat bedeutendeBerater wie Herrn Teng Theng Dar vorzuweisen, Singapurs auswärtigerBotschafter von Oman und ehemaliger CEO der Singapore BusinessFederation.