Berlin (ots) -Tauchen Sie ein nach Entenhausen. Zur Feier des Jubiläumsverwandelt sich ab dem 07. November ein ganzer Laden in die Welt vonDonald, Micky & Co.Der LTB Pop-Up-Store in den Hackeschen Höfen in Berlin(Rosenthaler Straße 40/41, 10178 Berlin) wird das Reise- undAusflugsziel für alle Fans, die sich die Ausstellung derLTB-"History" ansehen, exklusive Fan-Artikel erstehen oder berühmteLTB-Zeichner aus dem In- und Ausland bei der Arbeit beobachtenmöchten.Feste Termine:*07. 11.2017 um 11 Uhr: Offizielle Eröffnung!*17. - 18.11: Zeichenstunden mit Andrea Freccero*23. & 30.11.2017 - Q&A-Runden mit LTB- Chefredakteur Peter Höpfner*14.-16.12.2017 - Zeichenstunden mit Ulrich SchröderNur im Pop-Up-Store kann die exklusive Collectors-Edition zumJubiläum erworben werden - aber Beeilung, dieses Sammelstück ist auf1.000 Exemplare limitiert - und können bereits vor Erscheinungstermindie Jubiläumspublikationen Coffee Table Book (EUR 199.-) und dieNostalgie-Edition (EUR 69,95.-) bewundert werden. Die Ausgaben sindauf 1.500 bzw. 5.000 Exemplare limitiert. Vorbeikommen undvorbestellen lohnt sich also!Natürlich wird hier ab dem 07.11. auch der 500. Band (EgmontEhapa, EUR 6,50.-) verkauft, der sich mit einem ganz besonderenWendecover in Gold- und Silberfolie für noch mehr Lesegenuss und miteiner bislang unveröffentlichten langen Saga präsentiert.Für Ihre Berichterstattung finden Sie viele Informationen undBildmaterial auf www.ltb50.de oder registrieren Sie sich für unserPresseportal unter: www.egmont-presseportal.de.Alle Jubiläumspublikationen können auch unterhttps://www.egmont-shop.de/ oder regulär im Handel erworben werden.