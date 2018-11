München / Kreuzlingen (ots) -Im Zuge der nachhaltigen Markterschließung und -durchdringungsowie des Zugriffs auf die Nutzung einer E-Money-Lizenz, erweiterndie Cashback- und Mobile Payment-Spezialisten unter dem Dach derSchweizer Swiss Fintec Invest AG jetzt die bisher erzielten Erfolgemit den immensen Möglichkeiten der Blockchain-Technologie. Einstrategischer Quantensprung! Die bestehende Infrastruktur, operativeGrundlage für den anstehenden Ausbau von "wee" zum globalen BlueChip, wurde bereits in den vergangenen Jahren nachhaltig gelegt.Aufgabe der weeNexx AG als neues Schwesterunternehmen derweeMarketplace AG ist die Transformation der aktuellen technischenBasis und des bisherigen Geschäftsmodells von weeMarketplace in dieBlockchain."wee" als weltweit einzigartiges Bonusprogramm vernetzt dieglobale Welt des Online-Shopping im eigenen Portal wee.com mit demlokalen Einzelhandel. Beim E-Commerce erzielte Rabatte können vomKonsumenten nur beim Einkauf im Einzelhandel verrechnet werden.Alternativ lassen sich die gesammelten "wee" - 1:1 umgerechnet alsEuro - auf das Girokonto des Verbrauchers transferieren. "wee" lässtden Einzelhandel so von seinem Gegner E-Commerce profitieren, da mitdem online erzielten Cashback nur im Einzelhandel eingekauft werdenkann, womit der stationäre Handel zusätzliche Umsätze und Kundengeneriert. In Planung und Betrieb - IT, Händleranbindung undKundengewinnung - wurde bisher ein dreistelliger Euro-Millionenbetraginvestiert.Aktuell bevölkern über 7,6 Milliarden Menschen die Erde. Beiunveränderter Entwicklung ergibt das bis Ende unseres Jahrhunderts 20Milliarden. Experten prognostizieren für 2022 weltweite Umsätze beiE-Commerce in Höhe von 2,11 Billionen Euro. Diesen schon heutegigantischen Markt möchte "wee" gezielt für seinProdukt-/Leistungsspektrum erschließen. Loyality-Programm,Cashback-System, Mobile Payment und E-Commerce - powered byBlockchain. Motto: Das Smartphone als Mobile Wallet wird fürjedermann zur alltäglich gelebten Alternative der etabliertenBezahlsysteme! Mit den immensen Möglichkeiten dieser Technologie istes möglich, den "wee" Marktplatz wie mit einem Turbolader in dienächste Business-Dimension zu befördern. Denn für Transaktionen beimKauf oder Verkauf innerhalb der "wee"-Infrastruktur braucht eszukünftig mittels Blockchain-Technologie und Peer-to Peer (Ende zuEnde) keinen Intermediär mehr wie beispielsweise Banken. Das bedeutetzukünftig: Transaktionen erfolgen unter gleichzeitiger Tokenisierungder "wee"-Loyality Points in Echtzeit! Gegenüber konventionellenTransaktionsprozessen, die wesentlich unter Einbindung von Bankenumgesetzt werden, ergeben sich hieraus immense Einsparpotenzialeinklusive taktischer Variabilität bei der Integration vonFinanzdienstleistern. Und: Bei Umsetzung dieser Strategie ist es"wee" als First Mover nun möglich, blitzschnell weitere Märkte zuerschließen, andere Loyality-Programme, neue Akzeptanzstellen undKonsumenten problemlos zu integrieren.In der Perspektive des globalen Bezahlwesens werdenBlockchain-basierte Technologien einen immer dominanteren Platzeinnehmen. Für 2018/19 geplante 500.000 Konsumenten, 30.000konventionelle Einzelhändler und 1.300 Betreiber von namhaftenOnline-Shops sind wesentliches Asset beim Ausbau von "wee" zumsubstanziellen Bezahlsystem - potenzielle Nutzer des eigenen, neuen"wee"-Bezahlsystems. Darüber hinaus schaffen parallel externeVertriebspartner bis 2019 die Voraussetzungen, um europaweitzusätzlich eine Million Einzelhändler anzuschließen. Mit seinem überJahre gewachsenen Business-Fundament inklusive der potenziellenAkzeptanzstellen und Konsumenten als Nutzer sind die Voraussetzungenvon "wee" im Vergleich zu anderen Systemen als herausragend zubezeichnen. Das beinhaltet auch die IT als stabile Basis. Hier wurdestrategisch vorgebaut: Denn zukünftig muss der Anwender und Nutzereines Blockchain-basierten Bezahlsystems verifizierbar sein, undgenau das kann die eigene IT schon heute leisten (KYC).Dr. Leo Schrutt (61), Präsident des Verwaltungsrats von sowohlSwiss Fintec Invest AG als auch weeNexx AG, blickt voller Stolzzurück und mit Zuversicht in die nahe Zukunft: "Mit einem über Jahregewachsenen Business-Fundament und unserer innovativen Strategieunterscheiden wir uns diametral im Markt. Unser realistisches Zielist es, das weltweit erste wirklich stabile Blockchain-basierteBezahlsystem mit eigener Verrechnungseinheit für den täglichenGebrauch zu schaffen, zu etablieren und damit die Bezahlprozesse inder Welt nachhaltig zu verändern."Die Strategie der weeNexx: Das erfolgreich etablierteCashback-Business mit Mobile Payment und den immensen Möglichkeitender Blockchain-Technologie für nachhaltiges Wachstum im "wee"Marktplatz zu verschmelzen. Und zwar online gleichermaßen wieoffline! "wee", bisher Markenzeichen für ein innovativesLoyalitätsprogamm mit kontinuierlich steigendem Wachstum, wird seinenMarkenkern und die damit verbundenen Leistungsversprechen erweitern -auf dem Weg zur organischen Vernetzung von bisherigem Geld,virtueller Währung und digitalem Cashback.Mit der Entwicklung und dem Einsatz der "wee"-Technologie bei derDigitalisierung des Einzelhandels, der ausgeprägten Funktionsreifevon weeCard und weeApp, haben die Unternehmen unter dem Dach derbörsennotierten Swiss Fintec Invest AG bereits heuterichtungsweisende Benchmarks gesetzt. Das gilt insbesondere auch fürdas Public Listing dieser Beteiligungsgesellschaft der "wee"-Gruppean der Pariser Börse Euronext im Jahre 2017. Der aktuelle Börsenwertliegt bei rund 280 Mio. CHF.Über die Zusammenarbeit mit einer namhaften Bank sichert sich dieweeMarketplace AG weitergehende Assets beim Marktfortschritt: DiesePartnerschaft wird den Zugriff und die Nutzung einer E-Money-Lizenzfür die europäische Expansion beinhalten. Präsident Schrutt freutsich über die aktuell positive Entwicklung: "Diese E-Money-Lizenzversetzt uns in die Lage, im idealen Zusammenspiel alleKooperationsmöglichkeiten mit der Bank perfekt nutzen zu können. Mitden Erfolgen bei der Belebung des wee Marktplatzes, hierunterstreiche ich zudem die erfolgreichen Fortschritte beim weltweitersten offenen Arena-Bezahlsystem in unserer eigenen weeArena, sowieder Nutzung einer E-Money-Lizenz und der geplanten Verschmelzung von"wee" mit Blockchain-Technologie, steht der erfolgreichen Umsetzungunserer Unternehmensstrategie jetzt nichts mehr im Wege."PS: Als Service bieten wir Ihnen nutzungsrechtsfreies Bildmaterial(Fotos, Bewegtbild) zum Downloaden an unterhttp://blog.wee.com/presse/Über eine Veröffentlichung und die Zusendung des entsprechendenBelegs würden wir uns sehr freuen. Informationen zu wee:https://wee.com/Medienkontakt:weeNexx AG, Mediensprecher/Public Relations, Tilmann Meuserc/o CP/CONSULT Consulting Services GmbHTel: +49 (0) 201 / 890699-15; mobil: +49 (0) 177 / 8095117meuser@cp-cs.deOriginal-Content von: weeNexx AG, übermittelt durch news aktuell