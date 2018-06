Weitere Suchergebnisse zu "Adecco Group":

Düsseldorf (ots) -- Die Adecco Group wählt Lisa Frommhold in Deutschland fürweltweit einzigartiges Programm "CEO for One Month" aus- Gewinnerin begleitet Vorstandschef Peter Blersch von heute anfür einen Monat auf Schritt und Tritt- Adecco Group wählt weltweit 47 junge Talente aus 200.000Bewerbern ausLisa Frommhold (23) aus Reinbek hat sich in der deutschenEndausscheidung des Programms "CEO for One Month" des weltweitführenden Personaldienstleisters Adecco Group durchgesetzt. Im Zugedes Programms wird die Gewinnerin Peter Blersch, CEO der Adecco Groupin Deutschland, einen Monat lang zu allen seinen täglichen Terminenbegleiten und Eindrücke aus dem Alltag eines Deutschlandchefssammeln. Darüber hinaus startet sie ein eigenes Innovationsprojekt.Insgesamt schafften es 15 Kandidaten aus mehr als 6.300 Bewerbern indie letzte Bewerbungsrunde. Nach einem Speed-Dating mit Top-Managernder Adecco Group und nach drei intensiven Gesprächsrunden stand dieSiegerin fest."Die Gespräche mit den Kandidaten waren sehr interessant undintensiv", sagt Blersch. "Ich bin beeindruckt, mit wie viel Ehrgeizdie jungen Leute bei der Sache waren und wie talentiert jederEinzelne von ihnen ist. Das hat uns die Auswahl aus so vielen gutenBewerbern nicht leichtgemacht." Er freue sich nun auf die Zeit mitLisa Frommhold. "Ich bin froh, die Gewinnerin bei ihrer einmaligenBerufserfahrung begleiten zu können."Umgekehrt blickt Lisa Frommhold ihrer Zeit als "CEO for One Month"mit Vorfreude entgegen. "Das Programm ist eine einmalige Chance, ganzam Anfang meiner beruflichen Karriere einen tiefen Einblick in eininternationales Unternehmen und die Arbeit eines Top-Managers zubekommen. Ich freue mich auf den Monat an der Seite von HerrnBlersch.""CEO for One Month" findet in 47 Ländern bereits zum fünften Malstatt. Das Programm bietet Einblicke in die Führung einesmultinationalen Unternehmens mit 34.000 Mitarbeitern in 60 Ländern.Bereits im vergangenen Jahr war das Programm ein voller Erfolg. Derglobale Gewinner der Kampagne Ed Broadhead ist heute Leiter derDatenanalyse (Head of Data Analytics) am Hauptsitz der Adecco Groupin Zürich. Ernesto Lamaina, ein ehemaliger "CEO for One Month" inItalien, ist zum CEO von Adia aufgestiegen, der digitalen Marke derAdecco Group für bedarfgerechtes Rekrutierung.Mehr als 200.000 junge Talente hatten sich in diesem Jahr weltweitbeworben. Die 47 jungen "CEOs for One Month" erhalten nun nicht nurunbezahlbare Einblicke in die Führung eines multinationalenMarktführers und einen echten Schub für ihre zukünftige Kariere. Nachdiesem ersten Schritt werden zehn ausgesuchte Kandidaten ins globaleBoot Camp nach London eingeladen. Dort erhalten sie im September dieeinmalige Chance, sich für die Zusammenarbeit mit Alain Dehaze, demweltweiten CEO der Adecco Group, zu qualifizieren. Der Sieger wirddann der globale "CEO for One Month".Über die Adecco GroupDie Adecco Group ist der weltweit führende Partner fürPersonallösungen. Wir bieten täglich über 700.000 Menschen dauerhafteund flexible Beschäftigungen. Mit mehr als internen 34.000Mitarbeitern in 60 Ländern verwandeln wir die Welt der Arbeit mitjedem vermittelten Job. Unsere Kollegen versorgen mehr als 100.000Unternehmen mit dem Talent, den HR-Services und derSpitzentechnologie die sie brauchen, um in einer sich wandelndenWeltwirtschaft erfolgreich bestehen zu können. Als Fortune Global500-Unternehmen gehen wir mit gutem Beispiel voran und schaffengemeinsame Werte, die sozialen Bedürfnissen gerecht werden undgleichzeitig geschäftliche Innovationen vorantreiben. Unsere vonInklusivität, Fairness und Teamwork geprägte Kultur befähigtEinzelpersonen und Unternehmen, stärkt Volkswirtschaften und sorgtfür die Schaffung besserer Gesellschaften. Diese Werte finden auchbei unseren Beschäftigten Anklang, die uns in der Liste derweltbesten Arbeitsplätze 2017 zur Nummer zwei gewählt haben. Wirschaffen Arbeit und Zukunft für alle. Die Adecco Group ist in Zürich(Schweiz) ansässig. Die Adecco Group AG ist in der Schweizregistriert (ISIN: CH0012138605) und an der SIX Swiss Exchange (ADEN)notiert. Die Gruppe stützt sich auf acht Leitmarken: Adecco, Modis,Badenoch & Clark, Spring Professional, Lee Hecht Harrison, Pontoon,Adia und YOSS.Pressekontakt:Pressestelle Adecco GroupPhilipp Schmitz-WatersTelefon: +49 211 530653 527Philipp.Schmitz-Waters@adecco.comwww.adeccogroup.comFacebook: facebook.com/theadeccogroupTwitter: @AdeccoGroupOriginal-Content von: The Adecco Group Germany, übermittelt durch news aktuell