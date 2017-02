Weltweit einheitliche IT bildet digitales Rückgrat für weiteres Wachstum / HIMA setzt globale IT-Strategie mit Freudenberg IT um (FOTO)

Weinheim (ots) -Die HIMA Paul Hildebrandt GmbH hat eine Partnerschaft mitFreudenberg IT (FIT) vereinbart. Ziel der Zusammenarbeit ist dieSchaffung einer weltweit einheitlichen, zukunftsfähigen IT- undKommunikations-Infrastruktur beim Safety-Spezialisten HIMA. Um nochschneller und effektiver auf die sich ständig änderndenKundenbedürfnisse reagieren zu können, ist die Stärkung vonSicherheit und Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur ein zentralesglobales Projekt, das die neuen Partner über die nächsten Jahregemeinsam stemmen wollen.HIMAs CFO Reinhard Seibold kommentiert: "Mit diesem Schritt zeigtHIMA einmal mehr, dass sich das Unternehmen intensiv und pro-aktivauf die künftigen globalen Herausforderungen im Markt fürSicherheitslösungen vorbereitet. Unsere neue IT wird das weitereWachstum der HIMA Gruppe stützen und das Unternehmen fit für die Ärader Digitalisierung machen."Ralf Sürken, CEO Europe bei FIT, sagt: "Aus unserer Sicht ist dieUmsetzung der globalen IT-Strategie von HIMA ein besonderes Projekt,auf das wir uns wirklich freuen. HIMA gibt mit seiner IT-Strategiegenau die richtigen Antworten, um im globalen Wettbewerb undIndustrie 4.0-Zeitalter zu bestehen. Wir sind überzeugt, dass dieseinen nachhaltig positiven Effekt auf die Geschäftsentwicklung desUnternehmens haben wird. Als IT-Partner werden wir alles tun, um dazubeizutragen."Mit der Umsetzung der globalen IT-Strategie mit FIT stellt HIMAsicher, dass Daten und Systeme zukünftig weltweit stets verfügbarsind und an jedem Standort in gleicher Weise funktionieren. FITbegleitet HIMA dabei, wesentliche Unternehmensprojekte umzusetzen,unter anderem die Einführung eines globalen ERP-Systems sowie dieweltweite Bündelung der IT-Dienste auf Grundlage international sowieländerspezifisch etablierter Standards und Zertifizierungen. Startder Umsetzungsphase war Januar 2017."Durch die erhöhte Datentransparenz und die flexiblerenArbeitsmöglichkeiten wird HIMA als Unternehmensgruppe noch agiler.Damit können wir noch schneller reagieren, was beisicherheitskritischen Anwendungen besonders entscheidend ist, da hieroft jede Minute zählt", kommentiert Heinz Plaga, Head of IT bei HIMA."Wir sind davon überzeugt, dass Freudenberg IT mit seinerlangjährigen Expertise bei internationalen Roll-Outs imMittelstandsumfeld genau der richtige Partner ist", ergänzt er.Über HIMADie HIMA-Gruppe ist der weltweit führende unabhängige Spezialist,wenn es um Safety-Lösungen für sicherheitskritische Applikationengeht. Über 35.000 installierte Systeme sowie TÜV-zertifizierte Hard-und Software machen HIMA zum Technologieführer der Branche. Seit mehrals 45 Jahren vertrauen die weltweit größten Unternehmen der Öl- undGas-, chemischen, pharmazeutischen und energieerzeugenden Industrieauf die Produkte, Services und Beratungsleistungen von HIMA - füreinen unterbrechungsfreien Anlagenbetrieb sowie zum Schutz von Menschund Umwelt. Auch in der Bahnindustrie, der Logistik undMaschinensicherheit zeigen HIMA-Lösungen neue Wege zu mehr Sicherheitund Profitabilität auf. Das unabhängige Familienunternehmen ist anüber 50 Standorten vertreten, beschäftigt weltweit rund 800Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatzvon rund 119 Millionen Euro. Mehr Informationen finden Sie unter:www.hima.deÜber Freudenberg ITFreudenberg IT (FIT) mit Sitz in Weinheim ist ein global tätigerIT Full-Service Provider. Das Unternehmen gehört mit mehr als 80Prozent des erwirtschafteten Umsatzes außerhalb der FreudenbergGruppe zu den erfolgreichsten IT-Ausgründungen in Deutschland.Aktuell beschäftigt FIT ca. 750* Mitarbeiter und verzeichnete einenJahresumsatz von 152,8* Mio. EUR (*2015). Zahlreiche Standorte inEuropa, Asien sowie in Nordamerika gewährleisten globale Kundennähe.Seit über drei Jahrzehnten ist FIT der verlässliche IT Partner desMittelstands - weltweit. Sämtliche Facetten der SAP-Landschaft werdenhöchst kompetent und mit langjähriger Praxis-Expertise abgedeckt: vonManaged Services, über Prozess- und SAP-Beratung bis hin zurSystemintegration. Hier finden Sie weitere Informationen über dasUnternehmen FIT www.freudenberg-it.com und über die FreudenbergGruppe www.freudenberg.de.Pressekontakt:Freudenberg IT GmbH & Co. KGPeter SchütteDirector Marketing & CommunicationsHöhnerweg 2-469469 WeinheimTel: +49 6201 80-8380peter.schuette@freudenberg-it.comOriginal-Content von: Freudenberg IT, übermittelt durch news aktuell