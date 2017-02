Weltweit bekannter Künstler und Filmemacher Ai Weiwei arbeitet für den Film Human Flow mit Participant Media und AC Films zusammen

Der epische Film gibt der aktuellen globalen Flüchtlingskrise einGesichtLos Angeles und Berlin (ots/PRNewswire) - Participant Media und ACFilms gehen eine Partnerschaft im Rahmen des Films Human Flow ein,bei dem es sich um eine Dokumentation handelt, bei der der weltweitbekannte Künstler, Aktivist und Filmemacher Ai Weiwei Regie geführthat. Der Film in Spielfilmlänge erkundet die globale Flüchtlingskrisemithilfe von Filmaufnahmen und Interviews in mehr als 22 Ländern undwird von Ai Weiwei, Chin-chin Yap und Heino Deckert produziert. AndyCohen von AC Films übernimmt zusammen mit Jeff Skoll und DianeWeyermann von Participant Media die Produktionsleitung. Der Filmbefindet sich derzeit in der Postproduktion.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/466894/2016_03_14_walking_Refugees_near_Idomeni_Camp_Greece.jpgAi Weiwei merkt dazu an: "Human Flow ist eine sehr persönlicheReise, es ist ein Versuch zu verstehen, was es heute heißt, einMensch zu sein. Der Film ist mit der tiefen Überzeugung entstanden,dass die Menschenrechte zählen. In dieser Zeit der Unsicherheitbrauchen wir mehr Toleranz, Mitgefühl und gegenseitiges Vertrauen,weil wir alle eins sind. Wenn wir das nicht erkennen, wird sich dieMenschheit einer noch größeren Krise gegenübersehen."Der Film Human Flow ist über den Zeitraum eines Jahres entstandenund wurde von insgesamt 25 Film-Crews in Afghanistan, Bangladesch,Frankreich, Griechenland, Deutschland, Ungarn, Irak, Israel, Italien,Jordanien, Kenia, Libanon, Mazedonien, Malaysia, Mexiko, Pakistan,Palästina, Serbien, Schweiz, Syrien, Thailand und in der Türkeigedreht. Ai Weiwei fängt das massive und schockierende Ausmaß derglobalen Migrationskrise mit diesem epischen Film auf künstlerischeWeise ein, indem er die Notlage der derzeit 65 Millionen Menschenporträtiert, die gezwungenermaßen ihre Heimat verlassen mussten - soviele wie niemals zuvor. Dabei sind es Krieg, Hunger und Klimawandel,die die Menschen auf die lange und tückische Reise auf der Suche nacheinem neuen Leben zwingen.Human Flow kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, an dem manchesneu bestimmt wird. Der Film schlägt dabei einen wichtigen undemotionalen Ton an, vor allem angesichts der jüngsten Ereignisse imHinblick auf geflohene Menschen und Einwanderer.Diane Weyermann, Executive Vice President für den BereichDokumentarfilme bei Participant, fügte hinzu: "Ai Weiwei beherrschtseine Kunst meisterhaft und erfüllt diesen bissigen und überzeugendenFilm über die globale Flüchtlingskrise mit dem passenden Gefühl undder nötigen Dringlichkeit."Der Executive Producer Andy Cohen sagte "Ai Weiwei beginnt bei denvon Krieg und Verfolgung verwüsteten Ländern und nimmt uns mit aufeine globale Odyssee, wobei er niemals den Blick für das Individuumin diesem riesigen Menschenfluss verliert - selbst dann nicht, wennsie vor einer der Mauern der 'freien Welt' stehen und dort mitGewehren bedroht werden."David Linde, CEO von Participant Media, sagte dazu: "Es gibt indieser wichtigen Zeit keinen besseren Ort als hier in Berlin, umdiesen starken Film einem weltweiten Publikum vorzustellen. Wirfinden es toll, mit einem Künstler und Filmemacher vom Kaliber einesAi Weiwei zusammenarbeiten zu dürfen, der auch noch über dieentsprechende Vision verfügt, wie eine solch wichtige Geschichteerzählt werden muss."Zu den letzten Ausstellungen von Ai Weiwei gehören Laundromat beiJeffrey Deitch in New York, Ai Weiwei: Libero im Palazzo Strozzi inFlorenz, #SafePassage im Foam in Amsterdam und Ai Weiwei at Cycladicim Museum für Kykladische Kunst in Athen. Ai Weiwei wurde 1957 inPeking geboren und lebt derzeit in Berlin. Er hat zwanzigDokumentarfilme über soziale und politische Themen gedreht, diePreise bei wichtigen Filmfestivals gewonnen haben.Human Flow setzt die starke Erfolgsgeschichte von Participant beider Produktion von einflussreichen Dokumentarfilme fort, die dengesellschaftlichen Wandel voranbringen wollen. Zuletzt konnte dasUnternehmen die Premiere von An Inconvenient Sequel: Truth to Powerauf dem Sundance Film-Festival 2017 feiern, der den Beifall derKritiker erhielt und eine Diskussion über die Dringlichkeit desThemas Klimawandel befeuerte.Für Human Flow wird Ai Weiwei durch die United Talent Agencyvertreten.Über Participant MediaParticipant Media (www.participantmedia.com) ist ein führendesMedienunternehmen, das auf Unterhaltung spezialisiert ist, diesoziale Veränderungen inspiriert und voranbringt. Participant wurdeim Jahr 2004 von Jeff Skoll gegründet. Die Kraft einer gutenGeschichte, die gut erzählt ist, soll mit Möglichkeiten für dieZuschauer kombiniert werden, sich zu engagieren. Zu den mehr als 75Filmen von Participant gehören Spotlight, CITIZENFOUR, The Look ofSilence, Contagion, Lincoln, The Help, He Named Me Malala (dt. Malala- Ihr Recht auf Bildung), Food, Inc. und An Inconvenient Truth (dt.Eine unbequeme Wahrheit). Bei den Academy Awards® haben es dieseFilme zusammen auf 52 Nominierungen und 11 Auszeichnungen gebracht,wie etwa Spotlight, der einen Oscar als Bester Film erhalten hat. DieTochtergesellschaft für digitale Unterhaltung von Participant,SoulPancake (www.soulpancake.com), ist ein preisgekrönter Anbietervon zum Denken anregenden, erfreulichen und erhebenden digitalenInhalten, wozu etwa sehr beliebte Serien wie Kid President und TheScience of Happiness gehören und die ein Publikum von fast 9Millionen Fans erreichen. Folgen Sie Participant Media auf Twitterunter @Participant (https://twitter.com/Participant) und auf Facebook(https://www.facebook.com/ParticipantMedia) und Instagram(https://www.instagram.com/participant/). 