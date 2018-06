Weltweit am Puls der Innovationen: Zehn Jahre Venture Capital von Bosch / International erfolgreich, weiter auf Wachstumskurs (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Stuttgart / Ludwigsburg (ots) -Zehn Jahre Investitionen, zehn Jahre Innovationen: Die RobertBosch Venture Capital GmbH (RBVC) investiert seit einem Jahrzehnterfolgreich in Tech-Start-ups. Der Venture-Capital (VC)-Arm derBosch-Gruppe beteiligt sich mit jeweils bis zu 15 Millionen Euro anjungen Start-ups und unterstützt diese mit Know-how und dem Netzwerkdes Technologie- und Dienstleistungsunternehmens. Neben Wagniskapitalund finanziellen Zielen steht die Zusammenarbeit an technologischenLösungen im Vordergrund. Die Investitionen gelten dabeikomplementären Technologien oder Geschäftsmodellen, die besonders gutzur Bosch-Gruppe passen. "RBVC hat sich erfolgreich neben den großeninstitutionellen Wagniskapitalgebern etabliert. Unser VC-Arm leistetdurch seine wertvollen Kontakte zur Start-up-Szene einen wichtigenBeitrag zur Innovationskultur und Agilität von Bosch", sagt Dr.Volkmar Denner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert BoschGmbH. Das RBVC-Portfolio umfasst mehr als 35 zukunftsweisendeTechnologie-Start-ups aus aller Welt. Diese internationaleAusrichtung ist ein klarer strategischer Vorteil im Umfeld derdisruptiven Entwicklungen. "RBVC wird das Portfolio an innovativenTechnologie-Start-ups stetig erweitern und die Erfolgsgeschichtedamit fortsetzen. Besonders vielversprechend sind Investitionen inProjekte, die das automatisierte Fahren und KI-basierte Systemevorantreiben." Insgesamt verwaltet die Wagniskapital-Tochter vonBosch ein Fondsvolumen von mehr als 300 Millionen Euro.Präsenz in China treibt Geschäft voranLangfristig sieht RBVC große Chancen auf dem chinesischen Marktund hat daher ein neues Büro in China eröffnet. "Mit unserem Officein Shanghai zeigen wir Präsenz in einem der dynamischsten Märkte derWelt", sagt Dr. Ingo Ramesohl, Geschäftsführer von RBVC. "In Chinaentstehen täglich Tech-Start-ups mit interessanten Produkten undServices. Durch unser lokales Engagement können wir noch aktiver inder Szene agieren." Ziel ist es, die Erfolgsgeschichte in Chinaweiter fortzuschreiben und RBVC auf dem lokalen Markt als führendenTech- Investor zu etablieren. Dabei richtet RBVC seinen Blickinsbesondere auf Unternehmen, die auf den Gebieten künstlicheIntelligenz (KI), Internet der Dinge (IoT), automatisiertes Fahren,Augmented und Virtual Reality (AR/VR) sowie Blockchain tätig sind.Bereits in den vergangenen Jahren war RBVC von Deutschland aus aufdem chinesischen Markt aktiv und hat bisher fünf Investmentsgetätigt. Als einer der wenigen ausländischen Investoren ist RBVCaufgrund seiner Organisationsstruktur in der Lage, Investitionen inder lokalen chinesischen Währung Renminbi zu tätigen. Weltweit istder VC-Arm von Bosch an fünf Standorten aktiv. Entscheidend für denlangfristigen Erfolg ist das Engagement in wichtigenTechnologie-Hotspots, vor allem im Silicon Valley und in Israel.Open Innovation-Ansatz: Trends früher erkennenDie Investmentprofis von RBVC schauen sich in jedem Jahr dieTechnologien und Geschäftsmodelle von weltweit über 2000 Start-upsan. Lediglich ein gutes Hundert davon schafft es in die engereAuswahl. "Wir investieren pro Jahr in sechs bis zehn ausgewählteUnternehmen", sagt Philipp Rose, ebenfalls Geschäftsführer von RBVC."Die strenge Auswahl von Start-ups folgt unserer Strategie, uns wieein institutioneller VC auf die meist versprechenden Investitionen zufokussieren. Doch auch der Austausch mit den anderen, nichtausgewählten Start-ups ist interessant für uns, um dasInnovationspotenzial von Bosch zu vergrößern." Daher bringt RBVCregelmäßig junge Unternehmen in Kontakt mit operativenBosch-Einheiten. Dadurch erhalten die Start-ups beispielsweise dieMöglichkeit, Zulieferer, Kunde oder Technologiepartner von Bosch zuwerden. Durch diesen Open Innovation-Ansatz, also die gezielteEinbindung von Externen in den eigenen Innovationsprozess, können diePartner gegenseitig von ihrem Know-how und ihrer Erfahrungprofitieren. Das Geschäftsmodell zeigt, dass RBVC durch seinweiterführendes Angebot zahlreiche Win-win-Situationen aufbaut: "Wirbieten neben Kapital auch Know-how und operative Unterstützung undsind direkt in der Start-up-Szene aktiv. Dadurch erkennen wir Trendsund Möglichkeiten von Open Innovation deutlich früher alsTechnologieunternehmen ohne ein solches Engagement", erklärt Rose.Langfristige Investitionen in Technologien"Wir verstehen uns als eine Art Tech-Investor und diskutieren mitden Start-ups auch sehr komplexe Technologien", ergänzt Ramesohl."Wir sind zudem bereit, das finanzielle Risiko einer Investition insolche Technologien einzugehen." Das zeigt auch ein Blick auf diezehnjährige Erfolgsgeschichte von RBVC. Das aktuelle Portfolioumfasst erfolgreiche Unternehmen, die sich mit Themen wie Blockchain,IoT, Machine Learning und Halbleiterentwicklung beschäftigen. ZweiBeispiele: Der britische Prozessor-Hersteller Graphcore produziertKI-Hardware zur Beschleunigung von maschinellem Lernen. Das BerlinerStart-up IOTA entwickelt eine Kryptowährung für automatisierteZahlungen im Internet der Dinge - etwa an Ladesäulen fürElektroautos. Solche Geschäftsmodelle ergänzen das Portfolio derBosch-Gruppe und zeigen das langfristige Interesse von RBVC. Dievergangenen zehn Jahre brachten auch einige erfolgreiche Exits, zumBeispiel Movidius, ein Hersteller von Bildverarbeitungsprozessoren,wurde von Intel übernommen und der Funktechnologie-Anbieter Greenpeakvon Qorvo, einem Halbleiterproduzenten.Zusammenfassung:- Bosch-Chef Denner: "Robert Bosch Venture Capital leistet einenwichtigen Beitrag zur Innovationskultur und Agilität von Bosch."- Wichtige Eröffnung: Neues Büro in Shanghai, China- Vielversprechend: Investitionen für automatisiertes Fahren undSysteme, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basieren- Open Innovation-Ansatz: Trends früher erkennen- Erfolgreiche Exits: Movidius, GreenpeakDie Robert Bosch Venture Capital GmbH (RBVC) ist die konzerneigeneVenture-Capital-Gesellschaft der Bosch-Gruppe, ein internationalführendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen. RBVCinvestiert weltweit in innovative Start-up-Unternehmen allerEntwicklungsphasen. Der Schwerpunkt der Investmenttätigkeit von RBVCliegt dabei auf Technologieunternehmen, die an Themen arbeiten, diefür Bosch aktuell und künftig von Bedeutung sind. Dazu gehöreninsbesondere die Bereiche Automatisierung und Elektrifizierung,Energieeffizienz, Softwaretechnologien und Medizintechnik. Darüberhinaus investiert RBVC in innovative Services und Geschäftsmodellemit Relevanz für die zuvor genannten Geschäftsfelder.Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- undDienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 402 000 Mitarbeitern(Stand: 31.12.2017). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einenUmsatz von 78,1 Milliarden Euro. Die Aktivitäten gliedern sich in dievier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology,Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Als führenderAnbieter im Internet der Dinge (IoT) bietet Bosch innovative Lösungenfür Smart Home, Smart City, Connected Mobility und Industrie 4.0. Mitseiner Kompetenz in Sensorik, Software und Services sowie der eigenenIoT Cloud ist das Unternehmen in der Lage, seinen Kunden vernetzteund domänenübergreifende Lösungen aus einer Hand anzubieten.Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen für das vernetzteLeben. Mit innovativen und begeisternden Produkten undDienstleistungen verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität derMenschen. Bosch bietet "Technik fürs Leben". Die Bosch- Gruppeumfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 440 Tochter- undRegionalgesellschaften in 60 Ländern. Inklusive Handels- undDienstleistungspartnern erstreckt sich der weltweite Fertigungs-,Entwicklungs- und Vertriebsverbund von Bosch über fast alle Länderder Welt. Basis für künftiges Wachstum ist die Innovationskraft desUnternehmens. Bosch beschäftigt weltweit rund 64 500 Mitarbeiter inForschung und Entwicklung an 125 Standorten.Das Unternehmen wurde 1886 als "Werkstätte für Feinmechanik undElektrotechnik" von Robert Bosch (1861-1942) in Stuttgart gegründet.Die gesellschaftsrechtliche Struktur der Robert Bosch GmbH sichertdie unternehmerische Selbstständigkeit der Bosch-Gruppe. Sieermöglicht dem Unternehmen langfristig zu planen und in bedeutendeVorleistungen für die Zukunft zu investieren. Die Kapitalanteile derRobert Bosch GmbH liegen zu 92 Prozent bei der gemeinnützigen RobertBosch Stiftung GmbH. Die Stimmrechte hält mehrheitlich die RobertBosch Industrietreuhand KG; sie übt die unternehmerischeGesellschafterfunktion aus. 