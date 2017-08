Die Weltwasserwoche startet in Stockholm: Wasser ist entscheidend für das Erreichen globaler Ziele

Stockholm (ots/PRNewswire) -Staatsoberhäupter aus aller Welt, Wasserexperten,Entwicklungsfachleute, politische Entscheidungsträger und sogar einAstronaut treffen sich in Stockholm zu einer einwöchigen Konferenz,bei der sich alles darum dreht, wie die immer knapper werdendenSüßwasservorräte der Welt besser genutzt und aufbereitet werdenkönnen.Rund um die Welt führen wachsende Bevölkerungszahlen undschwindende Trinkwasservorräte politischen Entscheidungsträgern,Unternehmen und Bürgern immer deutlicher vor Augen, dass wir inunserem Wasserverbrauch effizienter werden müssen."Die Weltwasserwoche (World Water Week) ist ein wichtigerTreffpunkt für Menschen aus den Bereichen Wasser und Entwicklung;hier können wir zusammenkommen und sicherstellen, dass die absolutbesten Ideen gefördert werden", erklärte SIWIs Executive DirectorTorgny Holmgren.Der Präsident der Generalversammlung der Vereinten Nationen PeterThomson bezeichnete das Klima und die Wasserreserven der Welt als"Fundament unserer Existenz" und erklärte, "ohne einenverantwortungsvollen Umgang mit diesem Fundament wäre die Agenda füreine nachhaltige Entwicklung 2030 offensichtlich zum Scheiternverurteilt. Denn ohne dieses Fundament können wir nicht leben."Der Astronaut und Mitglied der Königlich-Schwedischen Akademie derWissenschaften Christer Fuglesang beschrieb die kompliziertenWasseraufbereitungssysteme, die auf Weltraummissionen eingesetztwerden, um den Anbau von Nahrung an Bord Essen zu ermöglichen und dennötigen Trinkwasservorrat zu gewährleisten - beide tragen wiederumzur Forschung bei und optimieren die Methoden für einen effizienterenEinsatz der Wasservorräte auf der Erde."Das Thema der diesjährigen Woche, Water and waste: Reduce andreuse (Wasser und Abwasser, vermeiden und wiederverwenden), trifftgenau ins Herz unserer alltäglichen Gewohnheiten. Den Verbrauch zureduzieren, wird einige drastische Veränderungen erfordern,insbesondere bei den Hauptwassernutzern, darunter Industrie,Energiekonzerne und Landwirtschaft", erklärte Torgny Holmgren vonSIWI.Des Weiteren erklärte er, dass wir auch umdenken müssten, was dieWiederverwendung von Wasser anbelangt: "Ich glaube, dass es sehrwichtig ist, dass wir versuchen, Abwasser von einer anderen Seite zubetrachten. Anstatt darin ein Problem zu sehen, könnten wir Abwasserauch als Ressource verstehen."Stephen McCaffrey, 2017 Preisträger des Stockholm Water Prize undProfessor für Wasserrecht, sprach über die Notwendigkeit für mehrZusammenarbeit und Diplomatie im Hinblick auf Wasser. Wie er denTeilnehmern erklärte, seien zwar die Vorbedingungen für potenzielleWasserkonflikte durchaus gegeben (wie z. B. höhererBevölkerungsdruck, Klimawandel und die Tatsache, dass ein Großteilder weltweiten Trinkwasservorräte zwischen zwei oder mehreren Länderngeteilt werden), Studien hätten jedoch gezeigt, dass eine gemeinsameWassernutzung im Allgemeinen eher zur Zusammenarbeit als zuKonflikten führe.- Informationen über die World Water Week und das StockholmInternational Water Institute; http://www.worldwaterweek.org undhttp://www.siwi.orgPressekontakt:Medienkontakt:Rowena Barber, SIWI, Rowena.barber@siwi.org, Tel.: +46-8-12136039Original-Content von: Stockholm International Water Institute (SIWI), übermittelt durch news aktuell