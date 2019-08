Weltwasserwoche beginnt mit Aufrufen zu Maßnahmen für Gleichstellung beim Thema Wasser

Stockholm (ots/PRNewswire) - Die Menschheit kann die großenHerausforderungen der Gegenwart nur meistern, wenn der Zugang zuWasser gerechter verteilt wird. Zum Auftakt der Weltwasserwoche, derführenden Veranstaltung zu allen globalen Fragen rund um das ThemaWasser, die am Montag eröffnet wurde, forderten die Referenten einendrastischen Wandel in der Art und Weise, wie Wasser geteilt undverwaltet wird.Die Weltwasserwoche 2019, die vom 25. - 30. August in Stockholm,Schweden ausgerichtet wird, steht diesjährig unter dem Motto Waterfor Society: Including all (Wasser für die Gesellschaft: Wasser füralle). Die Konferenz wird vom Stockholm International Water Institute(SIWI) organisiert und findet seit 29 Jahren statt.In seiner Begrüßungsansprache betonte Torgny Holmgren, ExecutiveDirector des SIWI, die Bedeutung von Wasser bei der Lösung globalerHerausforderungen. "Vielen in der Gesellschaft ist nicht bewusst,welche entscheidende Rolle das Wasser bei der Verwirklichung vonWohlstand, der Beseitigung der Armut und der Bewältigung derklimawandelbedingten Krisen spielt. Gemeinsam können wir dieseWahrnehmung verändern und das Potenzial der Lösungen rund ums Wassererschließen", erklärte Holmgren.Peter Eriksson, Minister für InternationaleEntwicklungszusammenarbeit der schwedischen Regierung, plädierteebenfalls für ein besseres Wassermanagement. Er warnte, dass bei denaktuellen Trends 52 Prozent der Weltbevölkerung und 40 Prozent derglobalen Getreideproduktion bis 2051 gefährdet sein könnten, undsetzte hinzu: "Arme und marginalisierte Bevölkerungsgruppen werdendabei überproportional betroffen sein, was die zunehmendeUngleichheit weiter verschärfen wird".Dr. Jackie King, Flussverlaufsexpertin und Preisträgerin desStockholmer Wasserpreises 2019, sagte, es sei ermutigend, dass dieRechte der Natur zunehmend Anerkennung finden und ergänzte, dass "wirüber die Methoden und die Technologie verfügen, aber das Momentumbrauchen, um diese wirksam umzusetzen".Zugang zu offenen Daten ist eine der wichtigsten technologischenNeuerungen, sagte Ma Jun, Gründer des Institute of Public &Environmental Affairs, China, dessen Schadstoff-Datenbank einewichtige Rolle beim Schutz der Wasserqualität spielt. Er setzt sichnun für mehr Transparenz ein.Victoria Tauli-Corpuz, Sonderberichterstatterin der VereintenNationen für die Rechte Indigener Völker, erläuterte, wie Ökosystemebesser geschützt werden, wenn die Rechte der indigenen Bevölkerunggeachtet werden. Sie bat die Gemeinschaft, die wachsende Gewalt gegenindigene Aktivisten zu verurteilen: "Wenn diejenigen, die versuchen,die Umwelt zu schützen, umgebracht werden, gibt es für uns alle kaumeine Chance, die letzten Ressourcen der Biodiversität zu bewahren".Weiterführende Informationen:Video: SIWI bei Vimeo (https://vimeo.com/siwi)Bildmaterial: https://www.flickr.com/photos/siwi_waterwww.worldwaterweek.orgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/965676/World_Water_Week_2019.jpgPressekontakt:Hawra DaoudCommunications OfficerSIWIpress@siwi.org+46 (0) 720 506008Original-Content von: SIWI - The Stockholm International Water Institute, übermittelt durch news aktuell