Weltwassertag: SKODA setzt sich für nachhaltiges Wassermanagement ein (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Wasserverbrauch bei SKODA auf Niveau von 2010 gesenkt;Produktion stieg in diesem Zeitraum um 25 Prozent- 40 Prozent des gesamten Wasserbedarfs bei SKODA werdenaufbereitet- SKODA bereitet weiteren Ausbau modernster Technologien fürnachhaltige Produktion vor- 'GreenFuture'-Strategie bündelt Umweltschutzaktivitäten und-ziele der MarkeSKODA engagiert sich seit vielen Jahren für nachhaltige Produktionund treibt im Rahmen der ,GreenFuture'-Strategie viele Projekte zurSchonung natürlicher Ressourcen voran. Dazu gehört ein möglichstsparsamer Umgang mit Wasser. Anlässlich des Weltwassertages, den dieVereinten Nationen für den heutigen Tag ausgerufen haben, stellt dertschechische Autohersteller einige Initiativen vor.Wasser ist ein unerlässlicher Rohstoff in der Fahrzeugherstellung,wo es beispielsweise bei Wasch- und Filterprozessen sowie inzahlreichen Kühlsystemen eingesetzt wird. SKODA entwickelt seitJahren innovative Technologien und Konzepte für ein nachhaltigesWassermanagement.So traf der Hersteller bei der Fahrzeugproduktion spezielleMaßnahmen, die einen unverhältnismäßigen Anstieg der Wassernutzungvermeiden und auf mögliche Lecks und ungewöhnliche Situationenhinweisen. In den Lackierereien bereiten moderne Filterungssystemedas Abwasser auf und speisen es erneut in den Kreislauf ein, wo esmehrmals benutzt werden kann. Künftig sollen noch ausgereiftereReinigungssysteme mit besonders feinen Membranfiltern denFrischwasserbedarf nochmals senken. So will SKODA weitere 60.000Kubikmeter Wasser einsparen. Das entspricht vier Prozent desGesamtjahresverbrauchs.Auch die Mitarbeiter leisten einen Beitrag zur Nachhaltigkeit beiSKODA. Auf dem internen Portal ,Green Z.E.B.R.A.' werden regelmäßigVorschläge zum umweltgerechten Arbeiten eingereicht. Die besten Ideenwerden belohnt und umgesetzt, sie verbessern die Ökobilanz: Seit 2013wird jährlich Material, Energie und natürliche Ressourcen im Wert von1,6 Millionen tschechische Kronen eingespart.Heute liegt SKODA mit einem Wasserverbrauch von 1,5 MillionenKubikmeter auf dem Niveau von 2010, während die Produktionszahlen indiesem Zeitraum um rund 25 Prozent angestiegen sind. 590.000Kubikmeter Wasser werden pro Jahr aufbereitet - das entspricht 40Prozent des Gesamtverbrauchs im Unternehmen. Pro gebautem Fahrzeugsank der Wasserverbrauch im Vergleich zu 2010 um 32 Prozent. SKODAwill im kommenden Jahr diese Bilanz weiter verbessern und 35 Prozenteinsparen.Alle zwei Jahre legt SKODA seine Ziele und Maßnahmen zur Schonungder Umwelt in einem Nachhaltigkeitsbericht offen. Er behandelt alledrei Säulen der SKODA ,GreenFuture'-Strategie: ,GreenProduct' befasstsich beispielsweise mit der Entwicklung möglichst umweltgerechterFahrzeuge - sowohl was Kraftstoffbedarf als auch Materialien undRecyclingfähigkeiten betrifft. Mit ,GreenRetail' fördert die Markedas umweltschonende Wirtschaften ihrer Händlerbetriebe undWerkstätten. ,GreenFactory' fasst alle Aktivitäten zugunsten einerressourcenschonenden Produktion zusammen.Seit 1993 rufen die Vereinten Nationen zur Unterstützung desWeltwassertages auf, der alljährlich am 22. März stattfindet. Indiesem Jahr steht das Thema ,Wastewater - Abwasser' im Mittelpunkt.Neben dem schonenderen Umgang mit dem lebenswichtigen Elementerinnert die Organisation auch an die Möglichkeiten zurTrinkwasseraufbereitung sowie die gefahrlose Verwendung fürlandwirtschaftliche Bewässerung oder industrielle Prozesse.Pressekontakt:Karel MüllerNeue MedienTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell